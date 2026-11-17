內地法律界近日發生1宗令人惋惜的猝逝事件。湖北省武漢市1名48歲女律師黃琴，在律師事務所內與1名法律援助受援人溝通案情期間突然倒地，經送院搶救兩日後不幸離世。事件在內地社交媒體引發廣泛關注，同事透露受援人自行上網查詢法律知識並堅持己見，雙方長期溝通出現嚴重分歧。事發後律師事務所向家屬發放5萬人民幣（約5.9萬港元）慰問金，武漢市江漢區司法局及武漢市律師協會亦派員慰問。



家屬其後證實，黃琴的死因為突發腦溢血；湖北楓葉律師事務所於11月13日發布的訃告，則將她的離世歸因於「持續高壓勞累、心力交瘁」。（《中華網》圖片）

倒地前曾嘆「為你這事我都累死了」

據內地媒體《大皖新聞》報道，事發於11月10日下午，任職於武漢湖北楓葉律師事務所的黃琴剛從法院開庭返回律所。同事汪律師回憶，當時先聽到辦公室傳來較大的說話聲，隨即有人大聲呼喊。眾人趕到現場時，發現黃琴已倒在地上，脈搏停止，同事一邊進行急救一邊撥打120急救電話。黃琴被送往醫院搶救兩日後，最終宣告不治。

汪律師轉述，黃琴倒下前曾對坐在對面的33歲受援人段先生說過1句話：「你天天來，為你這個事情我都累死了，你又不相信我，讓我心寒。」家屬其後證實，黃琴的死因為突發腦溢血；湖北楓葉律師事務所於11月13日發布的訃告，則將她的離世歸因於「持續高壓勞累、心力交瘁」。

你天天來，為你這個事情我都累死了，你又不相信我，讓我心寒。 黃琴

當地司法局指派黃琴免費辦理此案，受援人無需支付律師費，司法部門則向承辦律師發放約1,600人民幣（約1,900港元）的辦案補貼。（《中華網》圖片）

受援人段先生曾接受腦部手術，術後走路一瘸一拐，他認為是手術不成功所致，遂申請法律援助起訴醫院。（《大皖新聞》影片截圖）

案情拖延數月 上網查詢指導辦案

報道指出，涉事案件為1宗醫療糾紛法律援助案。受援人段先生曾接受腦部手術，術後走路一瘸一拐，他認為是手術不成功所致，遂申請法律援助起訴醫院。當地司法局指派黃琴免費辦理此案，受援人無需支付律師費，司法部門則向承辦律師發放約1,600人民幣（約1,900港元）的辦案補貼。

汪律師透露，該宗案件已拖延3、4個月，僅他本人在律師事務所內見到段先生的次數便不下8次。從雙方的聊天記錄可見，段先生經常在晚上9時仍向黃琴發短訊及打電話。2人最大的分歧在於，段先生自行上網查詢法律知識後，堅持要求律師按照他的意見辦案。汪律師無奈表示：「輸入的資訊不準，得到的答案就不準。」截至目前，受援人段先生本人尚未對此事公開發聲。

汪律師透露，該宗案件已拖延3、4個月，僅他本人在律所內見到段先生的次數便不下8次。（《大皖新聞》影片截圖）

交「五險」仍難認定工亡 揭律師行業保障痛點

黃琴離世後，其身後保障問題亦引起業界討論。湖北楓葉律師事務所負責人高杰向媒體表示，黃琴與律所之間僅屬勞務關係，平時不坐班、不領取基本工資，工作亦不受律所指派。因此，即便律所為她繳納了「五險」（養老、醫療、失業、工傷及生育保險），在現行制度下仍無法享受「工傷死亡（工亡）」待遇，只能依靠商業意外險作補充。他坦言這是律師行業的普遍現象。

據悉，事發後律所已向家屬發放5萬人民幣（約5.9萬港元）慰問金，武漢市江漢區司法局及武漢市律師協會亦派員慰問。內媒記者曾就事件致電江漢區法律援助中心及司法局查詢，前者以「正在接待」為由拒絕受訪，後者則答覆「相關情況不方便提供」。

人在長時間處於心力交瘁的狀態下，血管極可能突然破裂。湯軍華直言：「我老婆就這樣突然沒了，我肯定不甘心。」（《大皖新聞》影片截圖）

黃琴的丈夫湯軍華悲痛表示，妻子在事發前10天曾感到頸椎不適並接受理療，當時電腦斷層掃描（CT）檢查未見異常。他引述醫生解釋指，人在長時間處於心力交瘁的狀態下，血管極可能突然破裂。湯軍華直言：「我老婆就這樣突然沒了，我肯定不甘心。」