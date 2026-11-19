為人父母者最悲痛的事，就是無法拯救孩子。內地近日1則關於幼兒臨終關懷的帖文引發廣泛關注。1名25歲年輕媽媽在社交平台詳細記錄了罹患罕見病的2歲兒子「兜兜」，在湖南長沙「雛菊之家」兒童安寧病房度過生命最後11天的點滴。男童在生命最後階段，飽受反覆抽搐及嘔吐膽汁之苦，卻依然渴望進食，媽媽向記者道出背後原因：「他以為好好吃飯就能活下去。」



年僅2歲的「兜兜」，自3個月大起發病確診罕見病，2歲仍無法說話與走路。（小紅書@「兜寶子」圖片）

25歲年輕媽媽在社交平台詳細記錄了罹患罕見病的2歲兒子「兜兜」，在湖南長沙「雛菊之家」兒童安寧病房度過生命最後11天的點滴。（小紅書@「兜寶子」圖片）

醫生原判僅餘2日壽命 父母：活一天就賺一天

根據內地媒體《瀟湘晨報》於11月16日刊出的報道，年僅2歲的「兜兜」，自3個月大起發病確診罕見病，2歲仍無法說話與走路，近日病情急劇惡化，最終轉到位於長沙的「雛菊之家」兒童安寧病房。入住初期，主診醫生曾評估孩子的身體狀況極不樂觀，判斷可能僅能維持1至2天。

面對殘酷現實，媽媽坦言過去2年與丈夫每天都在為這一天做心理準備。安寧病房提供了相對安靜及具隱私的家庭式環境，讓長期在醫院奔波的母子倆，在入住後終於睡了第一個完整的覺。到了第4天，看着孩子依然堅持，男童父親感慨地說：「活一天，我們就賺一天。」



面對殘酷現實，媽媽坦言過去2年與丈夫每天都在為這一天做心理準備。（小紅書@「兜寶子」圖片）

兜兜近日病情急劇惡化，最終轉到位於長沙的「雛菊之家」兒童安寧病房。（小紅書@「兜寶子」圖片）

病情急轉直下出現耐藥 母嘆「一點一點預習失去」

溫情的陪伴未能阻擋病情惡化，到了第6至7天，「兜兜」體內開始對藥物產生耐藥性，醫護人員不得不加大鎮靜劑劑量，男童隨即出現噴射性嘔吐、吐膽汁以及反覆抽搐等嚴重症狀。



踏入第8天，大量膽汁不斷從男童的口鼻湧出，媽媽在病床前怎麼擦也擦不完。她在社交平台的文字中寫道，真正的告別並非發生在一瞬間，而是「抱着孩子一點一點預習失去」。就連日常見慣生離死別的「雛菊之家」駐院社工亦坦言，面對這個年幼的生命，最終還是忍不住流下了眼淚。



來到第10天，「兜兜」已無力睜開雙眼，對外界呼喚再無回應，大批網民在媽媽的帖文留言區陪伴她一同落淚。而第11天清晨5時18分，「兜兜」在媽媽身旁平靜地停止了呼吸。



就連日常見慣生離死別的「雛菊之家」駐院社工亦坦言，面對這個年幼的生命，最終還是忍不住流下了眼淚。（小紅書@「兜寶子」圖片）

忍痛求進食展現求生本能

在媽媽的記錄中，最令無數網民動容的並非病痛的折磨，而是男童在極度不適下仍執意想吃東西的細節。媽媽將孩子渴望進食的心願，與抽搐、吐膽汁的痛苦並排記錄。她向記者解釋，2歲的「兜兜」尚未理解「死亡」的概念，在他的認知裡，只要像平時一樣「好好吃飯」，就能繼續活下去。

2歲的「兜兜」尚未理解「死亡」的概念，在他的認知裡，只要像平時一樣「好好吃飯」，就能繼續活下去。（小紅書@「兜寶子」圖片）

兒童安寧療護強調「生死兩相安」

北京松堂關懷醫院的「雛菊之家」為全國首個，其後推廣至各省市，長沙「雛菊之家」是湖南首家家庭式兒童安寧療護合作病房。與傳統重症監護室不同，家庭式安寧病房除了着重緩解患兒臨終前的生理疼痛外，亦高度重視對父母及家屬的心理支援。發起人周翾曾指出，兒童臨終關懷應追求「生死兩相安」，讓孩子無痛離開的同時，讓陪伴在側的父母獲得心靈慰藉與安寧同樣至關重要。



媽媽在社交平台的文字中寫道，真正的告別並非發生在一瞬間，而是「抱着孩子一點一點預習失去」。（小紅書@「兜寶子」圖片）

幼童不懂抽象的「死亡」認知

在兒科臨床舒緩照護（Pediatric Palliative Care）理念中，臨終幼童往往不具備抽象的「死亡」認知，常將生理進食與生活常態視為康復希望，這種「求生本能」往往令守護在側的父母承受巨大的心靈撕裂。就着此情況，安寧病房特別設有社工與心理諮詢師全天候陪伴機制，除了協助調配鎮靜藥物與口腔護理以減輕吐膽汁之苦，更展開長期的家庭哀傷輔導（Bereavement Support）。「雛菊之家」為創辦人周翾曾說，安寧療護追求的是「生死兩相安」，既要讓孩子在毫無痛苦與恐懼的氛圍下安詳謝幕，更要給予無助的家屬心理支撐，陪伴他們在經歷漫長求醫煎熬後，學會平靜地釋懷與道別。