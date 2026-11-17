將軍澳海濱公園驚變「神秘白色物體」晾曬場？有街坊於網上將軍澳討論區發布多張照片，分享於將軍澳海濱公園拍攝的奇特畫面，防波堤岩石上竟鋪滿白色、呈長條狀並帶有尾巴的神秘物體。事件引來網民熱議，有人猜測是「已使用的安全套」、「水曱甴」，但更多網民拆解出「神秘白色物體」真身，獲一致認同。



將軍澳海濱公園防波堤岩石上，鋪滿白色、呈長條狀並帶有尾巴的神秘物體。（Facebook群組「西貢將軍澳討論區」）

「經典的曬好物，在將軍澳海濱公園發現」。該街坊於11月16日在Facebook群組「西貢將軍澳討論區」發布多張照片，分享在將軍澳海濱公園拍攝的奇特畫面。

將軍澳海濱公園防波堤鋪滿「神秘白色物體」

從照片看到，將軍澳海濱公園多塊大型防波堤岩石上，鋪滿密密麻麻、上百片呈長條狀，帶有幼長尾巴的白色物體，外形奇怪。防波堤岩石旁邊停泊了不少船隻，但未見有人看守這些白色物體，更顯神秘。

將軍澳海濱公園多塊大型防波堤岩石上，鋪滿密密麻麻、上百片呈長條狀，帶有幼長尾巴的白色物體，外形奇怪。（Facebook群組「西貢將軍澳討論區」）

將軍澳海濱公園多塊大型防波堤岩石上，鋪滿密密麻麻、上百片呈長條狀，帶有幼長尾巴的白色物體，外形奇怪。（Facebook群組「西貢將軍澳討論區」）

網民看過照片議論紛紛，有人猜測「我以為係用過嘅domdom（安全套）」、「水曱甴？」、「似是魚泡，即是魚鰾。魚用來控制升降的。又叫魚肚，魚膠（花膠），奇怪他們放在那曬乾，不怕跌石縫中」。

網民認出「白色物體」真身是「平民美食」

不過有更多網民認出「白色物體」真身其實是經切割的「蘿蔔」：

「切咁厚咁大嘅」



「曬蘿蔔做潮州菜脯，但係呢啲天雨陰濕天氣唔適合哦，冇理由佢唔知道」



「正常人係大東北風&天氣非常之乾燥嘅日子先去曬，佢仲要喺呢個位鬼咁多老鼠，都唔知佢諗乜」



在公眾地方如海濱公園防波堤晾曬食物，不僅引發衞生風險，更可能觸犯本港法例。（Facebook群組「西貢將軍澳討論區」）

公眾地方隨處曬食物違法嗎？法律責任、阻街罪與最高刑罰

在公眾地方如海濱公園防波堤晾曬食物，不僅引發衞生風險，更可能觸犯本港法例。根據香港法例第132X章《公眾衞生及市政條例》第13（1）條「限制使用露天地方」，任何人不得因經營食物業而使用或安排、容受或准許他人使用任何庭院、巷、街、露天地方、天台或露天層面配製或貯存未加掩蓋的食物，或洗滌、潔淨或貯存用以配製或端送食物的設備或用具，一經定罪，最高可被判罰款1萬元及監禁3個月。

即使屬私人用途，在公眾地方隨處晾曬物品亦可能構成阻街。根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第4A條，任何人無合法權限或解釋，在公眾地方陳列或留下物品（或導致他人陳列或留下），而該物品對人或車輛造成或可能造成阻礙、不便或危害，即屬犯罪（俗稱「阻街罪」），一經定罪，最高可處第4級罰款（現為25,000港元）或監禁3個月。