把致命猛獸當遊樂場設施，隨時鬧出人命！印尼西爪哇省近日流傳1段驚險影片，數名幼童竟將1條長達6米（約20英尺）的網紋蟒當成臨時滑梯，輪流爬上蛇身順勢滑落，甚至直接坐在蛇背上嬉戲。令人譁然的是，身旁數名成年人未有上前制止，反而舉起手機興奮拍攝全程。影片隨即惹來網上熱議，網民怒轟家長嚴重失職：「難道不怕哪天孩子在蛇肚子裏玩？！」



數名幼童竟將1條長達6米（約20英尺）的網紋蟒當成臨時滑梯，輪流爬上蛇身順勢滑落，甚至直接坐在蛇背上嬉戲。（IG@israhma125_）

數名幼童竟將1條長達6米（約20英尺）的網紋蟒當成臨時滑梯，輪流爬上蛇身順勢滑落，甚至直接坐在蛇背上嬉戲。（IG@israhma125_）

6米巨蟒變滑梯 孩童爬上滑下無懼色

據外媒《Mashable India》報道及網上流傳影片顯示，事發地點位於印尼西爪哇省，1條長約6米的網紋蟒橫躺在屋外，多名幼童把牠當作滑梯，爬上蛇身後順勢滑下，來回多次；更有孩童直接坐在蛇背上，其餘則圍繞蟒蛇奔跑。站在數米外的成年人全程只顧用手機拍攝，直至一段時間後才將蟒蛇移開。

網上影片畫面顯示，1條長約6米的網紋蟒橫躺在屋外，多名幼童把牠當作滑梯，爬上蛇身後順勢滑下，來回多次。（IG@israhma125_）

網上影片畫面顯示，1條長約6米的網紋蟒橫躺在屋外，多名幼童把牠當作滑梯，爬上蛇身後順勢滑下，來回多次。（IG@israhma125_）

網上影片畫面顯示，1條長約6米的網紋蟒橫躺在屋外，多名幼童把牠當作滑梯，爬上蛇身後順勢滑下，來回多次。（IG@israhma125_）

站在數米外的成年人全程只顧用手機拍攝，直至一段時間後才將蟒蛇移開。（IG@israhma125_）

站在數米外的成年人全程只顧用手機拍攝，直至一段時間後才將蟒蛇移開。（IG@israhma125_）

父親稱12歲家寵「溫馴」 從未傷人

雖然該條巨蟒體型龐大，但據《AOL》報道，這條蟒蛇名為Abo，實為家中寵物，年約12歲，平日可在屋內及花園自由走動。拍攝者Iis Rahma Alia時常在社交平台分享這條蛇的日常，另有影片顯示，1名叫Ambar的女孩曾躺在蛇身上看電視，她稱蛇是「最好的朋友」。孩子父親表示，Abo性格溫馴、習慣與人相處，從未傷害任何人。

另有影片顯示，1名叫 Ambar 的女孩曾躺在蛇身上看電視，她稱蛇是「最好的朋友」。（IG@israhma125_）

網民憂隨時生意外 專家籲收緊監管

儘管家屬大派定心丸，影片仍在網上引發廣泛爭議，網民紛紛譴責：

「這不是溫馴，是拿孩子的命賭博！」



「這條蛇也太大了，如果突然肚餓，一口就能吞下1個小孩。」



「我覺得我應該給我的孩子買智能手機了。」



「這很危險，難道不擔心哪天孩子們在蛇肚子裏玩嗎？」



印尼茂物農業大學（IPB University）兩棲爬蟲專家米爾札（Mirza Dikari Kusrini）教授早在2025年7月已提醒，飼養蟒蛇等大型蛇類可能危及公眾，主人若令他人受傷或須負法律責任，並呼籲當局收緊相關監管。新加坡國家公園局的資料亦指出，網紋蟒是世界上最長的蛇類之一，大型個體可達5至7米，甚至超過7米；牠雖無毒性，卻是靠強大的肌肉力量纏繞並勒死獵物（窒息或阻斷血液循環後整隻吞食），若對幼童發動絞殺，成年人極難在短時間內徒手解開，體型與力量絕對不容低估。