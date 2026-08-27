救護員買外賣　女子公審蛇王遭鬧爆　網民道辛酸：1盒飯分幾次食

救護員不吃飯哪有體力救人？有女子近日於網上發文公審有救護員工作期間買外賣，「蛇王去買嘢食」，隨即引來大批網民怒斥無知和無人性，揶揄「香港醫護個個修仙嚟嘅唔使食飯？」、「你以為佢哋靠光合作用生存？」、「那請問你返工直踩冇休息冇食飯時間？」。



多名熟悉救護員工作的網民道出行內辛酸，「救護員無指定食飯時間，是無order時就食，忙起來還要靜靜在車頭食，車廂怕有氣味遭人投訴」、「買咗飯都唔保一定有得食，如調派系統顯示救護車附近有case都要做咗先」、「1盒飯有時仲要分幾次食」。



該女子發文發相批評，「原來做救護員可以蛇王去買嘢食！」。（facebook群組「執法部門、江湖人士及突發事件關注區」圖片）

該女子於facebook群組「執法部門、江湖人士及突發事件關注區」發文發相批評，「原來做救護員可以蛇王去買嘢食！」。

女子公審救護員工作中買外賣遭鬧爆

照片見到，1輛救護車停泊在路邊，有救護員拿着1袋食物正走回車上。

該女子於facebook群組發文發相批評救護員。（facebook群組「執法部門、江湖人士及突發事件關注區」截圖）

網民籲體諒辛酸：救護員放飯也隨時候命

帖文隨即湧進大批網民反斥女子，「人哋就係分秒必爭先買外賣，救護唔會放飯唔使食飯嘅？用下腦啦，成日影人相公審」、「肚餓買嘢食又唔得，咁好笑」、「你吸氧氣當飯㗎？」、「樓主點解要咁樣擦存在感？」、「人呢，積下陰德好喎」。

你吸氧氣當飯㗎？ 網民

多名熟悉救護員工作的網民道出行內辛酸：

「救護員只要向控制室要求和報告，這是正常和合法的。因為救護員購買膳食的時候，也是on-call的，即是隨時候命」



「我朋友做救護應該都有廿年，約朋友食飯，佢唔使10分鐘就食晒，因為工作關係，習慣三扒兩撥唔使點咬就直吞，所以佢經常胃痛」



「我認識的朋友做救護車司機做到退休，廿年來都數唔到幾多次，連續工作10小時都未能夠食到1餐，有時候更要越區運送病人到指定醫院，又或其他區唔夠車要調派佢哋局出車去支援其他區的接載需要，所以香港的救護車服務才能達到10分鐘內到達目的地救援。唔好只睇表面，要考慮埋背後的原因」



「救護工作中，樣樣都要用體力，搬運或即時進行急救傷者！加上隨時救援事件做不停，有時間緊係要食嘢補充體力！由於分秒必爭救護傷者，隨時要忍屎忍尿，腸不好時為方便可能要穿成人尿片！這份艱巨工作是值得尊重！」



（facebook群組「執法部門、江湖人士及突發事件關注區」）