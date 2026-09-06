澳洲超市女店員穿制服上演性愛真人騷！冷凍區「色情直播」賺外快

澳洲連鎖超市Coles爆出1宗令人瞠目結舌的性醜聞！1名女員工日前被發現在南澳阿德萊德（Adelaide）的分店內，在上班理貨期間進行成人色情直播，當時女員工身穿超市官方制服，在冷凍食品區一邊整理貨物，一邊對著鏡頭做出露骨的猥褻動作。相關影片隨後在社交平台上瘋傳，這宗把公共賣場當作私人直播室的事件，令顧客和網民極度震驚，嚴重損害了企業形象，而該名員工其後已主動辭職。



澳洲Coles超市的女員工，日前被發現在南澳阿德萊德（Adelaide）的分店內，在上班理貨期間進行成人色情直播。（網上圖片）

補貨期間開色情直播 冷凍區淪直播間

綜合外媒報道，事發於南澳阿德萊德北郊的Coles分店，涉事女員工在自稱提供「全天候真人性愛表演」的免費成人直播平台上註冊了帳號，在工作期間將超市當成了經營副業的直播場所。據影片顯示，該女子穿着印有Coles標誌的黑色Polo衫制服，在冷凍食品通道內將紙箱貨品擺上貨架，隨即轉身面向鏡頭，將手伸進短褲內做出挑逗姿態，將超市環境變成了她專屬直播間。

影片顯示，該女子穿着印有Coles標誌的黑色Polo衫制服，在冷凍食品通道內將紙箱貨品擺上貨架。（網上圖片）

女子隨即轉身面向鏡頭，將手伸進短褲內做出挑逗姿態，將超市環境變成了她專屬直播間。（網上圖片）

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迎合觀眾賺取打賞 造成不良後果

因畫面中拍到寫有「Coles Paralowie」字樣的告示板，令女子的工作地點曝光，但有不少觀看直播的網民留言，要求她在冷凍區進行性行為，甚至慫恿她與同事一起入鏡。女子為了賺取觀眾的「課金」打賞，竟大膽迎合要求，部分影片更被設置為付費觀看。事件在網上瘋傳後，有超市常客對此表示震驚，並憂慮超市的食品衛生問題。

女子隨即轉身面向鏡頭，將手伸進短褲內做出挑逗姿態，將正常的工作場所變成了她的直播間。（網上圖片）

為了賺取觀眾的「課金」打賞，女子大膽迎合要求，部分影片更被設置為付費觀看。（網上圖片）

公司進一步調查 涉事女員工主動辭職

面對輿論壓力，Coles 於8月31日發表聲明，表示已注意到相關影片，正展開調查以確認涉及者身份，並強調：「作為一家企業，我們期望工作場所內的行為恰當且專業」。

隨着內部調查推進，Coles證實該名涉事員工「已經不再受僱於Coles」。據後續消息指，該名女子因身份曝光，加上面對公司徹查事件的雙重壓力下，已主動辭去工作。

（綜合）

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