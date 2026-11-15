港鐵太子站短裙女直播？月台擺腳架惹公憤　港鐵附例最高罰$5000

搭港鐵都不忘要直播？本港網絡瘋傳照片，顯示在港鐵站月台範圍，有3名女子拿出手機支架，疑似準備進行直播，其中2名女子身穿短裙，有人仔細調校角度務求拍到「靚樣」，引來大批網民譴責相關行為，直斥「AI都gen唔出咁黐線嘅場景」、「以為廟街唱戲去到港鐵擺檔」，又質疑為何未有職員上前勸阻，「如不制止，個個有樣學樣」。



有3名女子疑在港鐵太子站月台開live直播，網民質疑等同賣藝，好奇為何未有職員「點解無人捉？」。（資料圖片）

3女港鐵月台擺支架 疑開live做直播

該目擊者最先在threads帳號上傳照片，顯示在港鐵荃灣線疑太子站的月台上，有3名女子分別身穿紅色連身短裙、紅色短裙、以及紅色上衣，其中2人在地上擺放直立式手機支架，再將手機放上支架上，有人拿起支架仔細調校角度，未知是單純拍照，還是準備開live直播；其時月台亦有不少乘客正在候車。

3名女子在月台地上擺放手機支架，有人拿起支架仔細調校角度，疑似準備做直播。（「threads＠_octopusyu_」圖片）

網民斥離譜 質疑等同賣藝

相片之後被轉載至其他社交平台群組，引來大批網民批評相中人行為，「烏煙瘴氣」、「當自己屋企」、「AI都gen唔出咁黐線嘅場景」、「好奇怪在內地地鐵站都不能這樣，在香港居然可以」、「以為廟街唱戲去到港鐵擺檔」、「港鐵開直播其實應該視為行乞」，同時質疑為何沒有職員上前制止，「如不制止，個個有樣學樣」、「影相係OK，但係佢開埋腳架基本上唔得」。

呢啲算賣藝，違反港鐵附例，（點解）無人捉？ 網民意見

3女被揶揄似登台表演

有留言就揶揄相中3名女子如同「登台」，但有意見感恩至少未有影響其他乘客，「識企到月台盡頭已經算進步了」、「唯一令人安慰係識得喺站尾影，無咁阻礙乘客」。

「只要你有心，處處都可以表演」



「而家坐地鐵都有表演睇，你哋唔好再鬧地鐵成日加價啦」



「唔爭在搭建埋個舞台，即場快閃表演啦」



「你梗係唔知人哋做乜X啦，人哋每分鐘搵多你成個月糧呀」



在港鐵範圍對乘客造成滋擾 可被罰款5,000元

根據香港法例第556B章 《香港鐵路附例》，除第25條乘客滋擾罪最高罰款5,000元外，根據《香港鐵路附例》第28H(1)(e)條，未經港鐵書面同意使用器材拍錄或製作影片，同樣最高可判罰款5,000元；第26條則列明，除非得到港鐵公司的特准，否則任何人不得在鐵路處所的任何部分唱歌或跳舞，或演奏任何樂器或以任何樂器作表演，違例者可被罰款2,000元。

（threads＠_octopusyu_）