直播約打架？海南2直播主拿刀高調叫囂挑釁網民　警方極速拘捕

一場由網絡彈幕引發的線上口角，最終演變成「被捕」鬧劇。海南昌江2名男子日前在網上直播時，因不滿網民留言挑釁，竟激動得脫去上衣、手持菜刀對着鏡頭公然叫囂。兩人的恐嚇言行隨即引發大批網民不滿並集體舉報。當地警方接報後迅速出動，上演了一場「說來就來」的線下拘捕行動。



2名紋身男因網民在直播間留言挑釁，隨即赤膊上陣在鏡頭前亮出鋒利菜刀，一邊揮舞，一邊對着鏡頭大喊「昌江大舞台，有夢你就來」、「有本事就來」等話。（網上影片截圖）

2名紋身男因網民在直播間留言挑釁，隨即赤膊上陣在鏡頭前亮出鋒利菜刀，一邊揮舞，一邊對着鏡頭大喊「昌江大舞台，有夢你就來」、「有本事就來」等話。（網上影片截圖）

不滿網民挑釁 紋身漢揚言「有夢你就來」

綜合內地媒體報道，事發於6月10日，2名身上有紋身的海南昌江男子在平台上直播，其間有網民在直播間留言挑釁，揚言「有本事出來打架」，2名男子在酒精刺激下，情緒激動，赤膊上陣在鏡頭前亮出鋒利菜刀，一邊揮舞，一邊對着鏡頭大喊「昌江大舞台，有夢你就來」、「有本事就來」等充滿恐嚇與挑釁性質的言論。

相關影片迅速在網上瘋傳，由於內容涉嫌公然恐嚇，嚴重擾亂網絡秩序，感到不安的網民隨即向當地警方舉報，要求執法部門介入處理。

2名紋身男因網民在直播間留言挑釁，赤膊上陣在鏡頭前亮出鋒利菜刀，一邊揮舞，一邊對着鏡頭大喊「昌江大舞台，有夢你就來」、「有本事就來」等話。（網上影片截圖）

2名紋身男因網民在直播間留言挑釁，隨即赤膊上陣在鏡頭前亮出鋒利菜刀，一邊揮舞，一邊對着鏡頭大喊「昌江大舞台，有夢你就來」、「有本事就來」等話。（網上影片截圖）

在警方的盤問下，2名男子極力辯解，聲稱當時因為喝了酒神志不清，才會在一時衝動下做出如此荒唐的舉動。（網上影片截圖）

警方破門拘捕 網民：最快的線下見面

面對這場公然違反網絡法規的挑釁，當地警方立即採取行動，在精確鎖定兩名涉案男子的實際位置後拘捕，從線上高調叫囂到執法人員破門入屋，整個搜捕過程極其迅速。警方成功拘捕兩人後，更在社交平台上幽默而強硬地回應：「說來就來！網絡有邊界，言行有底線，違法必追責。」警方這句「說來就來」，瞬間獲得眾多網民點讚，形容這是警方對無底線直播亂象的打擊。

在警方的盤問下，2名男子極力辯解，聲稱當時因為喝了酒神志不清，才會在一時衝動下做出如此荒唐的舉動。（網上影片截圖）

在警方的盤問下，2名男子極力辯解，聲稱當時因為喝了酒神志不清，才會一時衝動做出如此荒唐舉動。（網上影片截圖）

在警方的盤問下，2名男子極力辯解，聲稱當時因為喝了酒神志不清，才會一時衝動做出如此荒唐舉動。（網上影片截圖）

2人表示目前已深刻認識到錯誤，並透過警方鏡頭向公眾道歉，呼籲廣大網民切勿模仿。（網上影片截圖）

2名男子見警方後「秒慫」 辯稱「酒精上頭」極度懊悔

2名男子在見到警方的瞬間「秒慫」，低頭認錯，此前在直播間揮舞菜刀的囂張氣焰蕩然無存。在警方盤問下，2名男子極力辯解，聲稱當時因為喝了酒神志不清，才會一時衝動做出如此荒唐舉動。

2人表示目前已深刻認識到錯誤，並透過警方鏡頭向公眾道歉，呼籲廣大網民切勿模仿，同時，這宗事件也再次引發公眾對於內地網絡平台「無底線博流量」亂象思考。

其他報道：直播帶貨造假！身處果園女主播話「開冷氣」穿幫 揭4大電商套路

身處戶外果園推銷水果，竟下一秒說去開冷氣，這麼荒誕？內地1名售賣水果的網絡主播日前在直播帶貨時，鬧出一場令人啼笑皆非的荒謬紕漏，她原本置身於大片果園的背景之中，卻隨口吐出一句「天氣好熱，我去開個冷氣」，話音剛落才驚覺自己說錯話，連自己也忍不住尷尬大笑，不僅一語戳破綠幕去背偽造原產地的騙局，更揭示了目前內地電商行業利用虛擬背景打造「源頭直採」虛假人設的亂象。



此類虛假直播不僅欺騙消費者，還會消耗大眾對農產品產地直播的整體信任，相關電商監管法規已開始明文約束該類虛假宣傳行為，多方都呼籲消費者提高辨別能力，主動維護自身消費權益。



網絡主播原本置身於大片果園的背景之中，卻隨口吐出一句「天氣好熱，我去開個空調（冷氣）」，話音剛落才驚覺自己說錯話，連自己也忍不住尷尬大笑。（網上影片截圖）

全文：直播帶貨造假！身處果園女主播話「開冷氣」穿幫 揭4大電商套路