好人好事！有的士司機在社交平台帳號發文，指有就讀香港大學專業進修學院（HKU SPACE）的女生乘車後，遺留手提電腦及筆記在車內，他於是公開尋人，呼籲失主盡快聯絡他。帖文引來不少網民「幫推」，同時大讚樓主「的士界清泉」。



相隔約12小時後，失主現身感激樓主，又表示下車時曾經多付車資，對方亦誠實退還，「估唔到佢仲執返我部MacBook，仲咁有心出post搵失主」，激讚對方「靚仔又心地好」，網民因此祝願對方，「好人一生平安」。



有的士司機深夜發文，指在車廂內發現有乘客遺留手提電腦及筆記，遂在網上發文尋人。（「threads＠clifford_hei22」圖片）

大專院校女生搭的士遺留MacBook 司機網上急尋失主

該的士司機於周三（11月18日）凌晨2時許在threads帳號「clifford_hei22」發帖，並上傳多張照片，顯示他在車廂內拾獲一部MacBook手提電腦，以及一份屬於HKU SPACE的筆記，而MacBook顯示物主英文名為「Chloe C」，樓主於是公開尋人，請對方主動聯絡他取回物品，否則翌日將會送往警署，同時標籤「漏嘢」、「的士」、「oma by the sea」、「屯門」、「李家超」及「荃灣」。

課堂筆記封面印行政長官「李家超」！

樓主再在留言區上傳照片，詢問「有冇佢同學幫手認領下？」，顯示MacBook最初是由1個黑色Kate Spade電腦袋盛載，而筆記封面有大字寫上「Topic 8 Organizing（Organizational Culture）」字樣，下方則印有1張行政長官李家超照片，以及英文引述。

MacBook手提電腦顯示失主為女生「Chloe C」。（「threads＠clifford_hei22」圖片）

筆記封面印有1張行政長官李家超照片。（「threads＠clifford_hei22」圖片）

筆記屬於HKU SPACE，相信失主為該校學生。（「threads＠clifford_hei22」圖片）

網民激讚樓主：好人有好報

許多網民留言大讚樓主，又笑稱「開頭諗點解要hashtag李家超係咪想博流量密碼，點知原來真係有」：

「的士界清泉」



「成部MacBook都可以漏，好彩司機好心，幫推」



「唔見咗嘢應該都嚇死佢」



「祝樓主路路綠燈、又有泊位、載嘅係好客同爆單」



「好人一生平安」



失主現身揭小插曲 讚揚司機：靚仔心地好

而失主Chloe C在帖文發布12小時後、即周三下午現身留言，大讚樓主「人又靚仔，心地又好」，透露當晚原來另有小插曲，因為她繳付車資時「畀多咗錢」，獲樓主即時退款，形容當下已經覺得感動。

估唔到佢仲執返我部MacBook，仲咁有心出post搵失主，呢啲真係人靚心更靚，希望大家一齊畀個讚佢 失主感激

講師筆記神助攻？ 失主：全靠上面印咗李家超

「Chloe C」解釋指當晚下課後太疲倦，形容「個腦已經放咗工，落車完全唔記得拎部MacBook，大頭蝦到自己都驚」，她感謝熱心網民們幫忙轉發帖文，使「論盡」的她收獲眾人的善意，「感恩香港有咁多好心人」，承諾往後會將善意傳播下去。另外，她特別鳴謝HKU SPACE譚姓講師，大讚對方教學方式幽默，連筆記都有「節目效果」，更笑稱「全靠上面印咗家超，幫個尋物post嘅演算法踩埋油門」，才令她可以尋回物品。

（threads＠clifford_hei22）