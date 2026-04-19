重酬3萬元尋水獺公仔　葵廣搭小巴遺失　女生嘆：公仔陪了我10年

希望「糰糰」能回到女生的身邊！有女生近日於網上發文重酬3萬港元尋1隻水獺公仔，指出於3月26日下午6時左右在葵芳葵涌廣場附近乘搭302線小巴期間遺失，推測不慎掉在車上，再登車尋找時卻遭司機趕下車。她直言這隻公仔十分重要，「已經陪伴咗我10年，我已經當佢係我屋企人」，從小學陪伴至大學，喊話道「糰糰，你可唔可以喺我大學畢業前再次返嚟我嘅身邊？」，期盼有好心人尋到後聯絡她。



不少網民表示理解女生的感受，但也勸說放下執着，「隔咗咁耐，相信都搵唔返，希望樓主能學會放下，當係個公仔同你擋咗一劫又好，當係公仔覺得你要獨立唔需要佢又好，又或者佢大個仔要成家立室，點都好，要學識放下，亦當係你嘅1次成長」、「買過隻算啦，好過有人淘隻再白撞」、「你留返筆錢畀自己好好生活吧」。



有女生近日於網上發文重酬3萬港元尋1隻水獺公仔。（facebook群組「食在荃灣」圖片）

「懸賞加碼至$30,000尋糰糰！」該女生於facebook群組「食在荃灣」發文尋公仔，指出於3月26日下午6時左右在葵廣附近乘搭來往葵芳（葵涌廣場）及青龍頭（豪景花園）的302線小巴期間遺失，推測不慎掉在車上，而她於麗城花園OK便利店旁下車。

重酬$3萬尋陪伴10年水獺公仔

女生說，曾上車尋找但未能找到，估計已被人拾獲，如網民有任何消息或見到相關公仔，盼能盡快透過電話或WhatsApp聯絡她。女生將酬勞由1萬元加碼至3萬元，尋獲者及推帖文中間人各可獲得1.5萬元。

女生直言這隻公仔十分重要，「已經陪伴咗我10年，我已經當佢係我屋企人」。（facebook群組「食在荃灣」圖片）

女生直言這隻公仔十分重要，「已經陪伴咗我10年，我已經當佢係我屋企人」。（facebook群組「食在荃灣」圖片）

女生直言這隻公仔十分重要，「已經陪伴咗我10年，我已經當佢係我屋企人」。（facebook群組「食在荃灣」圖片）

女生登小巴尋找 被司機呼喝下車

女生透露，遺失當晚已獲小巴夜更站頭站長幫忙尋找，但未能找到，於是她提出親自上小巴獲站長同意，重登同1輛小巴後她有付車費，「當個司機發現我係上嚟搵嘢，就即刻發晒癲咁唔畀我搵」。

影片聽到司機大聲呼喝女生立即下車，拒絕再給予時間尋找，女生說「最後佢仲好惡咁喺深井附近趕我落車」，令她懷疑公仔被司機撿起後已被掉棄，而之後亦有1名男子聯絡她聲稱尋獲公仔，但一直未能提供公仔照片。

女生說，乘搭302線小巴期間遺失，推測不慎掉在車上，再登車尋找時卻遭司機趕下車。（facebook群組「食在荃灣」影片截圖）

女生登車尋找時遭司機趕下車。（facebook群組「食在荃灣」影片截圖）

女生畫圖製動畫片表達對公仔思念

女生又特別畫圖及製作了1段動畫影片表達對公仔的思念，「裏面係講1個怕羞、怕事、孤獨嘅女仔（即係我）在遇到糰糰之後，佢整個世界都變得唔同晒，有糰糰喺身邊陪伴，佢時時刻刻都充滿快樂」，喊話道「糰糰，同你一齊我真係好開心！糰糰，你快啲返屋企，我會一直等你」。

女生畫圖表達對公仔的思念。（facebook群組「食在荃灣」圖片）

女生畫圖表達對公仔的思念。（facebook群組「食在荃灣」圖片）

網民擔心女生被騙 勸放下執着

不少網民擔心女生會被騙，提醒勿隨便亂信聲稱尋獲公仔的人，「叫佢影張相出嚟先講嘢啦，你都唔好咁蠢畀錢佢呀」、「希望搵到，不過如果有人話搵到，都希望你會小心檢查，呢隻公仔對你嚟講一定係好重要，甚至係有好特別嘅回憶或者重要嘅人送畀你，所以你先喺知道唔見咗嗰陣咁緊張，不過都唔希望你因為咁而俾人呃，所以請加油同保持冷靜」。

網民亦紛紛勸說，「放下執着，人先會繼續行前行」、「放手面對或買過隻好過啦」、「隔咗咁耐，有人拎到畀你都唔會係你原本嗰個，所以真係接受啦」、「小妹妹，我一直up post係好深深明白失去嘅感受，但現實係時間越耐搵到機會越微，所以你抱有希望嘅同時都要整理自己思緒，唔好諗埋一邊，加油！」。

女生表示，公仔從小學陪伴至大學，喊話道「糰糰，你可唔可以喺我大學畢業前再次返嚟我嘅身邊？」。（facebook群組「食在荃灣」圖片）

女生表示，公仔從小學陪伴至大學，喊話道「糰糰，你可唔可以喺我大學畢業前再次返嚟我嘅身邊？」。（facebook群組「食在荃灣」圖片）

女生表示，公仔從小學陪伴至大學，喊話道「糰糰，你可唔可以喺我大學畢業前再次返嚟我嘅身邊？」。（facebook群組「食在荃灣」圖片）

女生拒絕買1隻新公仔：只係想搵返糰糰

有網民問「3萬元（酬勞）點解唔去買1隻呢？」，有理解女生感受的網民分享自身經歷「先唔講買唔買得返，有啲嘢的確係無價嘅，我都有張床被仔跟咗我30幾年，陪我無數個晚上同搬過好多地方，直到而家仲喺度，好遺憾幾年前俾工人姐姐拎咗去用柔順劑去洗，張被仔個物料鬆軟晒變咗質，我唔開心咗好耐，呢種精神支柱式嘅固執/堅持，的確未必個個人會諒解」。

有網民表示，「不如你去淘寶買過隻啦，都係$12啫，起碼唔使出3萬蚊，仲可能有機會俾人呃」，女生堅持道「好多謝你！但係我只係想搵返同我相處咗差唔多10年嗰個糰糰」。

（facebook群組「食在荃灣」）