繼「荃灣豬肉檔AK」劉宋威（威威）後，街市再出現「風頭躉」？本港網上討論區近日瘋傳相片及影片，指大圍顯徑街市魚檔出現一位「魚檔西施」，清純外表加上劏魚手法都震撼網民，大讚「賣魚都咁靚！」、「好清純，有仙氣」、「戀愛了」，



也有網民認出女子不平凡身份，大讚「好勁好勤力」，又建議「選港姐（香港小姐）」並笑言要「瘋狂買魚」。



大圍顯徑街市「魚檔西施」引起熱議。（小紅書）

近日連登、高登等網上討論區瘋傳一組圖片及影片，顯示大圍顯徑街市魚檔出現一位相當美麗的年輕女員工，驚訝表示「顯徑魚檔西施」、「顯徑魚檔有後生女打工！？」。

大圍顯徑魚檔驚現「仙氣女員工」

從相片看到，該女子穿上圍裙束起長髮，瓜子臉皮膚白皙，樣貌年輕，笑容相當甜美。

女子穿上圍裙束起長髮，瓜子臉皮膚白皙，樣貌年輕，笑容相當甜美。（小紅書）

女子穿上圍裙束起長髮，瓜子臉皮膚白皙，樣貌年輕，笑容相當甜美。（小紅書）

女子笑容相當甜美。（小紅書）

清純外表劏魚手法震撼

影片則看到，女子擺好拍攝角度後，即場穿起「全副裝備」示範劏魚。只見她把一盤魚倒在砧板上，分門別類；畫面一轉，女子處理另一條魚時，手起刀落劏開魚肚，清走內臟，一氣呵成手法尚算純熟。

女子示範劏魚。（小紅書）

女子示範劏魚。（小紅書）

女子示範劏魚。（小紅書）

網民驚艷封「明星顏值」！全網力推選港姐

網民紛紛看到「心心眼」，大讚女子漂亮：

「賣魚都咁靚」



「真定假呀，真嘅聽日去買魚」



「哇，明星咁靚」



「選港姐」



「笑容好甜」



也有網民猜測女子身份，「人哋太子女又話你知咩」、「應該太子女嚟，喺第2個檔口見過，點解會認到因為真係好靚」。

真實身份曝光！起底小紅書「香港魚妹妹」打工日記

隨後有網民找出女子身份，原來是在小紅書上有近8,000名「粉絲」的網紅「香港魚妹妹」。相關影片於11月3日發布，旨在分享「香港魚妹妹」的「香港打工日記」，並標籤了「#打工人的日常」、「#賣魚的小姐姐」、「#上班人上班魂」、「#香港生活」、「#香港打工」。

女子為小紅書網紅「香港魚妹妹」，經常分享生活點滴和在香港打工日記。（小紅書）

女子為小紅書網紅「香港魚妹妹」，經常分享生活點滴和在香港打工日記。（小紅書）

其實「香港魚妹妹」不時在小紅書分享在香港辛勤工作日常，獲不少網民留言鼓勵，「好勁好勤力」、「辛苦了」。

街市誕生「平民偶像」早有先例。2022年，人稱「荃灣豬肉檔AK」的劉宋威（威威）憑藉佩戴口罩時的一雙電眼與斬豬肉姿態，一度紅遍全港，不但接下多個品牌廣告，更舉辦千人粉絲見面會。然而，劉宋威「除口罩」露出真面目，加上被傳曾參與黑社會活動，以及涉及毒品派對，即使他發聲明否認指控，但人氣極速下滑。

2022年，人稱「荃灣豬肉檔AK」的劉宋威（威威）憑藉佩戴口罩時的一雙電眼與斬豬肉姿態，一度紅遍全港。（資料圖片）

2022年，人稱「荃灣豬肉檔AK」的劉宋威（威威）憑藉佩戴口罩時的一雙電眼與斬豬肉姿態，一度紅遍全港。（資料圖片）