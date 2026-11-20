內地學者1篇發表於國際醫學期刊《轉化醫學期刊》（Journal of Translational Medicine，簡稱 JTM）的鼻咽癌研究論文，近期因作者地址將「湖南（Hunan）」省誤寫為「人類（Human）」省，且實驗圖片標尺出現「1厘米標出12格」的常識性錯誤，網上更曾流傳論文中的小鼠腫瘤圖片疑為「蝦滑冒充」。面對外界的強烈質疑，中南大學調查後發布正式通報，認定包括該論文在內的3篇論文均存在學術不端行為，共有4名相關人員受到降級及取消科研資格等處分。



外界普遍認為事件涉及「AI生成論文」，但官方最終定性的是「偽造篡改數據」與「不當署名」，並未判定涉事圖片直接由人工智能（AI）生成。



內地1篇發表於國際醫學期刊的鼻咽癌研究論文，近期因作者地址將「湖南省（Hunan）」誤寫為「人類省（Human）」，且實驗圖片標尺出現「1厘米標出12格」的常識性錯誤。（網上論文截圖）

論文低級破綻引發全網質疑

根據《澎湃新聞》報道，涉事的鼻咽癌論文於2025年12月22日在線發表，論文共列出3個作者單位，第一單位為中南大學湘雅二醫院病理科，通訊作者署名為「Lin Zhao」。

有網民在審視該論文時，發現多處顯而易見的低級錯誤：除了在英文地址中將「Hunan（湖南）」拼寫成「Human（人類）」外，郵政編碼末位數字「1」亦被誤植為字母「l」；更離譜的是，論文附圖中的比例尺顯示，1厘米長度竟對應了12個毫米刻度，與常規的10格標準嚴重不符。此外，網絡上更一度流傳論文中的小鼠腫瘤圖片疑為「蝦滑冒充」。

發現多處顯而易見的低級錯誤：在英文地址中將「Hunan（湖南）」拼寫成「Human（人類）」外，郵政編碼末位數字「1」亦被誤植為字母「l」。（網上論文截圖）

論文附圖中的比例尺顯示，1厘米長度竟對應了12個毫米刻度，與常規的10格標準嚴重不符。網民一度質疑論文中的小鼠腫瘤圖片疑為「蝦滑冒充」。（網上論文截圖）

中南大學查實3篇論文違規

事件發酵後，湘雅二醫院科研部於11月17日回應稱已介入調查，湖南省科技廳亦表示已責成相關單位進行核查。至11月19日，中南大學透過官方渠道公布調查結果。

通報指出，學校經核查實驗記錄、原始數據及投稿記錄後，認定上述鼻咽癌論文，以及另外兩篇於2026年分別發表在《Cell Death & Disease》和《Scientific Reports》的論文，均存在嚴重的學術不端行為，主要涉及「偽造篡改數據圖表」及「不當署名」。



根據中國科技部等部門印發的《科研失信行為調查處理規則》，中南大學對涉事人員作出以下處理。（網上圖片）

涉事者最高10年禁申基金

根據中國科技部等部門印發的《科研失信行為調查處理規則》，中南大學對涉事人員作出以下處理：

鄧某某、趙某：被降低崗位等級；5年內取消職稱晉升、人才計劃申報、研究生招生及評獎資格；10年內不得承擔財政性資金支持的科技活動。



蔡某、譚某某：蔡某、譚某某：5年內取消上述職稱晉升、人才計劃、研究生招生及評獎資格；5年內不得承擔財政性資金支持的科技活動。



其餘相關作者：予以誡勉談話處理。



中南大學在通報中強調，校方對學術不端行為持「零容忍」態度。

涉事論文曾獲多項國家級資助

《新京報》發表評論指出，生成式AI工具的普及降低了造假門檻，提高了造假效率，同時放大了現有學術審稿體系的脆弱性。值得關注的是，涉事論文在致謝欄中標註曾獲得2項國家自然科學基金、2項湖南省自然科學基金以及醫院科研啟動基金的資助。1篇布滿常識性拼寫與度量衡錯誤的論文，究竟是如何通過國際期刊的同行評議（Peer Review）與編輯校對程序，並最終登上影響因子（Impact Factor）高達9.7的學術期刊，仍有待學術界與出版界進一步反思與回答。