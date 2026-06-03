蘭州大學碩士論文致謝校保衛部放行拾荒婆婆　學生實踐善舉傳溫情

內地校園暖聞，規則之下亦有溫情！蘭州大學1名碩士畢業生在論文致謝上特別感謝學校保衛部（保安處）默默放行拾荒者，為他們爭取更多的生存空間。拾荒者也恪守本分，積極維護校園整潔。學生深受學校人文關懷觸動，主動收集廢品交給拾荒者，傳遞溫情，並立志為他人創造福祉。網民大讚蘭州大學「好的大學絕不是只有高樓和儀器，人文關懷足以看到一所學校的底蘊」。



蘭州大學2026屆碩士畢業生馮紫東在其畢業論文致謝上特別感謝了保衛部默默放行拾荒者，為他們爭取更多的生存空間。（《視聽甘肅》影片截圖）

蘭州大學學生論文致謝校保衛部放行拾荒者

據《937江蘇新聞廣播》報道，蘭州大學2026屆碩士畢業生馮紫東在其畢業論文致謝上特別感謝校內的保衛部。據馮同學所言，他在讀研的3年裏每天都能看到1位拾荒婆婆在校園內撿瓶子紙箱紙皮，他甚至記住了婆婆的活動時間，特意攢下飲品水樽和快遞紙箱等物品親手交給她，期望為婆婆盡綿薄之力。

蘭州大學實行預約進校制度，但保衛處總是默默放行拾荒者，為他們謀得些許生存空間。拾荒者亦未曾辜負保衛處的善意，從不亂翻垃圾桶，還幫忙清掃地上垃圾。

馮同學讀研的3年裏每天都能看到1位拾荒婆婆在校園內撿瓶子紙箱紙皮。（《視聽甘肅》影片截圖）

馮紫東記住了婆婆的活動時間，特意攢下飲品水樽和快遞紙箱等物品親手交給她。（《視聽甘肅》影片截圖）

蘭州大學的人文關懷激勵學生造福他人

蘭州大學及蘭州大學保衛部給予弱者的包容和人文關懷，這份溫情讓馮同學深受觸動，認為「蘭州大學為婆婆『大庇天下寒士俱歡顏』，而婆婆為蘭州大學『灑掃庭除報此恩』」。馮同學亦表示十分感謝這些拾荒者讓他明確今後的努力方向，為他人創造福祉。

馮紫東在蘭州大學讀研的3年裏，每天都能看到1位拾荒婆婆在校園內撿瓶子紙殼。（《視聽甘肅》影片截圖）

馮同學表示十分感謝這些拾荒者讓他明確今後的努力方向，為他人創造福祉。（《視聽甘肅》影片截圖）

網民大讚「好的大學絕不只有高樓和儀器」

網民被蘭州大學對拾荒者的善意包容打動，「我上網就是為了看這個的」，大讚「好的大學絕不是只有高樓和儀器，人文關懷足以看到1個學校的底蘊」。