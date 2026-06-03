蘭州大學碩士論文致謝校保衛部放行拾荒婆婆 學生實踐善舉傳溫情
撰文：雷思麗
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內地校園暖聞，規則之下亦有溫情！蘭州大學1名碩士畢業生在論文致謝上特別感謝學校保衛部（保安處）默默放行拾荒者，為他們爭取更多的生存空間。拾荒者也恪守本分，積極維護校園整潔。學生深受學校人文關懷觸動，主動收集廢品交給拾荒者，傳遞溫情，並立志為他人創造福祉。網民大讚蘭州大學「好的大學絕不是只有高樓和儀器，人文關懷足以看到一所學校的底蘊」。
蘭州大學學生論文致謝校保衛部放行拾荒者
據《937江蘇新聞廣播》報道，蘭州大學2026屆碩士畢業生馮紫東在其畢業論文致謝上特別感謝校內的保衛部。據馮同學所言，他在讀研的3年裏每天都能看到1位拾荒婆婆在校園內撿瓶子紙箱紙皮，他甚至記住了婆婆的活動時間，特意攢下飲品水樽和快遞紙箱等物品親手交給她，期望為婆婆盡綿薄之力。
蘭州大學實行預約進校制度，但保衛處總是默默放行拾荒者，為他們謀得些許生存空間。拾荒者亦未曾辜負保衛處的善意，從不亂翻垃圾桶，還幫忙清掃地上垃圾。
蘭州大學的人文關懷激勵學生造福他人
蘭州大學及蘭州大學保衛部給予弱者的包容和人文關懷，這份溫情讓馮同學深受觸動，認為「蘭州大學為婆婆『大庇天下寒士俱歡顏』，而婆婆為蘭州大學『灑掃庭除報此恩』」。馮同學亦表示十分感謝這些拾荒者讓他明確今後的努力方向，為他人創造福祉。
網民大讚「好的大學絕不只有高樓和儀器」
網民被蘭州大學對拾荒者的善意包容打動，「我上網就是為了看這個的」，大讚「好的大學絕不是只有高樓和儀器，人文關懷足以看到1個學校的底蘊」。