滿心歡喜租樓落腳，打開大門竟發現已有另1個家庭入住！美國紐約揭發1宗離譜租屋騙案，1名35歲男子涉嫌以偽造的空頭支票向業主「假求租」以騙取門匙，隨即利用至少11個化名將單位放上網轉租。事件中至少15名急於尋找安身之所的租客中招，不但被騙去按金及首期租金，換來的更是1份假租約與無法開門的鎖匙。疑犯於短短1年間狂騙約6.2萬美元（約48.6萬港元），已於10月29日因詐騙、嚴重盜竊等40項重罪被提堂，若罪名全數成立，最高可被判監7年。



1名35歲男子涉嫌以偽造的空頭支票向業主「假求租」以騙取門匙，隨即利用至少11個化名將單位放上網轉租。（網上圖片）

假租客取門匙 轉身放上網招租

據皇后區地方檢察官辦公室公布，涉案35歲男子維爾馬（Rajat Verma）居於紐約長島富蘭克林廣場（Franklin Square）。在2022年9月23日至2023年11月24日期間，他先扮作租客接觸皇后區（Queens）及布魯克林（Brooklyn）的業主，以偽造支票支付租金。在業主察覺支票無法兌現前，他已成功取得單位鎖匙。

涉案35歲男子維爾馬（Rajat Verma）使用多個化名、電話及電郵假租轉租，向急於找屋的民眾收取動輒數千美元的按金及租金。（AI生成圖片）

隨後數日，他迅速將這些不屬於自己的物業放上網招租，並使用多個化名、電話、電郵與準租客聯絡。騙局牽涉皇后區7個及布魯克林1個物業，分布於雷哥公園（Rego Park）、臭氧公園（Ozone Park）等地。

受害租客簽下假租約後，部分人拿到的鎖匙根本無法打開大門；更離奇的是，有租客成功開門入屋，卻赫然發現屋內已住著另1個家庭，而該家庭同樣是受害者。（AI生成圖片）

11個化名行騙 租客錢屋兩失

據《紐約郵報》報道，維爾馬先後使用至少11個化名，包括Rajvinder Kaur、Sammy Miah、Bobby Gupta、Ahmed Abbas等，向急於找屋的民眾收取動輒數千美元的按金及租金。受害租客簽下假租約後，部分人拿到的鎖匙根本無法打開大門；更離奇的是，有租客成功開門入屋，卻赫然發現屋內已住著另1個家庭，而該家庭同樣是受害者。短短1年間，至少15名租客受騙，合共損失約6.2萬美元（約48.6萬港元）。

維爾馬於10月29日就40項控罪被提堂，當中包括詐騙、嚴重盜竊及盜用身份等，案件定於11月23日再訊。（AI生成圖片）

40項控罪待審 檢方斥惡劣剝削

維爾馬於10月29日就40項控罪被提堂，當中包括詐騙、嚴重盜竊及盜用身份等，案件定於11月23日再訊。皇后區地方檢察官卡茨（Melinda Katz）表示，被告利用求租者急於落腳的心態，假扮地產代理出租不屬於自己的單位，令事主賠了金錢又失居所，直斥這是一場「針對尋求住屋人士的惡劣剝削」。