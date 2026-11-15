包裹破損雙倍賠償？男子接理賠電話　開「熒幕共享」被騙¥53.5萬

網購包裹破損，切勿輕信「雙倍賠償」來電！內地日前發生1宗電話詐騙案。1名男子接獲自稱速遞公司職員來電，按指示下載不明應用程式並開啟手機「熒幕共享」功能，輸入銀行資料及驗證碼後，手機瞬間黑屏；待手機畫面恢復正常後，男子名下多個銀行戶口合計53.5萬人民幣（約62.9萬港元）存款已被轉走。當地警方接報後啟動緊急截款機制，接近2小時內成功攔截其中22.1萬人民幣（約25.9萬港元）。



事主胡先生當時接到自稱是速遞平台客服的來電，由於對方準確說出其包裹資訊，並指包裹在運送途中嚴重破損，主動提出可以按商品價格「雙倍賠償」，胡先生信以為真。（AI生成圖片）

假客服訛稱包裹破損 誘下載陌生應用程式

據內地《央視新聞》報道，事主胡先生當時接到自稱是速遞平台客服的來電，由於對方準確說出其包裹資訊，並指包裹在運送途中嚴重破損，主動提出可以按商品價格「雙倍賠償」，胡先生信以為真。在騙徒指導下，他先後下載了指定的陌生應用程式，並開啟手機的「熒幕共享」功能，隨後更在相關頁面上輸入了銀行戶口資料及短訊驗證碼。

胡先生按指示下載不明應用程式並開啟手機「熒幕共享」功能，輸入銀行資料及驗證碼後，手機瞬間黑屏。（AI生成圖片）

完成上述操作後，胡先生的手機熒幕突然陷入黑屏狀態，完全無法操控。待手機畫面恢復正常後，胡先生驚覺名下多個銀行戶口合計53.5萬元人民幣（約62.9萬港元）已被轉走，隨即報警求助。

經警員與銀行及第三方支付機構協作追截後，最終在接近2小時內成功為胡先生攔截22.1萬人民幣（約25.9萬港元）被騙款項。（AI生成圖片）

警方聯動銀行緊急凍結 2小時內成功攔截¥22.1萬

合肥市公安局蜀山分局接報後，隨即聯同合肥市反電詐中心啟動緊急截款機制，迅速對13個涉案第一層戶口採取凍結止付措施，並追查資金流向。經警員與銀行及第三方支付機構協作追截後，最終在接近2小時內成功為胡先生攔截22.1萬人民幣（約25.9萬港元）被騙款項。

若不慎點入不明連結，應立即報警，並即時中斷網絡連線、停用電話SIM卡，以及向銀行申請凍結戶口。（AI生成圖片）

警方：切勿與陌生人開啟熒幕共享

警方提醒市民，正規速遞公司或電商平台絕不會透過私人電話要求客戶下載第三方應用程式，更不會索取銀行密碼、短訊驗證碼或要求開啟熒幕共享；若接獲類似「包裹破損雙倍賠償」來電，應直接透過官方應用程式或官方熱線核實，切勿隨便點擊不明連結，或進行任何轉賬操作；若不慎點入不明連結，應立即報警，並即時中斷網絡連線、停用電話SIM卡，以及向銀行申請凍結戶口。

（《央視新聞》）