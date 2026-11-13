母女點¥6豆芽食7碗白飯！感動網民被爆做假　官方：為騙流量擺拍

善良竟變流量，感動全網原來是演戲？重慶1間餐館早前發布1段閉路電視片段，一對母女只點了1盤6人民幣（約7港元）的炒豆芽，母女連吃7碗白飯後還要求打包剩菜，老闆娘以黑膠袋為母女打包，內裏塞入300人民幣（約352港元）現金及熱菜，影片一出即感動大批網民。



不過事件隨即迎來反轉，重慶市梁平區官方於昨日（11月12日）通報證實，整件「好人好事」均為餐館老闆娘為了博取流量而找人「擺拍」造假，當局目前已立案調查，不少曾點讚的網民直呼被騙，怒轟涉事餐廳消費大眾同情心。



重慶小餐廳稱一對母女進店只點了1盤6元人民幣（約7.03港元）的炒豆芽，母親就著素菜一連添了7碗白飯，最終被揭發是擺拍。（網上影片截圖）

老闆娘（白外套者）在送別時還抱了抱這位母親，讓對方毋須道謝或解釋困境，平靜拎著袋子離開。（網上影片截圖）

重慶市梁平區官方於昨日（11月12日）通報證實，整件「好人好事」均為餐館老闆娘為了博取流量而找人「擺拍」造假。（網上圖片）

6元豆芽配7碗白飯 「暖心」影片感動全網

事發於11月4日下午約3時半，重慶市梁平區一間名為「小牧羊重慶下飯菜」的餐館內，一對母女進店用餐，全程只點了1份標價6人民幣（約7港元）的炒豆芽。母親把菜夾給女兒，自己主要靠白飯果腹，2人前後連添7碗白飯，直到桌邊電飯煲見底為止。用餐完畢後，母親要求把剩餘的豆芽打包。

用餐期間，母親夾了幾箸菜給年幼的女兒，自己則主要靠白飯果腹，母女前後添了7碗飯，直至桌旁的電飯煲都見底了。（網上影片截圖）

用餐期間，母親夾了幾箸菜給年幼的女兒，自己則主要靠白飯果腹，母女前後添了7碗飯，直至桌旁的電飯煲都見底了。（網上影片截圖）

老闆娘「英姐」見狀，隨即吩咐廚房另炒熱菜，將熱菜連同剩菜放入黑色膠袋中掩飾，更悄悄放入一張字條和300人民幣（約352港元），送客時只輕描淡寫稱「是廚房多做的」，並與對方擁抱道別。影片發布後獲得大量點讚轉發，迅速登上熱搜。

用餐完畢後，該位母親見還剩了些豆芽，便向店員提出希望打包帶走。（網上影片截圖）

網民踢爆多處疑點 官方證實為吸客造假

不過，隨着影片熱度攀升，不少網民仔細推敲細節，發現多處不合邏輯：例如真正捱餓的人未必會光顧裝修精緻的餐館；閉路電視顯示母女用餐時間正值廚師休息時段，卻能點到熱炒菜式。內地傳媒其後實地走訪涉事餐館，提出採訪核實卻屢遭婉拒，但揭發出點餐系統顯示該6人民幣（約7港元）的炒豆芽「僅售出2份」，自稱管理層的職員承認，影片為餐館自行發布，坦言有「宣傳吸引客源」的需求。

11月8日晚，涉事短片被刪除，老闆娘「英姐」的社交帳號亦轉為隱藏狀態。網民更翻出她今年5月曾發布「賣慘」短片，聲稱門店每日虧損5,000人民幣（約5,900港元），呼籲市民到店「救店」。

老闆在收到打包剩菜的請求後，隨即吩咐廚房重新現炒些熱菜，特意把剩菜和熱炒放進不透明的黑膠袋，然後悄悄放進300人民幣。（網上影片截圖）

據《人民日報》報道，重慶市梁平區聯合調查組於11月12日晚發布通報，作為餐館營運人的57歲姓李女子，為博取關注及吸引流量，編造虛假情節並組織人員「擺拍」造假。當局指其行為誤導公眾、擾亂網絡公共秩序，目前已立案調查，並將依法處理。

送客時，老闆娘未有提及「接濟」或「贈送」等字眼，而是尋常地對該名母親表示：「這是廚房多做的。」（網上影片截圖）

網民怒轟消費大眾同情心

造假消息曝光後，大批曾為影片感動的網民紛紛表示被騙。有網民直言：

「擺拍編造情節博流量，博關注，消費大眾的同情心，是可惡的。我也轉發了那個影片 ，還點讚了。有被欺騙的感覺。」



「太消耗公眾愛心和信任了！」



「流量不能造假，博取關注不能突破底線，網絡不是法外之地。」



「為了流量編排苦情戲，消費的是所有人對陌生人的善意。」



重慶市梁平區官方亦進一步提醒，網絡不是法外之地，在網絡活動中須嚴守法律法規。請廣大網民理性甄別，不造謠、不信謠、不傳謠，共同維護清朗網絡空間。