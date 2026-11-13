上海女2個月流產8次　偽造病歷騙逾¥3萬生育津貼　終判緩刑兼罰款

竟有人將生育保險基金當成「生財工具」！內地1名居住於上海的女子，因覺得申領生育津貼「來錢太方便」，竟在短短2個月內偽造醫療記錄，虛構「流產」多達8次。她先後5次得手，成功騙取逾3萬人民幣（約3.5萬港元），其後再3次提交假申請時終被系統攔截並揭發。上海市閔行區人民法院近日以詐騙罪，判處該名女子有期徒刑1年、緩刑1年，並處罰款5,000人民幣（約5,900港元）。



朱女偽造的流產就醫記錄。（網上圖片）

看短片學網上申領 首次用真病歷過關

據《央視新聞》報道，涉案的朱姓女子於2025年在網絡平台瀏覽短片時，得知流產後可透過網上申領生育保險基金。她隨後憑藉自己早前真實的流產就醫記錄，合法領取了1筆生育津貼。然而，這次合規申領令她覺得「來錢太方便」，遂萌生偽造醫學文書牟利的貪念。

法庭考慮到她如實交代案情、自願認罪，並已退還全部騙款，依法從輕處罰。最終判處其有期徒刑1年、緩刑1年，罰款5,000人民幣（約5,900港元）。（網上圖片）

20餘日5次造假得手 後3次申請全被攔下

2025年12月30日至2026年1月19日期間，朱女在短短20多天內，先後5次偽造醫學文書並虛構流產事實，透過上海市政務系統「一網通辦」提交申領，成功騙取生育保險基金逾3萬人民幣（約3.5萬港元）。惟她並未收手，2026年1月23日至2月24日期間，再3次虛構流產事實提交申請，企圖再申領合計逾1.9萬人民幣（約2.2萬港元），最終因審核不通過未能得逞。同年2月26日，警方偵破案件並將朱女拘捕歸案，她被捕後如實供述罪行，並全數退還騙款。

朱女在短短20多天內，先後5次偽造醫學文書並虛構流產事實，透過上海市政務系統「一網通辦」提交申領，成功騙取生育保險基金逾3萬人民幣（約3.5萬港元）。（網上圖片）

構成詐騙罪判緩刑 法官籲勿信「申領攻略」

上海市閔行區人民法院經審理認為，朱女以非法佔有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取生育保險基金，數額較大，已構成詐騙罪。最後3次申請雖未獲發放款項，但仍屬詐騙未遂。



法庭考慮到她如實交代案情、自願認罪，並已退還全部騙款，依法從輕處罰。最終判處其有期徒刑1年、緩刑1年，罰款5,000人民幣（約5,900港元）。主審法官馬晨貴提醒市民，切勿輕信網上所謂的「多次申領攻略」，任何弄虛作假都會留下痕跡；同時呼籲網絡平台清理「代領」或「代辦」社保待遇的引流資訊。

（《央視新聞》）