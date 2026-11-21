共享單車本應是廉價代步工具，但內地日前爆出「單車刺客」爭議。1名網民在北京街頭冒雨掃碼租用1輛藍色的哈囉（Hello）共享單車，開鎖後發現收費高達15人民幣（約17.6港元）半小時，收費遠超普通單車。事件曝光後，哈囉官方其後澄清，涉事車為新款自動變速單車「追風者」，強調開鎖前有明確收費提示，且堅稱該車型目前未在北京投放，官方說法與市民實地掃碼自相矛盾，引爆大批網民痛批平台渾水摸魚、變相搶錢。



網民發文表示在北京街頭冒雨掃碼租用1輛藍色的哈囉（Hello）共享單車，開鎖後發現收費高達15人民幣（約17.6港元）半小時，收費遠超普通單車。（網上圖片）

雨天被困路口掃車 30分鐘標價15人民幣

據《南方都市報》報道，事發於11月中旬，有事主表示在北京某路口以手機掃碼租用1輛車身印有「哈囉追風者」字樣的藍色單車，掃碼開鎖後才發現頁面標示騎行30分鐘收費15人民幣（約17.6港元）。惟當時正下雨且車已解鎖，事主陷入「騎也不是、不騎也不是」的兩難。帖文流傳後，「單車刺客」一詞隨即引發熱議，多名網民跟帖稱有類似遭遇，質疑平台未作足夠收費提示。

車身印有「哈囉追風者」字樣的藍色單車。（網上圖片）

變速車定位休閒不認月卡 官方稱未投放北京

事件發酵後，哈囉騎行官方作出回應。官方確認該藍色車為今年推出的特色休閒車型「B10追風者」，屬自動變速單車，主要面向景區及城市綠道，整車配置較高，故收費高於普通車型，且不參與常規月卡優惠。

哈囉騎行官方作出回應。官方確認該藍色車為今年推出的特色休閒車型「B10追風者」，屬自動變速單車，主要面向景區及城市綠道。（網上圖片）

哈囉騎行官方作出回應。官方確認該藍色車為今年推出的特色休閒車型「B10追風者」，屬自動變速單車，主要面向景區及城市綠道。（網上圖片）

面對網民的質疑，官方客服回應稱，涉事車型為自動變速款，尚未投放至北京地區，同時強調，用戶掃碼後、開鎖前，手機頁面會清晰展示收費規則，須經用戶確認才會開鎖，如誤掃可聯繫客服申請退費。不過，北京街頭已經出現該款車輛，是否屬於調度疏失，引發網友熱議。

哈囉新款車型外觀與普通單車較為相似。（網上圖片）

對於網民指控，官方客服回應指出涉事車型為自動變速款，且還未投放在北京使用。（網上圖片）

定價與標示惹質疑 網民：不如打的

雖然官方已作澄清，但仍有網民質疑「這是怎麼審批的價格？」，認為高定價背後缺乏透明監管「壟斷嗎？」；亦有人直指「這個價格不如打車，也太貴了」。

這是怎麼審批的價格？在壟斷嗎？ 網民評論

這個價格不如打車，也太貴了！ 網民評論

不少聲音指出，新款車在外觀上與普通單車極為相似，二者常混泊於街頭，市民稍不留神便會誤掃。網民建議，若高價車真有其市場，平台應強化車身顏色或標識作區分，而非僅依賴手機頁面提示。