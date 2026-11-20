內地職場近年備受關注的「35歲年齡門檻」議題下，湖南長沙餐飲品牌「三五而栗」曾因打破常規、優先招聘35歲以上求職者並提供優厚福利而爆紅，甚至被網民譽為「長沙胖東來」。該品牌發佈通告，宣布旗下門店將於本月底停止營業，通告中感嘆「情懷終究撐不起生意」。創始人朱天賜透露，品牌開業約1年時間，累計虧損已逾100萬人民幣（逾117萬港元）。



湖南長沙餐飲品牌「三五而栗」曾因打破常規、優先招聘35歲以上求職者並提供優厚福利而爆紅，甚至被網民譽為「長沙胖東來」。（《九派新聞》圖片）

「三五而栗」發佈通告，宣布旗下門店將於月末停止營業，通告中感嘆「情懷終究撐不起生意」。（《九派新聞》圖片）

打破職場年齡歧視 優厚福利曾引全網關注

據內地媒體《九派新聞》報道，「三五而栗」的創始人朱天賜是「95後」的湖北人，即現年約30歲，該品牌於2025年4月啟動招聘，同年8月首間門店正式開業，其後陸續在長沙擴張至6間分店。

在內地餐飲業普遍面臨人工成本高企的背景下，「三五而栗」因逆向而行的招聘條件引發輿論關注。該品牌明確表示優先考慮35歲以上的求職者，不僅提供包三餐及住宿，更為員工在入職時即繳納「五險一金」、實行每周雙休制度，加班亦設有加班費，員工平均月薪達5,000至6,000人民幣（約5,880至7,060港元）。此外，品牌還專門開設了1間招收殘障人士的門店，在內地社交平台上一度贏得極高口碑。

「三五而栗」的創始人朱天賜是「95後」湖北人。（《九派新聞》圖片）

該品牌於2025年4月啟動招聘，同年8月首間門店正式開業，其後陸續在長沙擴張至6間分店。（《九派新聞》圖片）

擴張後帳目理清 管理與選址成虧損主因

朱天賜受訪時表示，首店開業初期，門市日均營業額約為6,000人民幣（約7,060港元）。直至2026年9月，旗下6間門店全部開業並理清帳目後，他才發現品牌在約1年間累計虧損了逾100萬人民幣（逾117萬港元）。

對於虧損原因，朱天賜坦承自身在產品特色定位、食材損耗控制、人員執行力以及整體管理經驗上的不足。他進一步指出，門店選址偏僻、停車不便限制了客流，同時店內「出餐慢」的問題屢遭顧客投訴；而團隊籌備小半年、耗資十幾萬人民幣研發的新產品，最終亦有一大半未能派上用場。

「三五而栗」發佈的停業通告。（《九派新聞》圖片）

朱總，你是好人，就是餐飲不適合您。 留任員工曲海玉

3門店交員工自負盈虧 創辦人：善意需制度支撐

在發佈停業通告後，朱天賜已卸任品牌所有管理工作。據悉，原有6間門店中，有3間已轉交由原店長及員工接手、自負盈虧繼續經營。

談及宣布結業時的插曲，朱天賜透露，部分員工得知消息後曾提出爭取遣散法定權益及考慮申請勞動仲裁，最終雙方透過友好協商和平解決，創辦人亦額外發放了一筆經濟補償金。在離別之際，留任員工曲海玉對他說：「朱總，你是好人，就是餐飲不適合您。」



面對外界對「高福利聘請中年人模式」的質疑，朱天賜在回應中依然堅持初衷：「不能說因為我招中年人，就注定失敗。」他總結教訓時認為，商業上的善意若要長久維持，背後必須依靠更完善的制度與專業管理作為支撐。