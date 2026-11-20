新華社報導，距今約32.4萬年至18.4萬年間，在如今廣西崇左一帶的茂密雨林中，曾生活過直立人。這項發現來自當地出土的古人類牙齒化石。

11月19日0時，山東大學考古學院（文化遺產研究院）聯合中國科學院古脊椎動物與古人類研究所等科研機構，在國際學術期刊《自然》線上發表2篇研究論文。相關研究首次在東亞南部亞熱帶雨林地區確認直立人化石，年代距今約32.4萬年至18.4萬年，是中國大陸迄今已知年代最晚的直立人化石記錄。

廣西發現已知年代最晚直立人化石。（Nature）

其中1篇論文第1作者、山東大學考古學院（文化遺產研究院）副研究員廖衛介紹，這些牙齒化石是研究團隊從廣西崇左採集的1.8萬餘件哺乳動物化石中識別出來的。研究人員綜合牙齒形態、古蛋白質等分析結果，判斷有8顆屬於直立人，並透過多種測年技術確定了化石的年代。

還有1顆牙齒有所不同，這顆編號為PA1796的牙齒，在形態上不同於直立人、尼安德特人和現代人，也沒有偵測到直立人標誌性蛋白質特徵。研究團隊推測，它可能屬於與丹尼索瓦人有關的古人類譜系，也可能代表另一個尚未被識別的古人類群體。這意味著，數十萬年前的廣西崇左一帶，可能曾有不同的古人類群體活動。

延伸閱讀：超珍貴「侏羅紀恐龍足跡化石」被四川鄉民當墊腳石19年

+ 16

相關研究也拓展了科學界對直立人生存環境的認識。另篇論文的共同通訊作者、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員張穎奇介紹，長期以來，直立人被認為主要生活在稀樹草原、疏林等較為開闊的環境中，研究團隊透過分析與牙齒化石一同出土的哺乳動物化石，以及牙齒化石中保存的多種同位素資訊發現，這些直立人能夠在樹木化石一同出土的哺乳動物化石，以及牙齒化石中保存的多種同位素資訊發現，這些直立人能夠在樹木雨林中生存。

研究人員也透過分析牙齒中的鍶同位素，獲得了直立人在不同地區之間移動的證據。這表明直立人不僅能夠適應茂密的雨林環境，還具有強大的移動能力。

這是中國南方晚中更新世直立人可靠化石紀錄的發現，為研究不同古人類群體在東亞的分布、遷移及演化關係提供了新的證據。

延伸閱讀：塔克拉瑪干現千年胡楊 樹圍近9米破紀錄 同樹開雙色雄花成謎題

+ 4

延伸閱讀：

【古生物風雲】張鈞翔／海洋中的超級獵手──大白鯊的演化傳奇

好讀周報／英國沒錢買！318件化石標本流落海外 引自然遺產保存問題

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】