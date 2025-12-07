四川都江堰首次發現2億年前恐龍足跡化石　助研究早期演化過程

《新華社》報道，中國地質大學（北京）地球科學與資源學院副教授、四川自貢恐龍博物館特聘研究員邢立達專家團隊介紹，近期，專家團隊對四川都江堰九鼎大道附近一處岩壁上的多個恐龍足跡等脊椎動物足跡進行了初步調查，經過確認，共有20餘個不同的古動物足跡化石，它們來自三疊紀晚期，距今約2億年。



岩壁上的多個恐龍足跡。（新華社）

邢立達介紹，這是四川都江堰首次發現恐龍足跡化石，為研究恐龍早期演化及重建古環境提供了珍貴實物線索。

這處遺跡位於四川都江堰九鼎大道附近一處沉積岩岩壁上。最初是11月23日由一名戶外愛好者在徒步過程中發現的。隨後，經過邢立達專家團隊進一步鑒定，確認它們來自距今約2億年前的三疊紀晚期地層。

岩壁上發現的手獸足跡類。（新華社）

邢立達介紹，經過初步調查，這處岩壁上總共發現了20多個大小不一的足跡。它們主要分為三種類型，分別是中大型獸腳類足跡、小型獸腳類足跡、手獸足跡類。其中，前兩種造跡者應為恐龍，手獸足跡類的造跡者是主龍類。

邢立達說，獸腳類足跡是肉食性恐龍後足行走時留下的典型三趾型足跡化石，趾端通常可見尖銳的爪痕，是研究恐龍運動、行為及生態的重要遺跡學証據。手獸足跡則是一種三疊紀原始爬行類動物留下的足跡化石，其形態酷似人手，因第五趾（外側趾）異常外展而引發學界長期爭議，被認為可能由假鱷類等早期主龍類所遺留。

岩壁上發現的獸腳類足跡。（新華社）

「這處足跡化石點太珍貴了！至少有四個層位保存了足跡，說明恐龍在這裏生活的時期較長，恐龍曾在這裏密集活動。」邢立達說，更令人驚喜的是，在足跡化石周邊，研究人員還發現了原地埋藏的木化石。