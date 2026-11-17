塔克拉瑪干，維吾爾語意思是「進得去、出不來的地方」，腹地年降水不足50毫米，蒸發量卻高達3000毫米，方圓百里，罕有人跡。然而，就在這片生命難以立足的沙海中心，一棵巨型胡楊，傲然挺立。7~8個成年人手拉手才能合抱樹幹，是中國已知胸圍最大的胡楊。



2024年秋天，越野愛好者董長凱沿北緯39度線穿越沙漠時，邂逅了一株體量驚人的胡楊樹，用車一比，樹竟比車還寬。消息很快引發林草部門與植物學界的高度關注。在這片沙漠腹地，怎會佇立着如此巨大的樹木？它憑藉什麼在荒漠中存續至今？

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為了探尋這些問題的答案，2026年10月下旬，中央廣播電視總枱聯合全國綠化委員會辦公室、國家林業和草原局、新疆維吾爾自治區林業和草原局，組建專業科考隊深入沙漠，首次開展聯合科學考察，希望揭開這株巨型胡楊的神秘面紗。

科考車隊從新疆塔中鎮出發，在無公路、無信號、渺無人煙的沙海中顛簸行進約130公里，耗時兩天才抵達胡楊所在地。

經現場測算，它胸圍8.95米、樹高16米，東西冠幅18.4米、南北冠幅18.6米，是目前國內已知胸圍最大的胡楊。結合現有研究成果，專家初步估測其樹齡已達千年。

近30年的氣象水文數據顯示，塔克拉瑪干的極端氣温高達45.6℃、低至－32.7℃，地表温度最高超70℃，也曾有過年降水量僅3.9毫米的乾旱。很難想象千百年間，這棵胡楊在沙漠中經歷了多少場嚴峻的考驗。

據專家推測，有可能滋養它的，是一條河。克里雅河，維吾爾語意為「漂移不定」。它發源於崑崙山，靠冰雪融水北流，縱貫塔克拉瑪干，曾一路匯入塔里木河。如今，受氣候變遷影響，地表河水已退至70多公里外的達里雅布依村。

這棵巨樹，就長在克里雅河下游的古河道之上。漫長的歲月中，胡楊或許是依靠不定期的極端洪水，以及洪水退去後滲入沙層的地下水頑強存活至今。

胡楊頑強的生命力是其存活的另一個重要原因。人們看到的，只是胡楊伸出地面的很小一部分。向下，它的根系深扎十餘米，探尋地下水；向四周，水平的根能延展三五十米，在沙海中搜尋每一滴水。

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關於這棵樹的謎團遠未窮盡：它是什麼性別？樹杈上落滿雄花花序，有綠色，也有紫紅色，同一棵樹開兩種花，學界幾乎沒見過。一種可能是，這裏原本長着兩三株雄樹，千百年擠成了「一棵」；還有一種極小概率——它是雌雄同株。答案，要等明年四月花期時揭曉。

三天三夜，科考結束，國家林業和草原局、全國綠化委員會辦公室的保護行動也將隨即跟上：啟動古樹名木認定、保護範圍劃定與日常巡護；地下水脈和樹體長勢將常態化監測，並結合克里雅河流域治理引洪補水；依靠社會公益力量，聘請有能力的人做公益護林員，共同保護古樹。

千年前，它是一粒種子，落在河的臂彎裏。千年間，河流改道，黃沙漫卷，人間換了模樣，它自巋然不動。千年後，我們跨越山海而來，只為在它面前駐足仰望。天地浩渺，時光無言。生命從不問腳下的土地是否豐饒，只以年輪作答：根還在，就向上生長。

一棵巨樹讓人們看到，塔克拉瑪干沙漠亦有綠色希望。在這片沙海中，或許有更多這樣的生命奇蹟等待被發現。

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