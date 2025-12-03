超珍貴「侏羅紀恐龍足跡化石」被四川鄉民當墊腳石19年

大陸四川自貢恐龍博物館、北京中國地質大學等機構組成的聯合研究團隊日前宣布，已完成對四川盆地富順縣永年鎮五里村發現的一批珍貴恐龍足跡化石的深入研究。



該地點保存了413個早侏羅紀約1.9億至1.8億年前的獸腳類恐龍足跡與尾跡，相關成果已在國際專業期刊《古地理學報》英文版上發表。

四川盆地富順縣永年鎮五里村發現一批珍貴恐龍足跡化石（微博@邢立達）

一塊看似普通的墊腳石 竟然藏著1.9億年前的恐龍足跡：

《北京日報》11月29日報導，這批化石來源頗具戲劇性。1998年7月，五里村村民丁永富、丁永健兄弟開採出的長條形石塊鋪在四周作為墊腳石。隨著恐龍足跡知識的普及，2017年4月，丁永富的女兒丁麗將石塊照片發到網上詢問，引起自貢恐龍博物館的注意，於同年5月確認此為重要恐龍足跡化石，並成功將其徵集回館進行保護與研究。

此次研究的核心標本由8塊石板組成，其上密布著413個清晰的三趾型獸腳類足跡。足跡密度極高，其中一塊石板的足跡密度達到每平方分米約2個，是大陸下侏羅統中密度最高的獸腳類足跡記錄之一。

研究人員判斷，這批足跡大多數為蹺腳龍足跡，平均長度約為14.5公分，形態緊湊，具有清晰的圓形趾墊和尖銳爪痕。部分較大足跡被歸入實雷龍足跡，最大足跡長達22.5公分。通過對足跡的精確測量和生物力學分析，研究人員認為這些小型獸腳類恐龍可能採用了一種類似現代鳥類接地奔跑的步態，其運動速度約在每小時5.8公里至8.6公里。

