3人結伴同行，其中1人竟然因未點單而被下逐客令？江西南昌1間人氣咖啡店日前發生消費爭議。3名網民顧客同行光顧，其中2人已點選飲品，另1人因沒有心儀飲品未有消費，遭店方以嚴格執行「一客一消」（即每位入店者必須消費）為由要求離場。事件曝光後引發網絡熱議，當地市場監督管理局介入調查，指涉事店舖涉嫌強制設置最低消費，已勒令其拆除告示並限期整改。



3名網民顧客同行光顧咖啡館，其中2人已點選飲品，另1人因沒有心儀飲品未有消費，遭店方以嚴格執行「一客一消」為由要求離場。（AI生成圖片）

3人同行僅1人未點單 網紅店「一客一消」惹議

據內地傳媒《經視直播》報道，事主日前與2名朋友前往南昌「A spoonful·一芍」咖啡店，其中2人先後點購咖啡，她因店內沒有想喝的飲品而沒有下單，僅坐在店內等候。她強調期間沒有拍照打卡或長時間霸佔座位，但店方仍要求每位進入院內者必須單獨消費，即使同行2人已經結賬，事主不消費便不能留下，最終被要求離店。事主認為，若是1人消費、多人長時間佔用座位，店家設限可以理解，但此次多數人已消費，自己只是短暫等候，對店方嚴格的規定表示難以接受。

事主日前與2名朋友前往咖啡店，其中2人先後點購咖啡，她因店內沒有想喝的飲品而沒有下單，僅坐在店內等候。（AI生成圖片）

店方稱斥資數十萬裝修 非公益場所

涉事店舖於11月18日回應，店內確實執行「一客一消」規則，要求每位進入院內者單獨消費。店方解釋，該店屬人氣打卡風格，投入了逾20萬人民幣（約23.5萬港元）打造院內景觀，並非公益場所，為避免未消費的客人佔用座位才訂立相關規定，並強調已透過招牌及口頭預先告知。店方補充，若通融處理容易惹來其他顧客不滿，故必須統一執行。

店方要求每位進入院內者必須單獨消費，即使同行2人已經結賬，事主不消費便不能留下，最終被要求離店。（AI生成圖片）

市監局介入：有別於星巴克做法

南昌市東湖區市場監督管理局大院分局同日回應指，該店的做法與星巴克（Starbucks）的「消費入座」不同。星巴克僅作模糊表述，而該店則明確要求人人消費方可入座，已涉嫌強制最低消費。分局於11月19日表示，經核實後認為店方的提示牌設置不妥，已要求摘除並督促整改。有內地律師指出，此做法或侵犯消費者的公平交易權，一經查實可被處罰。

市監局稱該店明確要求人人消費方可入座，已涉嫌強制最低消費。（AI生成圖片）

事件曝光後，網民反應兩極。支持者認為「既然門口已有提示、店員也口頭告知了，不消費就沒必要進去了」、「做生意是兩廂情願的事情，如果接受不了不進去就好了」；反對者則質疑「逼迫消費也太離譜了」、「3人同行已有2人消費，難道要未點單者在路邊等候？」。目前店方稱會調整規則措辭，監管部門已督促整改。