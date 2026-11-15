不少遊客來香港旅遊時，都會入鄉隨俗嘗試說幾句廣東話，惟溝通問題或會引起爭議。台灣網紅「希露弟弟啃雞腿」日前分享影片，指他在深水埗光顧「漢堡麵包西餅」，嘗試以廣東話購買蛋撻，其間夾雜了台語，沒想到被女店員要求他說「普通話」，強調「大家都是大陸的」，令他尷尬感嘆「被香港店員兇……被嗆了」。



事件震驚網民，不少人留言支持事主，「絕對支持你講廣東話，非常欣賞」、「難得你尊重香港本土文化講廣東話，我們土生土長都聽得懂」。不過，有網民認為樓主以帶口音的廣東話夾雜台語，確實可能令人難以聽得明白，女店員未必有意刁難，「人家沒兇你，只是聽不懂讓你講普通話，語氣不溫柔但不是在罵你啦」。事件引起爭議後，店方指涉事女店員已辭職。



台灣網紅「希露弟弟啃雞腿」指他在深水埗餅店「漢堡麵包西餅」，嘗試以廣東話購買蛋撻，沒想到被女店員要求他說「普通話」。（FB@希露弟弟啃雞腿）

「挑戰到香港花100元過一天，竟被香港店員罵，要求我講普通話」。在台灣擁有約50萬訂閱的知名YouTuber團隊、網紅「希露弟弟啃雞腿」於Facebook及Threads等社交平台發布影片，顯示他在深水埗餅店「漢堡麵包西餅」，嘗試以廣東話購買蛋撻，卻被「反嗆」經過。

台灣網紅深水埗「漢堡麵包西餅」說廣東話買蛋撻

從影片看到，樓主走入店內，以帶口音的廣東話向女店員表示，「一個蛋塔（蛋撻）」，並以夾雜台語的廣東話重複說「1個就好」。

台灣網紅「希露弟弟啃雞腿」以帶口音的廣東話向女店員表示買蛋撻。（FB@希露弟弟啃雞腿）

台灣網紅「希露弟弟啃雞腿」以帶口音的廣東話向女店員表示買蛋撻。（FB@希露弟弟啃雞腿）

當中還混雜了台語。（FB@希露弟弟啃雞腿）

被店員要求說普通話 台灣網紅呻被嗆

不過女店員似乎未有聽懂，夾了2個蛋撻，樓主於是伸出1隻手指表示只要1個，女職員見狀轉用普通話問「吓，一個還是兩個？」，樓主連忙以普通話說「一個、一個、一個」，女職員聞言指「講普通話好啦，大家都是大陸的」。

台灣網紅「希露弟弟啃雞腿」被女店員要求「講普通話好啦，大家都是大陸的」。（FB@希露弟弟啃雞腿）

台灣網紅「希露弟弟啃雞腿」被女店員要求「講普通話好啦，大家都是大陸的」。（FB@希露弟弟啃雞腿）

台灣網紅「希露弟弟啃雞腿」被女店員要求「講普通話好啦，大家都是大陸的」。（FB@希露弟弟啃雞腿）

付款後，樓主轉身離開，但狀似哭訴向友人說「我被嗆了啦」，影片至此結束。

事後慨嘆「被嗆了」。（FB@希露弟弟啃雞腿）

有網民批店員不尊重：絕對支持講廣東話

樓主經歷引來網民爭議，不少人留言支持樓主「講廣東話」：

「（店員）勁唔尊重」



「絕對支持你講廣東話，非常欣賞」



「難得你尊重香港本土文化講廣東話，我們土生土長都聽得懂」



「你講廣東話冇錯，但去外地遇到呢啲事好正常，唔需要有咩hard feeling（難受），我都有試過俾人叫講返廣東話／英文」



有網民分析：或帶口音廣東話難理解 店員未必有意刁難

不過亦有網民認為，樓主以帶口音的廣東話夾雜台語，確實可能部份難理解，女店員未必有意刁難：

「人家沒兇你，只是聽不懂讓你講普通話，語氣不溫柔但不是在罵你啦」



「你說『一個蛋撻』的時候，還好，起碼聽到你在說什麼。然後你再說『一個就好』時，這句真的聽不明白在說什麼，所以店員就叫你說普通話就好，因為明顯你不會說廣東話，說回普通話更易於溝通。人家是做生意的，沒有必要陪練，也沒有故意嗆你，只是實話實說而已」



事件引起關注，涉事女員工目前已辭職。（FB@希露弟弟啃雞腿）

「漢堡麵包西餅」老闆指屬誤會 涉事員工為新移民已辭職

事件持續發酵，「漢堡麵包西餅」老闆黃先生回覆《星島日報》時形容事件是「誤會」，過往從未發生，已提醒員工待客要更有禮貌。黃先生又說，涉事女員工為來香港數年的新移民，並非網上傳言的「老闆娘」或「外勞」，而她由於感到害怕，也擔心影響店舖生意，目前已辭職。