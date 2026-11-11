南京零元麵館日派3000碗免費麵！相鄰平價食肆小店生意暴跌恐結業

【#1碗免費麵怎會把隔壁小店逼到想搬家#】免費不是沒代價，善意也可能會帶刺！江蘇南京街頭近日上演一場關於「善意與生計」的輿論爭議，2家打着「零元麵館」旗號的店舖開業後，每天向公眾免費派發合共逾3,000碗素麵，門外連日排起長龍，吸引大批長者與基層勞工來免費吃麵解決溫飽。善舉背後卻掀起連鎖反應，相距僅數步、經營低價餐飲15年的小商戶，在午市黃金時間陷入「零顧客」的窘境，南京市江寧區市場監督管理局等多個部門，目前已介入實地約談及核查。



2家打着「零元麵館」旗號的店舖開業後，每天向公眾免費派發合共逾3,000碗素麵，門外連日排起長龍，吸引大批長者與基層勞工來免費吃麵解決溫飽。（《央廣網》圖片）

零元麵館日派逾3000碗免費素麵

據內地《揚子晚報》報道，2間「零元麵館」分別位於南京市江寧區殷巷與雨花台區岱山，均由負責人張先生出資營運。其中殷巷店於上月開業，每餐派發數百份素麵；經營時間較長的岱山店每天派發量則達約1,600碗，兩店合計每天送出超過3,000碗麵。

殷巷店於上月開業，每餐派發數百份素麵。（《揚子晚報》影片截圖）

「零元麵館」分別位於南京市江寧區殷巷與雨花台區岱山，均由負責人張先生出資營運。（微博＠「曾子言」圖片）

經營時間較長的岱山店每天派發量則達約1,600碗，2店合計每天送出超過3,000碗麵。（微博＠「曾子言」圖片）

「零元」取餐不設門檻排長龍

現場告示註明取餐不設任何身份審核門檻，原則僅是「排隊領取、杜絕浪費」。食客以長者、清潔工人及部分求職者為主。經營者張先生在接受內地媒體訪問時坦言，開店初衷純粹希望行善，「不可能收費，店名已經把收費的路堵死了」，但對於外界關注的營運資金來源及每月硬性成本，他並未詳細說明。

不可能收費，店名已經把收費的路堵死了。 「零元麵館」經營者張先生

「零元麵館」經營者張先生在接受內地媒體訪問時坦言，開店初衷純粹希望行善，「不可能收費，店名已經把收費的路堵死了」。（《央廣網》圖片）

「零元麵館」食客以長者、清潔工人及部分求職者為主。（微博＠「曾子言」圖片）

隔壁15年炒麵店零客流 薄利商戶擬不續約

在殷巷店數步之外經營平價炒麵約15年的楊先生表示，其餐點每份扣除各項食材及營運成本後，純利潤僅有1元多人民幣（約1.17港元）。自從免費麵館開業後，午餐高峰時段店內經常空無一人，「以前好幾個人做，現在就我1個人做了」，面對租金與人工壓力，他正考慮租約期滿後不再續租。

據內地《澎湃新聞》報道，周邊受波及的商戶感受各有不同，鄰近1間淮揚麵館估算生意下跌約2至3成，1間鎮江鍋蓋麵店員工更指客流流失近半，但亦有部分受眾不同的食肆表示暫未受顯著影響。部分網民批評此舉為「用不計成本的慈善，擠死自力更生的小百姓」，亦有網民力撐行善無罪，不應道德綁架施善者。

周邊商家楊先生表示，自從免費麵館開業後，午餐高峰時段店內經常空無一人。（《揚子晚報》影片截圖）

市監部門介入約談 專家剖析法律邊界

針對周邊商戶的反彈與輿論關注，南京市江寧區市場監督管理局回應指出，慈善贈予行為本身並不違法，行政機關不能無故要求商戶停業。主管部門官員透露，已多次派員前往現場約談店舖負責人，目前未發現該店存在藉慈善之名進行商業盈利或不當炒作的情況，「不認為屬於不正當競爭，亦不能將周邊商戶生意下滑簡單歸咎於該店」。



不認為屬於不正當競爭，亦不能將周邊商戶生意下滑簡單歸咎於該店。 主管部門官員

內地法律界對此亦有不同觀點。有執業律師指出，單純無償提供餐飲服務在現行法律下不受禁止，正常的市場客源流動不可等同於《反不正當競爭法》管轄的商業行為；但亦有法律學者提醒，若免費背後涉及其他間接商業目的，或需審視《價格法》關於低價傾銷的認定標準。兩者均強調，縱然是無償贈送，食品安全監管標準亦絕無減免空間。