有人說香港人冷漠，但真實情況卻是一方有難，八方支援！本港有男子在Threads發文表示，今年11月19日路經新蒲崗 ，「見到有個伯伯跌低，然後即刻有人上去扶，仲要唔只一個」。樓主站在對面馬路等到轉燈才能走近了解，「過到去已經有人報警，有人扶傷者，有人擔遮，想搵位幫手都搵唔到」。



地面濕滑，相信當時正在下雨，不排除阿伯天雨路滑跌倒，行人路上有多個紙皮箱，部份互相疊放，亦有直接擺放在地上，部份仍在卡板上，箱面沾有雨水，該批紙箱懷疑原本已置於路旁，或老翁跌倒期間被撞翻。（Threads@uncle_dot_dot圖片）

樓主上載照片可見，現場是大有街和爵祿街交界，地面濕滑，其他人正在撐傘，相信當時下着雨。行人路上有多個紙皮箱，部份互相疊放，亦有直接擺放在地上，部份仍在卡板上，箱面沾有雨水，情況比較混亂，不排除阿伯因天雨路滑跌倒，或者曾撞上紙箱。有熱心途人隨即扶起阿伯，又替他拾回拐杖，讓他坐在紙箱上稍作休息，有人則為他撐傘擋雨。

熱心途人隨即扶起阿伯坐到紙箱上稍作休息，又替他拾回枴杖，更有人為他撐傘擋雨。（Threads@uncle_dot_dot圖片）

樓主更引述內地網紅言論，對方聲稱「香港係全中國最無人情味嘅地方」，認為是次事件足以反駁，帖文引起許多網民熱議：

「香港人獅子山下精神，值得敬重」



「有時真係行慢半步已經無位幫手」



「我見過有長者跌倒，前後左右啲人一擁而上，圍住個長者，到我衝埋去都攝唔入」



「到醫護到場接手，香港人就會四散，好似無事發生咁，有人需要幫手，香港人由四方八面而來，幫完人就四散，不留一點痕跡」



「真正嘅人情味係有時發生人人都衝出嚟幫手，錦上添花好多人做到，但雪中送炭先係香港人嘅DNA」



「我都見到有個後生仔暈咗喺地下，唔知喺邊度四面八方咁湧咗好多男男女女出嚟急救佢，有人報警、有人CPR、有人㩒穴位，直至個後生仔有咗呼吸」



（Threads@uncle_dot_dot）