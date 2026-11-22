乘搭巴士要注意行為，切勿影響其他乘客。本港社交平台Threads流傳影片，顯示九巴車廂內有1名男子使用手機大聲播放影片，騷擾全車乘客，有男乘客看不過眼勸止，其間疑觸碰到男子手臂，被男子大罵「身體髮膚受諸父母啊，唔可以觸碰人個身體㗎」。男乘客直言對男子回應感到意外，幸最終獲司機出口幫忙，大表感激。



事件引來網民熱議，讚揚司機及男乘客「做得好」。也有網民認出男子疑是「網絡名人」，之前多次在港鐵及巴士車廂「捉人飲水」，屢屢惹來關注。



九巴車廂內有1名男子使用手機大聲播放影片，騷擾全車乘客，有男乘客勸止被大罵。（Threads@wutek）

「喺巴士遇到大聲播片嘅廢老，屢勸不改，可以點部署？求教學」。該男乘客於11月21日在Threads發布影片，顯示九巴車廂內有光頭男子使用手機大聲播放影片，他勸男子「細聲啲」，詎料對方回答「身體髮膚受諸父母」，令他大感愕然，「我腦冇諗過可以有呢個回覆，可以點反擊？」。

【影片直擊】九巴男子大聲播片騷擾全車 男乘客勸止反被嗆：身體髮膚受諸父母

第一段影片看到，男子使用兩部手機，其中一部手機正在大聲播放影片。第二段影片看到，男子與樓主爭吵，邊走到巴士中間車門邊大聲說「話咗唔可以掂人哋身體㗎！你記住！」。

男子使用兩部手機，其中一部手機正在大聲播放影片。（Threads@wutek）

男子與樓主爭吵。（Threads@wutek）

男子與樓主爭吵。（Threads@wutek）

司機出招幫忙解圍 男乘客感激

樓主冷靜解釋「因為你太大聲，騷擾到全車人」，男子則激動回應「你知唔知咩叫身體髮膚受諸父母啊？唔可以觸碰人個身體㗎！人哋個身體係父母畀㗎，唔係畀你隻手拍落去人哋手臂嗰度！」。樓主則重申「我想同你講細聲啲啫，因為你真係好嘈」。影片至此結束。

網民讚司機及男乘客做得好：對住呢啲人真係好攰

網民看過影片議論紛紛，讚揚司機及男乘客「做得好」，又感嘆「對住呢啲人真係好攰」，建議「喺佢耳邊放大悲咒」。

男子被曝光是「網絡名人」 常港鐵、巴士車廂「捉人飲水」

另有不少網民認出男子疑是「網絡名人」， 之前多次在港鐵及巴士車廂「捉人飲水」，造成騷擾：

本港網絡瘋傳1段影片，港鐵車廂內有男子高聲斥責1名女子違規飲食。（影片截圖）

站在車廂中間的男子，邊踏地邊高音地斥責站在車門旁邊的女子。（影片截圖）

男子走向四周乘客問「地鐵係咪唔可以飲食㗎？」，有女乘客要求「喂你行開啦」。（影片截圖）

「呢條友之前喺巴士叫人唔好飲水」



「會捉人飲水，但係自己又播片嘈住人，唔知人哋播片佢會唔會話人嘈呢」



「我早幾日係西鐵撞到……嘈咗幾個站不停loop『憑咩叫我收聲，你又唔係我老豆，又唔係我老細』」



「試過搭西鐵遇到佢，正正係飲水俾佢嘈，見留言都好多人試過，當時我係不停『殊』佢，配合兇狠眼神，成功令佢收聲」



公共交通法例拆解：巴士大聲播片涉違兩規例 最高可罰$5,000坐監半年

根據《公共巴士服務規例》，任何乘客或擬成為乘客的人，均不得故意阻礙或妨礙巴士司機或任何獲授權的人，或故意分散他們的注意力。任何人無合理辯解而違反，即屬犯罪，可罰款5,000元及監禁6個月。

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》，公共巴士之乘客或有意乘搭該等車輛的人，不得在車內或車上使用或操作任何嘈吵器具、樂器或任何留聲機、收音機或錄音機，而滋擾到任何其他人，違者可處罰款3,000元及監禁6個月。