2026年11月20日的華爾街，並非被單一壞消息擊倒，而是被七股力量同時拉扯。納斯達克綜合指數（Nasdaq Composite）單日重挫5.28%，全周大跌10.02%，將全年升幅一次過抹去；標普500指數（S&P 500）連跌七個交易日，創2020年3月以來最長連跌紀錄，並與道瓊斯工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）雙雙跌入技術性回調區間。



市場最初的疑問相當直接：明明晶片龍頭英偉達（又譯：輝達 / Nvidia）剛交出強勁業績，人工智能（AI）巨頭Anthropic亦剛完成美股史上最大規模首次公開招股（IPO），為何股市依然急瀉？答案指向「重新定價」四個字。本文分析七大原因，逐一引述華爾街具名分析師判斷並並列反方觀點，拆解這場股災究竟是AI泡沫爆破還是估值重整。



2026年11月20日美股經歷股災，納斯達克綜合指數（Nasdaq Composite）單日重挫5.28%，全周大跌10.02%，將全年升幅一次過抹去。（Reuters）

原因一：AI資本開支回報遭質疑 核心由「無限擴張」轉向「何時回本」？

過去兩年支撐美股上揚的兩條主線，分別是「算力需求無限擴張」與「商業化進度持續超預期」。但在11月20日，市場首次集體追問：投入數據中心與晶片的數萬億美元資本開支，究竟何時才能轉化為足以覆蓋成本的實質利潤？

路透社引述Treasury Partners首席投資官Richard Saperstein直接定性：「股市正在經歷一次AI重新定價，反映數據中心建設放緩、AI項目融資渠道減少，以及科技企業盈利增長曲線放慢的環境。英偉達危機與民主黨中期選舉勝利，對AI敘事構成左右開弓的一擊。」這意味著市場面對的並非一次性回調，而是估值框架的改寫。

路透社在該報道引述Cetera首席投資官Gene Goldman所言，將本周兩件大事放在同一把尺上量度：「本周的晶片業績是一次盈利測試，它們通過了。昨日的AI IPO是一次估值測試，在10年期國債息率接近5%、聯儲局（又譯：美聯儲 / Federal Reserve）仍在加息之下，投資者正在問：AI故事有多少已經計入價格？」業績過關而股價照跌，正是「利好出盡」的典型訊號。



新浪財經引述《華爾街見聞》指出，Horizon Investment Services行政總裁Chuck Carlson亦曾讚歎，英偉達本周業績「可能是企業盈利史上最出色的季度之一，他們把所有事都做對了」，他原本期待Anthropic上市能成為情緒出清的催化劑，結果事與願違。

反方聲音：跌市中仍有不少投資者看好AI長遠前景。Founder ETFs組合經理Michael Monahan認為，短期內由情緒主導價格，長遠仍取決於基本面，「現在市場是先賣出再問問題，我們認為基本面依然強勁，價格長遠會反映它」。換言之，回報質疑固然存在，但是否足以推翻整個AI周期，仍有待時間驗證。

原因二：英偉達完美風暴 管理層真空疊加SEC會計調查

黃仁勳承認出軌，其小三黃樂（Alice Huang）被指是中國間諜，而中方則否認。（網上圖片）

若說AI重新定價是今次股災的深層結構因素，英偉達便是直接引爆點。這家AI浪潮旗艦企業於11月12日失去創辦人兼行政總裁黃仁勳（Jensen Huang），暫由首席財務官Colette Kress臨時兼任；其後於11月17日，《華爾街日報》率先披露美國證券交易委員會（又譯：美國證交會 / SEC）正對英偉達展開調查，路透社亦引述兩名知情人士指執法人員正審視潛在會計問題，但同時明確指出「調查並非代表有不當行為的證據，很多調查最終沒有執法行動」。



Rosenberg Research創辦人David Rosenberg分析，黃仁勳多年來將英偉達塑造成「AI的央行」，透過投資與擔保協助客戶融資購買晶片；隨著他離任，新融資的承銷標準勢必收緊，交易更難延續，英偉達自身投資組合的價值亦會受壓，形成連鎖效應。



黃仁勳於11月12日辭任英偉達（Nvidia）CEO，公司股價隨即大跌。（Reuters）

Polen Capital投資組合經理Drew Cupps形容投資者目前的處境：「對於未來任何可能的變化，我們既無法證實也無法否認，就像在與影子搏鬥。」Fairlead Strategies創辦人Katie Stockton則從技術面警告，這波急跌已扭轉英偉達多年的升勢，股價必須盡快收復150美元關口，否則恐面臨進一步下行風險。

市場以真金白銀表態，英偉達於11月20日單日急瀉14.01%，收報125.53美元，全周累跌23%，創2008年金融危機以來最大單周跌幅；市值較10月高峰蒸發約2.7萬億美元，全球市值排名退居蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）與Alphabet之後。



反方聲音：彭博社收市評論直指，從英偉達的盈利能力來看「甚麼都沒有改變」，市場並非在尋底，而是在追問「最好的時候是否已經過去」。即使下一季業績不算差，只要較高峰回落一級，按高峰期定價的估值便須下調。這是估值重置，而非盈利崩塌。

原因三：史上最大IPO變「抽水機」 Anthropic次日險破發

人工智慧公司Anthropic是人類史上金額最大的IPO，但上市後僅差5美仙便跌穿招股價。（Getty Images）

市場原本寄望Anthropic上市能為AI板塊注入強心針。該公司於11月19日以83美元發行價登場，首日收報97.17美元，升幅達17.07%，IPO募資額高達813.4億美元，刷新美股史上最大規模紀錄，盤中市值一度觸及2萬億美元。



然而不到24小時，樂觀情緒徹底逆轉。11月20日大跌市中，Anthropic收跌8.5%至88.91美元，盤中最低觸及83.05美元，距離發行價僅一步之遙的5美分。連市場最受追捧的AI新星亦險守發行價，其象徵意義遠超個股本身。



約克維爾艾夫斯（Yorkville Ives）合夥人、長期追蹤科技股的分析師Dan Ives將當日市況形容為「完美風暴」，並列舉多重壓力：中期選舉「藍色浪潮」（民主黨大勝）引發的反AI與數據中心政策憂慮、黃仁勳突然離任、中國相關監管審視、Anthropic IPO抽走其他科技股流動性，以及聯儲局官員的鷹派言論。

Modera Wealth Management首席投資官Gaurav Mallik則從資金輪動角度解讀：「Anthropic是AI領域閃亮的新對象，產品在商業市場無處不在，投資者正在增加AI持倉的多樣性，不再只押注半導體。」換言之，資金未必全面撤離AI，只是轉換籌碼，代價則是舊有龍頭股遭到拋售。



反方聲音：華爾街情緒轉向之快令人咋舌。就在Anthropic上市前一天，Dan Ives仍發表看好言論，稱在英偉達陰霾籠罩之際，Anthropic上市是科技板塊的重大勝利，有助重建信心並證明AI革命增長主題未退。而Uncover Alpha創辦人Rihard Jarc更提出逆向解讀，直指「若AI市場情緒惡化，長遠反而有利Anthropic，因為它已備足彈藥，競爭對手卻在苦苦掙扎」。



原因四：加息預期升溫 長久期資產遭折現率壓垮

市場普遍認為聯儲局將於12月重啟或加碼加息，利率期貨定價一度顯示12月加息25個基點的概率接近九成。（Reuters）

利率環境的劇變是今次股災中最易被低估的推手。美國10月通脹數據高於預期後，市場幾乎認定聯儲局將於12月重啟或加碼加息，利率期貨定價一度顯示12月加息25個基點的概率接近九成。聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）本周更表態稱應考慮加息50個基點；理事庫克（Lisa Cook）亦於11月20日明言，現時政策利率不足以遏制通脹，「如果現在不採取行動，未來可能不得不採取更大力度的措施」。



股票估值本質上是未來現金流的折現值。AI企業的盈利爆發高度依賴多年後的遠期回報，屬於典型的「長久期資產」；當無風險利率走高，遠期現金流折現至當下的價值便大幅縮水。Capital.com高級市場分析師Daniela Hathorn直言：「聯儲局增加了另一層壓力。10月會議紀要強化了進一步緊縮以遏制通脹的預期，市場已幾乎完全定價12月加息25個基點。更大的不確定性在於2027年利率還要升多少？高企的借貸成本，對科技公司尤其艱難。」



反方聲音：劇烈跌市本身亦反過來改寫了利率定價。彭博社報道，在拋售最猛烈的時段，交易員一度不再完全定價12月加息25個基點。與此同時，密歇根大學（又譯：密西根大學 / University of Michigan）11月消費者信心指數終值報51.5，高於10月的48；一年期通脹預期亦由4.7%回落至3.7%。宏觀數據未見惡化，顯示主導跌市的是估值調整而非經濟衰退。

原因五：半導體鏈條連環爆 跨資產拋售現「去槓桿」特徵

美股多隻半導體股大跌，令市場人士將資金轉到避險項目。（Reuters）

晶片股成為11月20日的重災區。費城半導體指數（PHLX Semiconductor Index）單日暴瀉10.73%，全周大跌17.13%，30隻成分股全線收黑。除英偉達跌14.01%外，美光（Micron）跌近14%，博通（Broadcom）跌12.19%，超微半導體（又譯：超威半導體 / AMD）跌13.25%，閃迪（SanDisk）更重挫16%。其中，AMD此前遭沽空機構Hunterbrook發表報告，質疑其與中國實體的業務關聯，連續兩個交易日受壓。

更令市場警覺的是跨資產的異常聯動，避險資金湧入美債，推低10年期債息至約4.94%；但傳統避險與風險資產卻同步下挫，黃金期貨跌逾3%，白銀期貨急瀉7.41%，比特幣（Bitcoin）更跌至約5.9萬美元，為今年7月以來首次失守6萬美元大關。中國證券網分析指出，投資者是被迫在流動性較高的資產上套現，以應對保證金追繳（Margin Call）及籌集現金，呈現典型的「無差別拋售」與去槓桿特徵。

盈透證券（Interactive Brokers）首席策略師Steve Sosnick一語中的：「當頭棒喝！問題源於投資者對科技股的認知急速轉變，特別是AI建設的速度與成本。」Procyon Advisors美國股票業務主管Massimo Santicchia補充，這已不只是單純的估值調整，下跌面正在擴大，「投資者無疑正在規避風險」。



反方聲音：美國銀行（Bank of America）財富管理高級投資總監Bill Northey提醒市場切勿過度解讀單日情緒：「退一步從基本面與情緒兩個角度審視，今天顯然是情緒佔了上風。短期情緒始終更有力量，但在更長的時間跨度下，最終佔上風的通常還是基本面。」

原因六：民主黨中期選舉大勝 市場憂慮數據中心監管收緊

民主黨在美國中期選舉大勝，市場即時聯想到更嚴格的AI監管法案與數據中心審批程序放慢。（Reuters）

政治風向的轉變同樣成為華爾街反覆提及的風險因素。民主黨在美國中期選舉中奪回國會控制權並贏得多個州長席位，市場即時聯想到更嚴格的AI監管法案與數據中心審批程序放慢；事實上，選舉結果出爐後美股已曾出現急跌，反映資金對政策前景抱持戒心。



Treasury Partners首席投資官Richard Saperstein指出，民主黨中期選舉勝利疊加英偉達危機，令投資者廣泛減持科技及AI相關股份，轉向醫療、能源與公用事業等非科技防禦板塊。政治風險的定價邏輯在於，它不必等到法規正式落地，便會先轉化為「不確定性折讓」，一旦數據中心選址、用電審批與稅務補貼政策面臨重寫，動輒數百億美元的基建項目便無法沿用舊假設計算回報，資金自然先行撤往其他範疇。

反方聲音：同一場中期選舉，在消費層面卻被解讀為正面訊號。密歇根大學調查項目負責人徐薈安（Joanne Hsu）指出，11月消費者信心回升至51.5，部分原因正是中期選舉後民眾對商業環境的預期有所改善。這說明政治風險主要打擊的是AI資本開支鏈條，而非整體美國經濟，亦解釋了為何沃爾瑪（Walmart）、可口可樂（Coca-Cola）與好市多（又譯：開市客 / Costco）等消費股當日能夠逆市上升。

原因七：技術面未見底訊號 「龍頭股跌得不夠」成隱憂

蘋果從本月高點只跌約3%，市場一致認為跌得不夠。（資料圖片）

股災過後，投資者最關心的莫過於美股是否已經「跌夠」。技術派分析師對此看法分歧，但焦點卻出奇一致：權重龍頭股似乎跌得還不夠。



BTIG董事總經理兼首席市場技術官Jonathan Krinsky指出，蘋果從本月高點只跌約3%，標普500卻已跌逾8%。回看過去十年，每當標普跌幅達8%以上並最終見底，蘋果的中位數跌幅是23%，從未少於約10%至11%。若標普在此見底而蘋果只跌3%，將是史無前例。他在CNBC訪談中補充，短線標普逼近7000點、VIX曲線倒掛、情緒指標跌至個位數、認沽認購比率飆升，技術上或有4%至5%反彈；但中期下行風險未除。

凱投宏觀（Capital Economics）高級經濟學家James Reilly的預測更為看淡。他認為Anthropic成功上市與其他AI股大跌並存，反映AI生態內不同板塊已不再同步，預期科技股與標普500將進一步下挫，至2027年底標普500或下試6,500點水平。



反方聲音：歷史統計站在好友一方。摩根士丹利（Morgan Stanley）旗下E*Trade的Chris Larkin指出，自1983年以來15次由歷史高位出發的回調中，最終僅有5次演變成熊市。摩根大通（JPMorgan）資產管理首席全球策略師David Kelly更將今次回調比喻為「一場輕傷風，而非重病」，料在一至兩周內過去。瑞銀（UBS）則認為市場風險回報已更趨平衡，AI投資故事依然完整，但同時估算至2030年，AI模型與應用收入需達到至少1.5萬億美元，方能為現時的龐大投入提供足夠回報。

結語：Anthropic距招股價僅5美分的啟示

Anthropic上市後曾低見的83.05美元，距離83美元發行價，僅僅相差5美分。（Reuters）

收市鐘聲響起後，再多誇張的形容詞都顯得多餘。標普500七連跌、納指單周蒸發全年升幅，固然觸目驚心，但最能概括這一天本質的數字，莫過於Anthropic盤中低見的83.05美元，距離83美元發行價，僅僅相差5美分。



曾被視作AI板塊明燈的史上最大IPO，最終卻成為市場詰問的起點。華爾街並未否定AI的長遠價值，只是不再願意為尚未兌現的宏大遠景預付無限溢價。接下來的考驗相當具體：12月8日至9日的聯儲局議息會議、下周公布的核心個人消費開支（PCE）物價指數，以及SEC對英偉達調查會否出現實質進展。在這些關鍵答案浮現之前，市場的劇烈波動恐怕不會自行消散。

