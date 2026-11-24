過百元車資還嫌賺得少？有的士乘客於網上發文分享乘車不愉快經歷，他於香港國際機場接機帶日本同事前往屯門辦公室，一上的士司機聽到去屯門是短途車就表現得非常不開心，他趕緊愧疚地道歉「say sorry」，詎料下車時，司機仍不忿地大吼英語及日語髒話，還向他們砸了兩個兩元硬幣，樓主驚恐大呼「這個經歷實在是太嚇人了」，並透露整程車費約130元。



網民表示，「確實很嚇人，就當個經驗算了，一般在機場等生意的出租車都想拉個遠的，可能心裏有氣，借機發作了」，有網民批評司機，「做服務行業還要挑三揀四」，又認為樓主不應太軟弱，「130左右還少嗎？你也居然不報警而是say sorry愧疚路途太短，這不在助長司機的囂張氣焰嗎？」。



有的士乘客於網上發文分享乘車不愉快經歷，他於香港國際機場接機帶日本同事前往屯門辦公室，一上的士司機聽到去屯門是短途車就表現得非常不開心，下車時還向他們砸硬幣。（小紅書圖片）

該的士乘客於小紅書以「香港的士短途實錄：我坐出了被趕下車的感覺」為題發文講述事件，指出周末到香港國際機場接機帶日本同事前往屯門辦公室，由於考慮同事拿着行李搭巴士不方便，於是就去搭的士。

打工仔機場接機 帶日本同事搭的士往屯門

樓主說，司機一開始聽到要去屯門就表現得非常不開心，「我趕緊跟他say sorry，他也表示只是運氣不好」，樓主覺得讓司機接到短途感愧疚，一路沉默到目的地。

下車時，司機仍不忿地大吼英語及日語髒話，還向他們砸了兩個兩元硬幣，樓主驚恐大呼「這個經歷實在是太嚇人了」。（小紅書圖片）

司機嫌短途 狂罵英日髒話砸硬幣

樓主指出，沒想到下車的時候，「師傅突然對着我們吼『fxxk you』，又用日語吼『日本人，八X』，與此同時還砸過來兩個硬幣」，然後駕車揚長而去，留下他們愣在原地。

樓主表示，機場到屯門車程時間大約15分鐘，車費是130元左右，經歷過這次事件，他不敢再於機場搭的士去屯門，同時提醒網民，「寶子們可以參考一下，這種距離的話就不要打車了，這個經歷實在是太嚇人了」。

樓主表示，機場到屯門車程時間大約15分鐘，車費是130元左右，經歷過這次事件，他不敢再於機場搭的士去屯門。（《降魔的》劇照）

網民猜司機：排隊久接短途感氣憤、痛恨日本人

「估計是排了幾個小時，整了個短途破防了」



「那可能他只是針對日本人，本來接這單就覺得運氣不好，結果還要接個日本人」



「可以看得出師傅很痛恨日本人，但還是要理性愛國呀」



有網民認為樓主態度軟弱才被的士司機欺負，「你先say sorry，他就把你當成好欺負的了，對於這種人就要表現得強硬一點，自己的表情到說話態度都要展現出不好惹的樣子」。（《降魔的》劇照）

網民：先道歉被司機當成好欺負

「你先say sorry，他就把你當成好欺負的了，對於這種人就要表現得強硬一點，自己的表情到說話態度都要展現出不好惹的樣子」



「去香港就要放平心態，看猴的心理應對這種歧視行為，千萬不要say sorry」



「是不是坐了紅色的士？去屯門是綠色的士（新界），收費也比較便宜，司機排隊也快。屯門屬於很正常的位置，車費比較便宜，200以下。紅色屬於過海的士，至少要去到九龍或者港島，通常費用200-300，排隊時間也長。不過，無論如何，這樣的態度可以投訴」



「如果行李不多的情況下還是優先考慮地鐵、公交、機場大巴」



「以前一直先坐機場快線到九龍圓方再叫車，感覺那邊司機心態比較隨和些，已經是市區裏面了」



「你知道的，當初大家為什麼都轉向了網約車？」



有網民猜測司機態度差劣原因，「估計是排了幾個小時，整了個短途破防了」。（《降魔的》劇照）

網民籲投訴報警：記車牌+拍下的士司機證件

「下次這種情況打車，上車就開始錄像」



「已經屬於犯罪行為，報警會抓人的」



「130不算少了，沒有拿的士票嗎？投訴他！」



「這個太過分了啊！以後一定要記車牌+拍下的士（司機）證件！」



有網民提醒搭的士若遇不愉快經歷要投訴，「一定要記車牌+拍下的士（司機）證件！」。（資料圖片）

網民分享香港也有態度好的士司機

「我試過香港機場打的去港珠澳大橋口岸，2件行李，司機態度都好好，才50多港幣的距離」



「我經常長沙灣打車到西九龍母嬰健康院46港幣，從沒遇見過態度不好的」



「我試過彩虹到鑽石山，幾分鐘就到了，司機態度也很好還跟乘客聊天」



「應該是你碰到壞人了，我去香港找酒店，結果定位不準+我路癡，怎麼也找不到，最後打了個差不多5分鐘的的士六七十塊錢，司機也沒有說什麼」



網民分享香港也有態度好的士司機，「我試過香港機場打的去港珠澳大橋口岸，2件行李，司機態度都好好，才50多港幣的距離」。（資料圖片）

網民分享內地澳門同樣有態度差劣的士司機

「大陸也一樣的，幾年前我在南京機場被兩個顏色的出租車來回踢皮球，都拒載說是讓找另1個顏色」



「上海火車站的司機也這樣，可以說基本上應該所有機場或火車站的都這樣，還是出去打網約車比較好」



「比上海強，上海的會罵你一頓，然後把你扔路邊」



「上海打車也差不多了，每次浦東機場打車必受氣」



「之前中午考完試，下午飛機來參加姐姐晚上婚禮，虹橋機場下來大概30多的費用司機罵了一路，最後收了我60，要不是急着去參加婚禮早罵起來了」



「深圳的士佬一樣，我在深圳機場打的都試過被罵太短途」



「澳門也一樣，因為不熟悉路，打了1輛的士，3分鐘就到了，司機很不高興說了我，整得我沒給錢似的」



「有時候很沒招啊，夜間航班到了也沒地鐵，要不然打車要不然機場找個睡眠艙」



根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》，的士司機須有禮貌及守規矩，否則一經定罪，可處第2級罰款（5,000港元）及監禁6個月。（資料圖片）

香港的士司機無禮對待乘客，隨時有刑罰？

根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》第45條「司機的一般操守」，公共巴士、公共小巴或的士司機在作為該等司機時須有禮貌及守規矩，否則一經定罪，可處第2級罰款（5,000港元）及監禁6個月。

（小紅書）