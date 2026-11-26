申請公屋須詳閱資格審查守則，以免資料不齊全而喪失輪候資格。有輪候公屋7年的港男子於網上發文大呻，因交不出糧單證明入息，遭取消輪候資格，慨嘆自己已年屆66歲仍未能「上樓」。網民紛紛提出補救方法，「銀行月結單，可以當糧單」、「叫你老闆打返份薪金證明有你個名同身份證號碼，蓋返公司印同僱主簽名畀主任ok」。



有網民質疑樓主是否入息超額才被取消資格，「定超咗（入息），無糧單看戶口都得，唔會無啦啦取消」，提醒「超咗（入息）唔緊要，有半年期，辭工再等半年可以上訴」。而根據房委會資料，若有固定僱主但無糧單、自僱人士或退休人士等，均可填寫不同表格或聲明書代替。



有輪候公屋7年的港男子於網上發文大呻，因交不出糧單證明入息，而遭取消輪候資格，慨嘆自己已年屆66歲仍未能「上樓」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該港男子於facebook群組「公屋討論區」發文表示：「交唔到糧單取消資格，等咗7年我都66歲。」

港男子輪公屋失資格 網民質疑無糧單原因

「點解交唔到糧單？你打黑工？」



「冇糧單叫銀行出咁多年月結單，佢哋都接受㗎。你現金出糧逃稅逃MPF（強積金）呀？」



「咁關人乜事？交唔出就當你超額」



「銀行紀錄、糧單、強積金、稅單都無？」



網民紛紛提出補救方法，「銀行月結單，可以當糧單」、「叫你老闆打返份薪金證明有你個名同身份證號碼，蓋返公司印同僱主簽名畀主任ok」。（資料圖片）

任職地盤工網民：我就無糧單，出糧銀行過數

「我就無糧單，出糧銀行過數，利申：地盤佬1名」



「有好多兼職工出現金唔會畀糧單」



「替假返1日有1日錢，咪咩證明都冇」



有網民表示，「有份工銀行出糧通常都有糧單，出現金可做自僱人士填申報表，你可以問主任應該點，有冇其他方法」。（資料圖片）

網民提醒可向公司要求出薪金證明書/糧單

「要公司簽嘅薪金證明書就可」



「正常公司都可以搵出糧嗰位寫證明」



「返工之前問清楚，冇糧單就不同佢打工啦」



「有份工銀行出糧通常都有糧單，出現金可做自僱人士填申報表，你可以問主任應該點，有冇其他方法」



申請公屋時如沒有糧單，房委會有既定申報機制，申請者可按以下4種情況，提交相應表格或聲明書代替糧單。（資料圖片）

4種無糧單情況可填房委會聲明書

申請公屋時如沒有糧單，房委會有既定申報機制，申請者可按以下4種情況，提交相應表格或聲明書代替糧單，並同時準備銀行月結單或存摺紀錄、強積金紀錄等輔助文件，隨時向審查主任出示核實。

有固定僱主（但現金出糧／公司無提供糧單）：須提交由僱主或公司負責人填寫的「僱員薪金證明書」（表格HD527C），以申報受僱於哪間公司、職位，以及過去6個月或1年薪金、強積金等收入，證明書須蓋上公司印章。



散工／沒有固定僱主（如地盤工、替工）：須填寫「申請公共租住房屋（公屋）聲明書」（沒有固定僱主人士適用）（表格001C），以申報從事行業或職業類別，以及過去1年每月平均收入。



自僱人士／自由工作者（如的士司機、網店店主）：須填寫「申請公共租住房屋（公屋）聲明書」（持有商業登記證人士適用）（表格009C）或（沒有商業登記的自僱人士適用）（表格002C），以申報從事行業，所經營業務的資產淨值，以及過去1年每月平均收入或利潤。



無業／失業人士：須填寫「申請公共租住房屋（公屋）聲明書」（沒有工作人士適用）（表格008C），聲明是退休人士或無業人士或家庭主婦等，於過去6個月並無工作收入。



根據《房屋條例》（第283章）第26(1)(c)條的規定，任何人於申請公共房屋時明知而向房委會作出虛假陳述，即屬違法，一經定罪，可判《刑事訴訟程序條例》（第221章）附表8所訂第5級罰款（5萬港元）及監禁6個月。（資料圖片）

申請公屋期間如作出虛假陳述，有什麼刑罰？

根據《房屋條例》（第283章）第26(1)(c)條規定，任何人於申請公共房屋時明知而向香港房屋委員會（下稱「房委會」）作出虛假陳述，即屬違法，一經定罪，可判《刑事訴訟程序條例》（第221章）附表8所訂第5級罰款（5萬港元）及監禁6個月。

申請公屋者如作出虛假陳述或提供虛假資料，不論是否因此被起訴或定罪，或不論有關虛假陳述／虛假資料對公屋申請資格是否構成影響，房委會均可取消已登記的公屋申請。房委會亦可根據《房屋條例》所賦予的權力終止藉虛假陳述／虛假資料而獲得編配公共房屋的租約。

如曾在申請公屋時作出虛假陳述或提供虛假資料，而被房委會於2023年10月1日或以後取消公屋申請的申請者或家庭成員，由取消日期起計5年內，不得再次申請公屋。

（facebook群組「公屋討論區」／房委會）