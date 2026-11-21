成功上樓未必代表居住環境一定有改善！本港有老翁近日在Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發文，詢問「有冇人係本身住劏房；然後派到樓，住住吓覺得衰過住劏房，再租返劏房住？」，帖文引起許多網民熱議，樓主留言解釋，自己獲編配的是位於藍田的長者住屋，屬1人單位，面積只有約8平方米，「唔係講緊租金平定貴，係講緊環境同舒適度」。



樓主形容獲派的公屋單位「細到唔係人住」，而且「隔音差」、「隔籬扯鼻鼾都聽到」，反問「如果你上咗樓之後，晚晚冇覺好瞓，住劏房嗰陣晚晚有覺好瞓，你會揀邊樣？」。



樓主形容「細到唔係人住」，而且「隔音差」、「隔籬扯鼻鼾都聽到」。（《一念無明》截圖）

大量網民得知樓主情況，仍然認為公屋好過劏房：

「公屋點差都唔會差過劏房」



「房署有冇揸槍求你住？ 咁鍾意劏房，咪畀返間屋房署」



「單人共用廚房廁所都有150呎，1,500蚊租，住咗之後，除非人工變為26,000元以上才會要交雙倍租，1,500蚊你喺香港租個廁所都唔得」



樓主想念住劏房的日子。（《一念無明》截圖）

但亦有網民同意樓主看法：

「共用廁所嗰啲長者屋，隨時係衰過劏房」



「其實係， 租劏房住好寧靜，公屋好X嘈， 同埋自己在劏房又係自己喜歡嘅地區」



「未入住已經覺得劏房大好多，又方便，8分鐘行去觀塘站，但租金平3倍都無奈接受。以前我1間房150呎擺到2個大衣櫃，4呎半床，仲有公用嘅廳廚廁。𠵱家230呎包埋廁所廚房，無位整衣櫃，床頂有半個衣櫃仔」



鄰居鼻鼾聲導致樓主失眠。（AI生成圖片）

更有網民提出可行方法：

「戴降音耳罩啦」



「如果噪音問題，搵房署跟進」



網民得知樓主情況，仍然認為「公屋點差都唔會差過劏房」，建議如果遇到噪音問題，可向房署求助。（資料圖片）

房委會於2000年停建長者住屋

部份舊式長者住屋的居住環境問題，早已引起政府關注。根據香港房屋委員會資料，「長者住屋」最初為單身長者而設，主要採用院舍式設計，部份單位需要與其他住戶共用廚房或浴室等設施，私隱程度與一般獨立公屋單位有所不同。隨着市民對獨立生活空間的需求增加，房委會早於2000年決定停止興建長者住屋，並由2009年起停止編配一型設計長者住屋。

房屋局2025年7月在立法會回覆議員質詢時亦承認，部份長者住屋及改建一人單位需要共用廚房及浴室等設施，設計已變得不合時宜，因此鼓勵有關住戶調遷，逐步收回單位並改建作一般公屋用途。

公屋住戶特殊情況可申調遷

對於已入住公屋、卻因居住環境影響生活的住戶，房屋署設有不同調遷機制，讓符合條件的租戶申請搬往其他公屋單位。其中公屋住戶如因特殊情況，包括健康或社會因素，難以繼續在現居單位生活，可向所屬屋邨辦事處提出邨內調遷或特別調遷申請，並按個案需要提供醫療或社會評估證明。

對於已入住公屋、卻因居住環境影響生活的住戶，房屋署設有不同調遷機制，讓符合條件的租戶申請搬往其他公屋單位。（資料圖片）

遇噪音滋擾可向屋邨辦事處投訴

至於「公屋租戶紓緩擠迫調遷計劃」及「改善居住空間調遷計劃」，一般以每名認可家庭成員平均佔用少於7平方米室內樓面面積作為基本申請門檻。因此，若樓主所述8平方米是房署正式記錄的室內樓面面積，而戶籍只有1人，單憑面積細小未必符合相關計劃資格。

另外，若單位長期受到噪音滋擾，住戶亦可向屋邨辦事處投訴，要求管理人員調查及跟進。不過，正常生活聲響與違規噪音滋擾並不相同，能否採取扣分等租務管制措施，仍須視乎實際情況及調查結果。



（Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」）