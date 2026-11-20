節約用水本是好習慣，豈料慳得太多，竟可能引來房屋署關注！本港有女子在Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發帖文稱，早前因單位用水量偏低，被房署主任要求進行家訪，惟職員先後2次上門均無人應門，最終「直接打電話問我屋企幾時有人，佢哋要嚟家訪」，樓主慨嘆「之後已經唔敢慳住用水」。



樓主早前因單位用水量偏低，被房署主任要求進行家訪，惟職員先後2次上門均無人應門，最終「直接打電話問我屋企幾時有人，佢哋要嚟家訪」。（AI生成圖片）

樓主同時引述《香港01》早前報道，居於大埔富蝶邨公屋的住戶稱因節省水費，會在工場洗澡後才回家，加上兩名兒子寄居親戚家，故水電用量低，沒想到被房屋署指「水電用量不足」，屬於「濫用公屋」，要終止租約收回單位，上訴亦失敗。

樓主帖文引起許多網民熱議，認為水費的確會不高：

「變相鼓勵浪費食水，與環保理念背道而馳」



「要用多少水電算合格？」



「我從來都唔慳水，但真係咁多年冇交過1蚊水費」



「我一家四口用水，最高水費都係$208，其實水費真係唔係貴喎，除非你長開啦」



樓主慨嘆「之後已經唔敢慳住用水」。（《金多寶》劇照）

有網民認為是否濫用公屋只有當事人才知道：

「呃公屋係抵被收回單位」



「1至2人，用得少唔使交水費唔奇，經常、長期唔使用水就唔合理，抵被人收樓」



水務署每月向房署提供公屋異常用水量個案，包括低用水量及零用水量單位。房署接獲資料後，會跟進檢查水錶運作，並將相關單位列為周期性家訪的特別關注個案，優先安排家訪，以了解租戶實際住用情況。（非涉事公屋/資料圖片）

房屋署與水務署加強合作了解住戶情況

根據政府提交立法會的《申訴專員年報2024/25》覆文，房屋署自2022年第三季起與水務署加強合作，水務署每月向房署提供公屋異常用水量個案，包括低用水量及零用水量單位。房署接獲資料後，會跟進檢查水錶運作，並將相關單位列為周期性家訪的特別關注個案，優先安排家訪，以了解租戶的實際住用情況。



申訴專員公署於2025年1月發表的《有關當局打擊濫用公屋資源的工作》主動調查行動報告亦指出，房署善用公屋資源分組會透過電腦系統，定期通知各屋邨辦事處有哪些租戶用水量偏低，要求管理人員跟進，並在3個月內完成調查。換言之，即使無人舉報，公屋住戶也可能因為用水量異常偏低，而被房署主動安排家訪。

房署的周期性家訪機制自2008年起實施，職員可突擊上門檢視住戶的居住情況。（資料圖片）

非單憑水錶讀數斷定違規

不過，用水量低並不代表租戶一定濫用公屋。根據立法會文件，常見的濫用公屋行為包括丟空單位、超過3個月未有經常持續居住、擅自分租或轉租，以及將單位作非住宅用途等。房署會透過家訪、巡查及其他調查方式，了解租戶是否真正居於單位，並非單憑水錶讀數就能斷定違規。

房署的周期性家訪機制自2008年起實施，職員可突擊上門檢視住戶的居住情況。若出現屢次到訪不遇、屋內陳設與戶籍資料不吻合等可疑情況，相關個案可轉交善用公屋資源分組深入調查。若最終證實租戶濫用公屋或違反租約，房署可採取租約管理行動，包括終止租約及收回單位。



高等法院駁回1名女住戶申請兼判付訟費，強調即使節能亦不應長時間呈零度數，房委會認定她未有經常持續居住而終止租約收回單位，決定並無不當。（資料圖片/葉志明攝）

曾有住戶水電用量低及多次家訪無人被收回公屋

事實上，低水電用量與多次家訪無人應門，曾成為房署收回公屋的調查依據。1名居於天水圍天慈邨慈心樓的小提琴女導師，因房委會於2024年間先後進行多達18至20次突擊家訪均不在家，加上在169天內有163天錄得「零」耗水、144天「零」耗電，被房委會認定未有經常持續居住而終止租約收回單位。住戶聲稱極端節能、於親戚家洗澡，入稟高等法院申請司法覆核，高等法院暫委法官林展程於2025年8月頒布判詞駁回其申請兼判付訟費，強調即使節能亦不應長時間呈零度數，房委會綜合考慮並無不當。

事件反映房署會將用水量與其他居住證據一併考慮。至於一般住戶因上班、外出或節約用水而錄得偏低水量，是否會引起調查，則須視乎個別情況。



（Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」）