藝人方力申昨日（11月21日）挑戰由香港渡海泳至澳門，全長35公里，最終以8小時37分24秒完成，打破前人歷年紀錄，獲得健力士世界紀錄認可，並成功籌得1,000萬善款，支持基層及有特殊教育需要（SEN）兒童參與體育培訓。方力申的善舉與毅力引來facebook網民盛讚，發文分享對方力申徹底改觀的4件事，不少網民認同方力申年輕時態度「寸寸貢」，但現時認為「佢唔係無料扮四條，有料自然寸得起」、「以前我都叫佢万刀甲，因為呢件事我以後叫返佢方力申」、「以前對佢印象麻麻，現在改觀了，起碼唔係X噏，真係做實事」。



不少網民紛紛表達敬佩之情，「當你浸喺波濤洶湧鹹水度8個鐘嗰啲滋味，唔好叫你游，已經好犀利，好嘢，佩服佩服」、「為咗慈善搵條命嚟博，冇得頂」、「用實力說話」、「咁嘅年紀要有咁嘅體力真係好難！」、「香港人之光」、「好極致的勇氣毅力，秒秒都是危險搏鬥」、「我平時很少捐款，今次會捐款支持一下！但勸籲小方不可再作高風險籌款活動，再有下次，佢企出嚟呼籲，我就願捐款！今次當10次！」。



由凝動香港體育基金主辦的「方力申港澳慈善游2026」11月21日9時起步，方力申由香港大嶼山最西面的雞翼角出發，橫渡珠江口游往澳門黑沙海灘，全長35公里，為有特殊需要的小朋友籌款。（大會提供）

「方力申港澳慈善游2026」11月21日舉行，圖為方力申在雞翼角正式下水前的拍照留念。（大會圖片）

「方力申港澳慈善游2026」11月21日舉行，圖為方力申準備在雞翼角下水。（大會圖片）

由凝動香港體育基金主辦的「方力申港澳慈善游2026」11月21日舉行，方力申在大澳上船出發往大嶼山最西面的雞翼角，其後早上9時下水橫渡珠江口游往澳門黑沙海灘，全長35公里。

方力申35公里渡海泳至澳門

有網民於facebook群組「香港即時突發事件討論區」發文表達近年對方力申改觀的感受，指出「以前睇過方力申嘅訪問，覺得佢寸到無倫，成日講自己當年個香港紀錄10幾年都無人破到，乜乜XX」。

「方力申港澳慈善游2026」11月21日舉行，圖為方力申在茫茫大海中游泳。（大會圖片）

「方力申港澳慈善游2026」11月21日舉行，圖為方力申正橫渡珠江口。（大會圖片）

「方力申港澳慈善游2026」11月21日舉行，圖為方力申正橫渡珠江口。（大會圖片）

樓主對方力申徹底改觀的4件事

1. 佢開游水學校，為咗個學生單挑泳總（編按：曾多次公開發聲，質疑香港游泳總會的屬會分級、計分及參賽資格制度）



2. 40幾歲學人參加世界游泳比賽，贏咗個金牌（編按：2025年新加坡世界先進游泳錦標賽45-49歲組別贏得3面金牌）



3. 上次游環島泳（編按：2019年香港島45公里慈善環島泳）



4. 今次仲學人游水去澳門，35公里，全程8.5小時，全程直播



「方力申港澳慈善游2026」11月21日舉行，圖為方力申衝線前的一刻。（大會圖片）

「方力申港澳慈善游2026」11月21日舉行，圖為方力申衝線前的一刻。（大會圖片）

「方力申港澳慈善游2026」11月21日舉行，圖為方力申衝線前的一刻。（大會圖片）

樓主：又凍又大浪，真心搵命博

樓主指出，方力申「唔係為自己，係做慈善，係為有需要嘅細路籌錢」，佩服道「又凍又大浪，真心搵命博」。

樓主認為，「方力申嘅創舉已經寫入史冊，前無古人後無來者」，他又擔心方力申身體，「老老實實真係唔好再咁樣游，下次去泳池好無？」。

「方力申港澳慈善游2026」11月21日舉行，方力申在下午5時半到達終點，以8小時37分24秒完成，不但較預期快約20分鐘，更打破歷年紀錄。（大會圖片）

「方力申港澳慈善游2026」11月21日舉行，方力申在下午5時半到達終點，以8小時37分24秒完成，不但較預期快約20分鐘，更打破歷年紀錄。（大會圖片）

網民：為慈善而游，值得敬佩！

「行8個鐘都有難度，游8個鐘真心佩服」



「淨係浸喺水度8個鐘，唔使你郁都辛苦，唔好話要游8個鐘」



「真心，咁游過去，真係差啲命都無，8.5鐘你叫1個人正常行山無得坐低休息都死」



「喺個海度游成8粒幾鐘，中間仲要有好多未知數，冇人會知發生咩事，真心搵命搏」



「為慈善而游，值得敬佩！而且，係游足近9個鐘，46歲，唔係講笑！會死人！十分抵讚！而且當晚上水立即出席澳門百老匯慈善演唱會，香港，甚至全世界，冇乜人做得到！仲要入埋健力士，最快個人游香港至澳門！小方，勁揪！」



方力申以8小時37分24秒破紀錄游到達澳門黑沙海灘後，仍有餘力向鏡頭擺出「鬼馬」姿勢。（凝動香港體育基金YouTube截圖）

網民：方力申游水係寸得起

「佢唔係無料扮四條，有料自然串得起，話人無出頭嗰啲，說穿就係葡萄，方力申已用行動證明」



「方力申游水係串得起，佢真人幾斯文，喺大學時對同學與師長都好有禮貌，唔錯嘅1個人」



「咁佢個紀錄確實20幾年後先有人破，佢背後付出咗幾多努力，我又唔覺得寸喎」



「佢啲香港紀錄又真係好多年冇人破到，雖然而家已經俾人破晒，但保持咁耐都係好難得呢個係事實！你都係擔心佢玩大咗有危險啫！放心喎！佢仔細老婆嫩應該識諗！」



「由佢一次訪問講過：小朋友來學游水，家長話要教到小朋友可以贏，但方力申話我係教佢輸，因為比賽只有1個人贏而大部份人都係會輸，所以要學識點解會輸，日後至有機會贏。聽完呢番話我就覺得佢係與眾不同，而且仲係有料嗰隻！」



「方力申港澳慈善游2026」11月21日舉行，方力申在下午5時半到達終點。圖為上水後與家人合照。（大會圖片）

網民感方力申現時為人更踏實：結婚生仔後有改變

「其實佢好代表80後嘅香港人，年青梗係寸寸貢，不可一世。但隨着年紀大咗，人生經歷多咗，做事都成熟咗。佢同好多香港人一樣，都係樂於助人、關心社會、有慈善幫人嘅心，呢個係土生土長香港人嘅傳承」



「以後唔叫佢万刀甲了，佢真係好勁，40幾歲為依個社區做實事，仲挑戰到世界紀錄，方力申真係唔簡單！」



「至少結咗婚生咗仔嘅佢，成個人都改變咗，以前覺得佢嬉皮笑臉，而家做好多嘢都係為公益，而且佢又係1個好愛錫家庭嘅人，都戥佢好開心」



「我感覺佢踏實咗，同好家庭為先，真男人」



「以前係『假㗎啲奶』（編按：無綫電視（TVB）節目《美女廚房》中的經典金句），而家係『堅㗎方力申』」



（facebook群組「香港即時突發事件討論區」）