台灣九合一選舉將於2026年11月28日投票，桃園市議員選戰出現1名連姓名都令主持人唸得吃力的候選人！29歲前JKF女郎「Angela寶7」（亦稱寶7、王妃），為挑戰捲入霸凌爭議的國民黨立委萬美玲之子佀廣洋，索性改成16字長名「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，並以以古裝扮相登場參選。



桃園市議員候選人「王妃」身穿白色古裝出席公辦電視政見發表會，全程金句連發，引來網民熱議。（桃園市選舉委員會影片截圖）

桃園市議員候選人「王妃」改名參選，其名字足足有16個字。（桃園市選舉委員會影片截圖）

桃園市議員候選人「王妃」改名參選，其名字足足有16個字。（桃園市選舉委員會影片截圖）

「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」於11月19日身穿白色古裝出席電視政見發表會，展示良民證及AV女優波多野結衣悠遊卡，更引用《男兒當入樽》（台灣稱《灌籃高手》，英文名《Slam Dunk》）名句自勉，全程金句連發，影片在網上瘋傳，不少網民激讚其表現不只賣噱頭，而是全程有理有據，許多人看完都表示「想投她一票」。至於真正的佀廣洋，竟然再度缺席！



王妃原名Angela寶7，曾獲第4屆JKF百大女郎第7名，現為寵物美容師兼寵物店老闆娘。（Instagram@_bao.7）

王妃原名Angela寶7，改名「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」參選，看更多她的美照：

王妃為挑戰佀廣洋，將身份證姓名改成16字的「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」。（Instagram@_bao.7）

改名16字挑戰權貴 曾當JKF女郎 現為寵物店老闆

「Angela寶7」決定改名參選，源於國民黨立委萬美玲之子佀廣洋，於今年7月捲入的校園霸凌風波，他被多名舊同學及網民指控，在學期間涉及欺凌、網上簽賭及考試作弊等行為。佀廣洋其後公開鞠躬道歉，承認高中時曾參與網上簽賭、替同學改花名，以及與同學拉扯導致對方跌倒，但否認考試作弊等多項指控。

風波過後，佀廣洋宣布放棄國民黨提名，改以無黨籍身份參選。政治網紅「小商人」隨即公開徵人挑戰，最終「Angela寶7」挺身出選，她曾獲第4屆JKF百大女郎第7名、暱稱「王妃」，現職是寵物美容師兼店主。



王妃將身份證姓名改成16字的「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，9月4日身穿古裝登記參選，自稱名字靈感來自流行的AI穿越短劇，更以「堯帝後代」身份自居，聲言要「穿越回來糾正世襲制」。



王妃提議候選人改派尿布作競選文宣，印上「包在我身上」等字句，諷刺政治亂象。（網上圖片）

「佀」注音「ㄙˋ」，漢語拼音「sì」，粵語拼音「ci5（陽上聲）」，與「似」同。這是「似」的異體字，也是罕見的中文姓氏。

神預言對手缺席 抽中4號笑言命中注定

桃園市選委會11月19日舉行公辦電視政見發表會，王妃提早到場，卻發現14號候選人佀廣洋再次缺席。她透露自己早已預言對方不會出現，如今果然應驗，笑稱證明自己真的是穿越者。被問到對方是否刻意避開她，她反問：「我有這麼可怕嗎？不會啊。」

更巧合的是，候選人號次為12號的她，當日抽中第4位發言。由於「4」與「佀」同音，她笑言一切都是命中注定，自己就是來收拾「惡勢力」。輪到王妃登台，主持人宣讀其16字全名時一度卡住。



王妃表示參選不設競選總部、不公開募款，並承諾將選舉補助款全數捐予流浪動物團體。（Instagram@_bao.7）

引《男兒當入樽》名句 秀良民證強調沒有前科

王妃發表政見的影片在Threads瘋傳，只見她身穿白色古裝、梳起古典髮髻，全程以幽默言詞諷刺政治亂象。她更當場展示「警察刑事紀錄證明」（俗稱良民證），強調：「我人生清清白白，沒有前科。」

談到參選初衷，她突然引用日本經典漫畫《男兒當入樽》中，當櫻木花道要被換下場時，他對安西教練說：「老頭子，你最輝煌的時刻是何時？是當全日本代表的時候嗎？而我，就是現在！」她表示，自己首次參選，沒有募款、沒有競選總部，也沒有沿街宣傳，只希望透過參選改變選舉文化，並承諾將所得選舉補助款捐給流浪動物團體：「也許你第一次認識我，因為我只有現在」。



王妃發表政見時引用日本經典漫畫《男兒當入樽》情節，當中櫻木花道對安西教練的名句：「老頭子，你最輝煌的時刻是何時？是當全日本代表的時候嗎？而我，就是現在！」許多網民大呼感動。（《男兒當入樽》截圖）

王妃發表政見時引用日本經典漫畫《男兒當入樽》情節，當中櫻木花道對安西教練的名句：「老頭子，你最輝煌的時刻是何時？是當全日本代表的時候嗎？而我，就是現在！」許多網民大呼感動。（《男兒當入樽》截圖）

王妃引用《男兒當入樽》對白自勉，當中櫻木花道對安西教練的名句：「老頭子，你最輝煌的時刻是何時？是當全日本代表的時候嗎？而我，就是現在！」許多網民大呼感動。（桃園市選舉委員會影片截圖）

王妃引用《男兒當入樽》對白自勉，當中櫻木花道對安西教練的名句：「老頭子，你最輝煌的時刻是何時？是當全日本代表的時候嗎？而我，就是現在！」許多網民大呼感動。（桃園市選舉委員會影片截圖）

王妃引用《男兒當入樽》對白自勉，當中櫻木花道對安西教練的名句：「老頭子，你最輝煌的時刻是何時？是當全日本代表的時候嗎？而我，就是現在！」許多網民大呼感動。（桃園市選舉委員會影片截圖）

提議派尿布當文宣 設尋母專線引爆笑

王妃的政見同樣充滿諷刺意味，她提到有候選人派發大量面紙，笑言「看得出來有候選人從小到大都是媽媽幫忙擦屁股」，建議如果候選人長大後仍有很多問題，不妨改派尿布，上面印上「包在我身上，你知道我媽媽是誰嗎？」她又提議戶政機關設立「尋親專線」，讓民眾不用四處追問「你知道我媽媽是誰嗎」，笑言只要成功幫人找到媽媽，還能獲得系統獎勵5,488票。



王妃引用《灌籃高手》經典名句，形容現在正是自己人生最輝煌的時刻。（Instagram@_bao.7）

針對兵役爭議，她主張兵役科徹查體檢流程，反問老舊汽車、電單車每年都要複檢，「難道國家重視役男的身體狀況比不上一堆破銅爛鐵嗎？」佀廣洋早前被質疑逃避兵役。據台灣《今周刊》報道，萬美玲曾解釋兒子體檢時體重達120公斤，因「體位不符」未能服役，並非刻意逃避。

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋早前捲入校園霸凌爭議，最終改以無黨籍身份參選桃園市議員。（佀廣洋Facebook專頁）

秀波多野結衣悠遊卡 邀100名AV女優當大使

最令人意想不到的政見，莫過於邀請100名日本AV女優擔任桃園觀光大使。王妃當場展示珍藏多年的波多野結衣悠遊卡，即台灣版八達通，提及當年代言引發的爭議，強調職業不應成為歧視理由，更向日本女優喊話：「我會帶你們去逛夜市！」

不過，她並非只有搞笑政見，亦提出增加育兒津貼、推動寵物長照及夜間獸醫服務、加重虐待動物刑責，以及在航空城發展博弈觀光等主張。演說最後，她以反霸凌訴求作結：「當霸凌成為事實，反抗就是義務，over my dead body！」



佀廣洋未有出席11月19日公辦電視政見發表會，王妃被問及對方是否刻意避開自己，反問：「我有這麼可怕嗎？」（Instagram@_bao.7）

佀廣洋另涉賄選案 12萬元交保否認指控

另一方面，佀廣洋10月再捲入賄選調查。桃園地檢署10月29日展開搜索，懷疑他透過社區管委會協調，協助爭取兩台大型垃圾子母車，社區其後張貼感謝狀；另有里長候選人在中秋晚會上呼籲居民投票支持兩人。

檢方懷疑有關行為涉及影響選民投票意向，佀廣洋經訊問後獲准以新台幣12萬元（約2.9萬港元）交保。佀廣洋否認賄選，強調自己從未捐贈垃圾子母車，亦沒有出席相關中秋晚會，批評有人惡意檢舉、栽贓抹黑，相信司法最終會還他清白。案件仍在偵查，尚未有定論。



王妃的政見發表會片段在Threads廣泛流傳，不少網民形容演說猶如脫口秀，亦有人質疑其政見能否真正改善民生。（Instagram@_bao.7）

網民笑稱宛如脫口秀 有人想投亦有人質疑

政見會片段在Threads瘋傳，不少網民被王妃的演說逗得捧腹大笑，形容「好瘋」、「宛如看脫口秀」，有人留言「她是有多氣才出來參選」，亦有人笑言「報票員：……一票唸完全名要講5秒鐘」。

有人表示想投她一票，又稱讚她關心動物福利；但亦有網民質疑，以諷刺政敵為主的競選方式能否真正改善民生，提醒「不投霸凌仔不一定要投你」。



桃園市議員第一選區今屆19人爭奪12席，究竟這位自稱穿越而來的「王妃」，能否將網絡人氣轉化為選票，11月28日便有分曉。

（綜合）