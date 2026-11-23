廣西南寧1所大學日前發生1宗令師生心碎的校園交通意外。廣西民族大學武鳴校區內，多年來都散養了一群鴨子，牠們被學生親切地稱為「鴨學長」或「鴨學弟」，一直深受師生喜愛。惟其中1隻鴨子卻遭入校送貨的客貨車輾斃，肇事車輛更直接駛離校園，事件引發學生在網上發文悼念及聲討司機不顧而去。事隔2天，涉事司機在學生飯堂門口張貼致歉通告，並擺放1桶鴨飼料表達歉意，最終獲得學生體諒；校方則已介入處理，要求商家更換配送公司並禁止涉事車輛再進入校園。



廣西民族大學武鳴校區內1隻由校方散養多年、深受學生喜愛的鴨子，遭1輛入校送貨的客貨車輾斃。（網上圖片）

是次意外發生後，校內只剩下2隻鴨子。（網上圖片）

校園散養多年成「團寵」 事發後僅剩2隻鴨子

據內地《大河報》報道，廣西民族大學學生介紹，校內這批鴨子自幼便在校園內飼養，平日並不圈養，經常在校園各處自由走動，與師生建立了深厚感情。

意外發生於11月13日，1輛為校內學生飯堂檔口運送貨物的客貨車，行駛至武鳴校區一處垃圾投放點附近時，不慎輾過路面上的1隻鴨子，導致鴨子當場死亡，而貨車似未有察覺，繼續開行離開。有目擊學生拍下現場照片，然上傳至社交平台發文悼念，同時質疑司機輾過小動物後直接離開的做法欠缺責任感。該校學生透露，是次意外發生後，校內只剩下2隻鴨子。

這批鴨子自幼便在校園內飼養，平日並不圈養，經常在校園各處自由走動，與師生建立了深厚感情，被學生親切地稱為「鴨學長」或「鴨學弟」。（網上圖片）

1輛為校內學生飯堂檔口運送貨物的客貨車，行駛至武鳴校區一處垃圾投放點附近時，不慎輾過路面上的1隻鴨子，導致鴨子當場死亡。（《瀟湘晨報》圖片）

司機學生飯堂外貼通告致歉 供1桶飼料補救

面對輿論關注，涉事司機於11月15日在校內學生飯堂門口張貼了1張致歉通告。司機在通告中解釋，由於當時「車輛發動機噪音比較大，我當時並沒有察覺到發生了意外，所以駕車駛離現場」，並坦承自己行車觀察不夠仔細、駕駛不夠謹慎，責任全在於己。

司機在信中承諾，今後進入校園必定低速行駛，時刻留意路上的小動物與行人，並在通告末尾寫道：「對不起，小鴨子。」與此同時，司機在通告旁邊放置了1桶鴨飼料供同學領取投餵，並在信中承諾將承擔後續餵養與相應補償責任，以表愧疚。

司機在通告旁邊放置了1桶鴨飼料供學生投餵，並在信中承諾將承擔後續餵養與相應補償責任，以表愧疚。（《瀟湘晨報》圖片）

保衛處證實交警已批評教育 禁涉事車輛再入校

11月16日，有該校學生向媒體表示，許多同學對校內的鴨子感情深厚，得知出事後均感到十分心疼，但看到司機的道歉態度誠懇，大家均表示可以接受。

同日，廣西民族大學武鳴校區保衛處向媒體證實，事發當天校方已第一時間向轄區交警部門反映情況，交警隨後聯繫涉事司機並對其進行了批評教育。此外，學校已責令相關學生飯堂商家更換配送公司，並明確禁止該輛涉事客貨車再次進入校園，目前司機仍在配合校方進行後續協商處理。



這宗意外雖然未有造成人員傷亡，交警亦以批評教育作結，但事件卻觸動了校園長期以來人、車與動物共存的管理神經。當散養動物在園內自由活動，遇上按訂單頻繁進出的配送車輛，兩者相遇時該如何有效避讓、校內車速又該如何嚴格約束，仍有待校方進一步制定清晰的規章制度，避免類似悲劇重演。

