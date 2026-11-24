若對任何信件有懷疑，最好是向官方核實真偽！有港男子最近收到1封聲稱由房委會寄出的信件，提到房委會正就「租者置其屋計劃」進行調研，收到信件者須於11月10日或之前掃描二維碼，填妥並提交網上問卷。若未完成網上問卷，房委會委託的私營市場調查公司「米嘉道資訊策略有限公司」統計員會致電或上門，以協助住戶完成問卷或進行面談訪問。樓主擔心是否新型騙案，故於網上發文詢問。



有網民直指，「千祈唔好掃任何不明來歷QR code」、「AI科技先進騙案越頻繁！層出不窮，防不勝防！」，提醒若有懷疑，要循官方途徑查詢，「有懷疑就直頭攞封信去屋邨辦事處問最穩陣」、「呢封信係真的，但為安全你可以打電話去房署查詢」。



財政司副司長黃偉綸11月12日以署理房屋局長身分在立法會發言時曾透露，房屋局已就租置計劃在10月展開相關調研，向全港逾1.4萬戶公屋、資助出售房屋、私樓市民發出問卷收集意見，預計最快明年會公布相關結果。而房委會8月招標文件亦顯示已將相關調研工作批予「米嘉道資訊策略有限公司」。



有港男子最近收到1封聲稱由房委會寄出的信件，提到房委會正就「租者置其屋計劃」進行調研，收到信件者須於11月10日或之前掃描二維碼，填妥並提交網上問卷。（facebook群組「將軍澳主場」圖片）

該港男子於facebook群組「將軍澳主場」發文問道：「近日收到這類信件，是否新型騙案？」

收房委會公屋租置計劃調研信 男子憂新型騙案

照片見到，他收到1封聲稱由房委會寄出的信件，提到房委會正就「租者置其屋計劃」進行調研，旨在了解公屋租戶及各界持份者就是否出售公屋、對出售公屋單位後屋邨的管理及維修責任，以及單位定價的意見。



財政司副司長黃偉綸11月12日以署理房屋局長身分在立法會發言時曾透露，房屋局已就租置計劃在10月展開相關調研，向全港逾1.4萬戶公屋、資助出售房屋、私樓市民發出問卷收集意見。（資料圖片）

租置計劃調研：選中者須掃二維碼填網上問卷

信件提到，房委會已委託私營市場調查公司「米嘉道資訊策略有限公司」負責資料搜集工作，以隨機抽樣方式選出住戶作為訪問對象，收到信件者須於2026年11月10日或之前掃描二維碼，填妥並提交網上問卷。



信件指出，若未能在網上完成問卷，米嘉道的統計員會於2026年11月11日至2027年1月27日上午10時至晚上10時致電或到訪，以協助住戶完成問卷或進行面談訪問，住戶亦可選擇主動致電米嘉道熱線進行電話訪問。



收到「租者置其屋計劃」調研信件者須於11月10日或之前掃描二維碼，填妥並提交網上問卷。（資料圖片）

網民同擔憂騙案：家陣真係草木皆兵

「電視成日都話『提子，提子，提防騙子』」



「正常係留政府人員電話，而且不會用WhatsApp」



「通常左上角個房屋標誌係紅色」



「簽名應該是有顏色的圖像？」



「家陣真係草木皆兵，若有懷疑當真辦」



「唔好輕舉妄動，淡定有錢剩」



「應該係假！我前幾個月亦有收過類似要我做訪問打去約佢！但我打去何文田總署佢哋都唔知有呢類訪問，叫我唔好按入code，又唔好理佢！真的小心太多騙案」



有網民表示，「房委會係做緊問卷調查，睇下係唔係可以恢復賣公屋，個調查係委托顧問公司做的」。（資料圖片）

有網民相信真實：唔使咩都覺得係騙嘅

「早排係真係有問卷調查，贊唔贊成重推公屋租置計劃？我個信箱都有收到，交返落辦事處！」



「唔使咩都覺得係騙嘅，呢張真嘢」



「房委會係做緊問卷調查，睇下係唔係可以恢復賣公屋，個調查係委托顧問公司做的」



「署名周嘉淦的而且確係房屋署統計組，至於留WhatsApp畀你的李小姐，是外判市場研究公司米嘉道」



網民建議，若有疑問「可直接去房署問真偽，快靚正」。（資料圖片）

網民建議向官方核實：直接去房署問真偽

「呢啲統計你可以自己打返去房署總部確實身份」



「銀行信都有類似，總之有電話唔好打，有code唔好scan。真係好奇，自己在官網打番電話打去問」



「而家咁多騙徒，總之任何事有疑問，不要理佢畀嘅網站或二維碼code、WhatsApp或關於錢，首先話畀自己親人知先就啱啦！呢個你可直接去房署問真偽，快靚正」



根據房委會文件，房委會確實於2026年8月21日批出招標合約予「米嘉道資訊策略有限公司」，為房委會提供服務以進行租者置其屋計劃調研，合約價為266萬港元。 （資料圖片）

房委會文件：8月批出招標合約予米嘉道進行租置計劃調研

根據房委會文件，房委會確實於2026年8月21日批出招標合約予「米嘉道資訊策略有限公司」，為房委會提供服務以進行租者置其屋計劃調研，合約價為266萬港元。

（facebook群組「將軍澳主場」／房委會）