懷孕十月竟全無察覺？內地福建漳州1名女子因腹痛及雙腳浮腫前往醫院求醫，原以為只是普通身體不適，豈料接受腹部超聲波檢查後，醫生驚覺她已懷孕41週3天並隨時臨盆。



該名女子在整個孕期從未進行任何產前檢查，更一直將孕期少量陰道出血誤當作普通月經，甚至以為腹部隆起只是「發福」。由於產婦「零產檢」且胎兒過期妊娠，分娩期間一度出現頻密胎心減速，最終在產科醫護團隊協助下自然分娩，誕下1名重3.57公斤（約7.87磅）的健康男嬰，母子平安。



事主小雲（化名）因感到腹部疼痛，加上雙腳出現浮腫，家人察覺情況不妥，遂陪同她前往福建漳州正興醫院求診。（AI生成圖片）

誤將孕期出血當月經 腹部隆起以為「發福」

據《九派新聞》報道，事主小雲（化名）因感到腹部疼痛，加上雙腳出現浮腫，家人察覺情況不妥，遂陪同她前往福建漳州正興醫院求診。醫生為她安排腹部超聲波檢查後發現她不僅已經懷孕，胎兒更已達41週3天的足月狀態，隨時啟動緊急分娩預案。

醫生為她安排腹部超聲波檢查後發現小雲不僅已經懷孕，胎兒更已達41週3天的足月狀態，隨時啟動緊急分娩預案。（AI生成圖片）

小雲得悉消息後大感錯愕，坦言對自己懷孕毫不知情。她表示，孕期內曾出現少量陰道流血，一直誤以為只是正常月經。隨着腹部逐漸隆起，她亦以為自己只是體重增加、身形發福，從未聯想到懷孕，導致整個孕期「0產檢」。

子宮頸擴張至9厘米現胎心減速 險象環生終順產

由於胎兒超過40週且從未產檢，母嬰均面臨極高風險。該院產科醫護團隊診治後，隨即安排小雲入院待產並全程嚴密監測母嬰維生指數。

小雲最終順利分娩一名重約7.87磅的健康男嬰，母子平安。（shutterstock）

當晚小雲子宮頸擴張至8至9厘米時，儀器監測到胎兒出現頻密的胎心減速情況，情況一度危急。加上強烈的宮縮陣痛令突然得知自己要當媽媽的小雲情緒慌亂，一時無法適應分娩節奏。幸得產科醫護團隊在旁不斷鼓勵，並指導她調整呼吸及發力技巧，小雲最終順利分娩1名重3.57公斤（約7.87磅）的健康男嬰。

網民：她是假裝不知道吧 醫學界證存「隱性懷孕」

事件在內地社交平台引發熱議，不少網民質疑「每次看到這種新聞都難以置信…」、「生過小孩的都知道，這很難讓人相信」、「胡扯，這是41週，不是4週！」、「37週都要命了，41週？？」，亦有網民猜測「不想花錢產檢而已」、「她是假裝不知道的吧」。



婦產科醫學界指出，臨床上確實存在「隱性懷孕」（Cryptic pregnancy），即孕婦直至懷孕末期甚至分娩一刻才得悉懷孕。成因多與孕婦本身月經長期不規律（如患有多囊卵巢綜合症）、早孕反應輕微、體型較胖掩蓋腹部隆起，或潛意識心理否認有關。婦產科專家提醒，隱性懷孕因缺乏產前檢查，無法及早篩查妊娠高血壓、胎位異常等問題，母嬰出現併發症的風險較一般懷孕高出3至5倍；育齡女性若出現經期異常、體重驟變或不明腹痛，應及早求醫檢查。

（《九派新聞》）