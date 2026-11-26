湖北武漢發生1宗僭建引起的鄰里糾紛。1名何姓婆婆與女兒及孫女三代同堂，原本與同層鄰居單位相隔1.4米公用空間，惟鄰居擅自將該處僭建成私人露台，而露台邊緣與何婆婆家的廁所窗形成「零距離」。鄰居老翁更被拍到經常踩凳站在露台上，趴在廁所窗邊，向內窺視甚至舉機偷拍，何婆婆自行加裝的防盜網亦多次在半夜遭強行拆除。事件持續2年仍未解決，法律界人士指出，該行為涉嫌僭建及侵犯隱私，建議事主保留證據循法律途徑維權。



何姓婆婆與女兒及孫女三代同堂，原本與同層其他單位相隔1.4米公用地方，惟對方擅自將該處僭建成私人露台，露台邊緣與何婆婆家的廁所窗形成「零距離」。（網上圖片）

打通1.4米公用空間擴建露台 貼近鄰居廁所窗

據內地媒體《經視直播》報道，事主何婆婆一家三代共3名女性居於武漢1個住宅大廈單位，按照大廈原本的建築結構，何婆婆家與其他單位之間設有約1.4米闊的公用地方，同層其他住戶即使有改動，亦會加裝防盜網作有效阻隔，各戶互不干擾。

鄰居老翁擅自將公用地方納入自家範圍，僭建擴充成露台，把原本1.4米的間隔完全打通，貼近何婆婆家的廁所。（網上圖片）

居於何婆婆同層的老翁擅自將公用地方納入自家範圍，僭建擴充成露台，把原本1.4米的間隔完全打通。擴建工程完成後，鄰居家的露台邊緣直接緊貼何婆婆家的廁所窗戶，只要一打開廁所窗，便直接面對鄰居的露台，毫無隱私。

鄰居家僭建後的露台緊貼何婆婆家的廁所窗戶。（網上圖片）

老翁搬凳站露台舉機偷拍 裝防盜網遭半夜強拆

何婆婆控訴，鄰居家的老翁經常搬來板凳，站在露台上朝她們的廁所方向探頭張望，甚至拿出手機偷拍屋內情況。她無奈表示：

他隨時可以站在上面，看我們家裡人上廁所、洗澡，哪有這樣的呢？ 何婆婆

何婆婆的女兒因此事而精神極度緊張，每晚更要熬至凌晨2時才敢入睡。何婆婆一家曾於2025年在廁所窗戶加裝防盜網，豈料鄰居竟在半夜找人將防盜網強行拆除，且類似情況已發生多次。

過去2年間，何婆婆曾多次向社區及城管部門反映並尋求協調，無奈鄰居態度強硬，事件一直陷入膠着；居委會方面則表示因缺乏執法權，只能繼續介入溝通協商。

鄰居家的老翁經常搬來板凳，站在露台上朝她們的廁所方向探頭張望，甚至拿出手機偷拍屋內情況。（網上圖片）

律師指涉僭建及侵犯隱私

針對這宗鄰里糾紛，內地律師指出，涉事鄰居的行為已涉及侵犯鄰里權益、僭建及偷窺他人隱私。根據內地《民法典》相關規定，若城管部門認定該擴建露台屬於僭建物，有權責令對方限期拆除；同時法律明文禁止拍攝、窺視他人住宅等私密空間。



律師建議何婆婆應妥善保存鄰居偷拍現行的影像，以及露台擴建前後的對比照片作為關鍵證據，一方面繼續向城管部門投訴僭建問題，另一方面亦可直接向法院提出訴訟，要求判令鄰居拆除僭建並恢復原狀，必要時更可主張精神損害賠償。

（《經視直播》）