陝西漢中1名經營餐館的韋姓男子（化名韋先生）與妻子結婚8年並育有3名女兒，惟他今年透過司法鑑定（即DNA親子鑑定）揭發，3名女兒均與自己毫無血緣關係。韋先生（部分媒體化姓魏先生）回顧婚姻細節時透露，前妻婚後曾一度表現體貼，以心疼他下廚辛勞為由，主動攬下半夜外出買菜的差事，卻經常直至翌日天亮才返家。他事後回想，相信對方當時只是藉詞騰出夜間時間外出約會。目前雙方已在庭上同意離婚，但就31.5萬人民幣（約37萬港元）的賠償金額仍未達成共識，有待法院裁決。



陝西漢中一名經營餐館的韋姓男子（化名韋先生），與妻子結婚8年並育有3名女兒，惟他今年透過司法鑑定（即DNA親子鑑定）揭發，3名女兒均與自己毫無血緣關係。（《看看新聞》影片截圖）

韋先生回顧婚姻細節時透露，前妻婚後曾一度表現體貼，以心疼他下廚辛勞為由，主動攬下半夜外出買菜的差事，卻經常直至天亮才返家。（《海報新聞》影片截圖）

藉詞體諒丈夫 半夜出門買菜天亮始歸

據內地媒體《海報新聞》11月24日發布的受訪片段，韋先生回憶稱，前妻在婚姻期間曾一度性格大變，對他表現得格外關心，並以心疼他平日炒菜太辛苦為由，主動提出由她半夜前往批發市場為餐館採購食材。然而，這趟買菜路往往耗時數小時，前妻經常直至清晨天亮才返回家中，並向他解釋稱「太累了在車內休息」，其後更曾多次被人撞見異常行蹤。韋先生事後回想，相信對方當時只是藉「體諒」之名，趁機騰出夜間時間外出約會。

韋先生回憶稱，前妻在婚姻期間曾一度性格大變，對他表現得格外關心。（《海報新聞》影片截圖）

韋先生回憶稱，前妻在婚姻期間曾一度性格大變，以心疼他平日炒菜太辛苦為由，主動提出由她半夜前往批發市場為餐館採購食材。（《海報新聞》影片截圖）

拔閉路電視拆車Cam 司法鑑定證實非生父

事實上，這段婚姻早於2024年已現端倪。韋先生指出，前妻當年曾無故拔掉家中閉路電視電源，甚至拆除私家車的行車紀錄儀（俗稱車Cam）；韋先生的父親亦曾在街頭目睹兒媳與陌生男子同行。

韋先生指出，前妻當年曾無故拔掉家中閉路電視電源，甚至拆除私家車的行車紀錄儀（俗稱車Cam）。（《海報新聞》影片截圖）

直至2026年4月，韋先生在網上瀏覽到同類新聞後心生懷疑，遂先後將3名女兒的樣本送檢，合共取得4份私人委託鑑定報告，結果均排除他與女兒的親生關係。由於女方起初只承認司法鑑定效力，法院遂委託陝西正義司法鑑定中心重新檢測，並於7月30日出具意見書，再次確認韋先生並非3名孩子的生父。

2026年4月，韋先生在網上瀏覽到同類新聞後心生懷疑，遂先後將3名女兒的樣本送檢，合共取得4份私人委託鑑定報告，結果均排除他與女兒的親生關係。（《看看新聞》影片截圖）

索償31.5萬遭拒 前妻僅願共賠3萬元

該案於8月17日在漢中市南鄭區人民法院一審開庭。庭上雙方就解除婚姻關係，以及3名女兒交由女方撫養達成共識，但在經濟賠償及共同債務問題上出現嚴重分歧，最終和解不成。

庭上雙方就解除婚姻關係，以及3名女兒交由女方撫養達成共識。（《海報新聞》影片截圖）

庭上雙方在經濟賠償及共同債務問題上出現嚴重分歧，最終和解不成。（《海報新聞》影片截圖）

韋先生在庭上主張，女方須返還撫養費11.5萬人民幣（約13.5萬港元）及支付精神困擾賠償20萬人民幣（約23.5萬港元），合共索償31.5萬人民幣（約37萬港元）；惟女方聲稱「念在奶奶帶孩子辛苦」，只願意為每名孩子賠償1萬人民幣（約1.17萬港元），即合共3萬人民幣（約3.5萬港元）。

當被追問3名孩子的生父身份時，女方更直接回應稱：「我怎麼知道。」。（《海報新聞》影片截圖）

韋先生於11月3日透露，3名女兒早於8月19日已交由女方撫養，目前案件仍在進一步審理中，預計將於12月透過網上形式宣判。（《海報新聞》影片截圖）

當被追問3名孩子的生父身份時，女方更直接回應稱：「我怎麼知道。」韋先生於11月3日透露，3名女兒早於8月19日已交由女方撫養，目前案件仍在進一步審理中，預計將於12月透過網上形式宣判。