12星座精神出軌指數排名 水瓶座高達90% 多情雙魚竟跌出三甲
人在身邊，心卻早已飛到別人那裏？「偷食」會被人捉個正着，精神出軌（又稱心靈出軌或精神外遇）就難察覺得多，但殺傷力一點也不遜色。台灣命理專家阿谷老師曾經用雷諾曼占卜，為十二星座排出「心靈出軌指數」：冠軍高達90%，最低只有30%。風象星座全部擠進前4名，一向被視為最多情的雙魚座反而跌出前3名。你和另一半排第幾？即看完整排名。
甚麼是心靈出軌？
心靈出軌又叫精神出軌，意思是伴侶在身體上沒有越軌，感情上卻依賴、寄託在另一個人身上。例如有開心事第一時間想跟對方分享，回到家卻跟伴侶無話可說。這種出軌沒有「證據」可言，往往等到發現的時候，兩人之間早已隔了一道牆。
第12位：金牛座（30%）
金牛座是榜上最專一的星座，一向穩定忠誠。阿谷老師提醒，金牛一旦變心，通常已經深思熟慮。換句話說，到那時候才想補救，可能已經太遲。
第11位：處女座（35%）
處女座自律性高，不會輕易越界。不過伴侶如果長期忽視他們的情緒需要，處女座也會另找懂得自己的人。
第10位：巨蟹座（40%）
巨蟹座需要被照顧、被重視。如果長期感受不到伴侶的溫暖，他們可能把感情轉移到願意關心自己的人身上。
第9位：山羊座（45%）
務實的山羊座會衡量一段關係是否值得，如果覺得付出和收穫不成正比，就可能選擇抽身。
第8位：天蠍座（50%）
天蠍座非常重視信任，但兩人之間一旦出現裂縫，他們或會暗中找另一個情緒出口，而且隱藏得滴水不漏。
第7位：白羊座（70%）
白羊座熱戀時火力全開，但熱情一旦冷卻，就容易轉而追求新鮮刺激。關係進入平淡期時，不妨主動製造新玩意，讓白羊保持投入。
第6位：獅子座（75%）
獅子座很難抗拒別人的崇拜和讚美，遇上更懂得為他們搭建舞台的人，就可能被吸引過去。想留住獅子的心，不妨多給一點掌聲。
第5位：雙魚座（77%）
很多人以為雙魚座最多情，今次卻只排第5。阿谷老師認為，雙魚容易因為被理解、被打動而心動，但心裏其實仍然愛着原本的伴侶。說到底，雙魚的心動多半源於「被懂得」的感覺。
第4位：天秤座（80%）
天秤座外表得體有禮，心底卻容易跟別人產生微妙的情感牽引。天秤的溫柔就像中央冷氣，人人都吹得到，伴侶難免要多留個心眼。
第3位：雙子座（85%）
同時跟幾個人保持曖昧聊天，對雙子座來說幾乎是生活日常。他們未必有心傷害伴侶，只是手機裏的對話框實在太多，連自己也分不清哪段是友誼、哪段已經越界。
第2位：人馬座（88%）
人馬座傾向把跟其他人的往來看成單純的交流和探索，自己不覺得有甚麼問題。不過伴侶如果管得太緊，人馬隨時「用自由的名義」轉身離開。跟人馬座拍拖就像放風箏，懂得收放才是長久之道。
第1位：水瓶座（90%）
阿谷老師指出，水瓶座的心靈出軌重點在精神交流。兩人可能連手也沒牽過，水瓶卻已經愛上對方的靈魂。對水瓶來說，談得來比甚麼都重要，一旦遇上思想同頻的人，心就會不知不覺跟着走。
星座只供參考 感情靠溝通經營
以上排名屬占卜娛樂性質，並無科學根據，同一星座的人性格亦各有不同。與其拿着排名「審犯」，不如多花時間了解伴侶的需要，因為心靈出軌往往始於一句「你根本不懂我」。