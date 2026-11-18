英偉達（Nvidia）創辦人黃仁勳（Jensen Huang）在11月12日宣布辭去公司的行政總裁、首席執行官及董事會成員職務，即時生效。事隔僅5天，當地時間11月17日，他在社交平台發表卸任後首份聲明，就私生活不忠行為向家人及員工致歉，同時公開表示若董事會邀請，自己願意重返公司掌舵，但目前英偉達表明不會讓黃仁勳回歸。



有占星師在社交平台發文直言，黃仁勳在能量高峰的11月中火速請辭，正應驗了占星學中的「火木合相」，並預言他在經歷3年低谷後，將於2029年底至2030年迎來事業轉機。



英偉達（Nvidia）因黃仁勳出軌及辭職，受到全球關注。（Reuters）

英偉達高層火速大執位 星象分析指離任早有預兆？

創辦人突然離任，英偉達官網於11月12日正式公布人事變動，由執行副總裁兼首席財務官克雷斯（Colette Kress）出任臨時首席執行官，並任命瓊斯（Harvey C. Jones）為公司首位董事會主席。這場由私生活風波引發的高層洗牌引發各界熱議，網絡上亦有占星博主從「占星學」的角度分析黃仁勳的命運。有占星博主指出，黃仁勳在11月中旬離職，在星象上早有跡象。

英偉達（Nvidia）臨時首席執行官克雷斯（Colette Kress）。（英偉達官網）

新任英偉達（Nvidia）董事局主席瓊斯（Harvey C. Jones）的頁面。（LinkedIn截圖）

為何陷入輿論風暴？占星師揭秘「火木合相」與水瓶座對宮

該名占星師分析，天象行運中的火星與木星合相於獅子座，象徵「被炙燒的影響力名人」。運行速度較快的火星正在獅子座追上運行較慢、且準備停滯逆行的木星，目前正處於剛過高峰期、火木依然緊密相伴的階段。這種「火木合相」的相位，代表個人秘密難以隱藏，容易處於被公眾輿論牽動的風暴中心，導致負面消息迅速擴散。

英偉達（Nvidia）創辦人黃仁勳（Jensen Huang）。（Reuters）

與此同時，「火木合相」的180度對宮，正是掌管群體、公眾輿論、科技、組織變革與人際網絡的水瓶座。星盤顯示，他正遭受外在競爭壓力與人際關係的劇烈衝擊，陷入「不離開可能面臨更差局面」的處境，最終促成這場閃電請辭。

掌管群體、公眾輿論、科技、組織變革與人際網絡的水瓶座。（AI生成圖片）

太陽弧推運預測：經歷3年低谷後能否重返巔峰？

外界目前對黃仁勳能否重返管理層看法不一，惟該占星博文作出了長線預測。該占星師在未知其準確出生時間的情況下，經「太陽弧推運」推算後表示，這位「AI 教父」並不會就此徹底退出舞台。

英偉達（Nvidia）創辦人黃仁勳（Jensen Huang）。（Reuters）

推運結果顯示，黃仁勳在未來3年將經歷一段痛苦過程，內心要承受失望與孤獨，外界亦可能持續出現各種負面傳聞。不過，星盤顯示他的轉折點落在2029年底至2030年。占星師形容，屆時他有望重振旗鼓，整體運勢起伏之大，戲劇性甚至直逼近期流行的「AI 短劇」。