比黃仁勳出軌更震撼？回顧乙武洋匡外遇風波　天生沒四肢偷食50女

最近，英偉達創始人黃仁勳捲入婚外情風波，再次成為輿論焦點。對於長期以顧家、愛妻形象示人的他來說，這個消息確實讓不少人感到意外。更引人關注的是，黃仁勳已經在致員工的公開信中承認自己對妻子不忠，並向妻子和孩子道歉。



這位長期給外界留下顧家、愛妻印象的科技巨頭，突然承認自己對妻子不忠，消息一出，不少人直呼難以置信。沒想到，日本網絡近日卻出現一個有趣的問題：「黃仁勳和日本作家乙武洋匡，究竟誰外遇更讓人震驚？」結果留言區幾乎一面倒，大家不約而同選中了同一個人，甚至有人直言：

「乙武第二，我真的想不出誰能第一」

「AI都寫不出這種劇本！」



乙武洋匡（IG@ototake_official）

從勵志作家到婚外情醜聞主角

如果沒有經歷過2016年的那場風波，很多人對乙武洋匡的印象，可能仍然停留在一本暢銷書上。

乙武洋匡出生於1976年，先天患有四肢截斷症，沒有完整的雙手和雙腳。但他並沒有因此放棄學習和生活，後來進入早稻田大學就讀，並在1998年出版自傳《五體不滿足》。這本書講述了他的成長經歷、求學過程以及面對身體障礙時的生活態度，出版後迅速走紅，銷量達到數百萬冊。

在當時的日本社會，乙武洋匡被視為非常具有代表性的人物。他經常出現在電視節目和媒體報道中，也積極參與社會活動，分享自己對教育、殘障人士權益以及社會環境的看法。很多人認為，他用自身經歷證明了身體條件並不能決定一個人的人生。

事業之外，他的家庭生活也曾經給外界留下不錯的印象

2001年，乙武洋匡與大學學妹仁美結婚。兩人婚後育有兩個兒子和一個女兒，一家五口看起來十分幸福。一個從小面對身體障礙、後來成為暢銷書作家的男人，又擁有穩定的家庭，在當時不少人眼中，這幾乎就是一段勵志人生的延續。

然而，2016年3月，一篇日本媒體的報道打破了這種形象。

承認與5名女性發生婚外情，事件迅速發酵

2016年3月24日，日本《周刊新潮》刊登報道，揭露乙武洋匡在婚姻期間與多名女性保持婚外關係。報道曝光後，事件迅速成為日本娛樂和社會新聞的熱門話題。

面對媒體追問，乙武洋匡沒有完全否認相關內容，而是承認自己曾與5名女性發生婚外情，並公開發表道歉聲明。他在聲明中承認自己的行為背叛了妻子，也辜負了長期支持自己的讀者和公眾，表示這些行為不應該被原諒。

其中一個細節尤其引發關注：報道提到，他曾與一名女性前往突尼斯和巴黎旅行。為了避免引起外界懷疑，旅行過程中還安排男性同行，試圖掩飾兩人的關係。這個細節曝光後，讓事件的討論進一步升溫。

更讓公眾感到意外的是，乙武洋匡當時並不是普通的社會名人。他曾經長期以積極、正面的形象出現在公眾面前，而且還被認為有機會進入政壇。當時，日本自民黨方面曾被報道考慮邀請他參加參議院選舉，外界甚至把他視為具有號召力的潛在人選。

婚外情醜聞曝光後，這一政治計劃受到嚴重影響，最終他放棄了參選。

更多乙武洋匡的相片：

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隨著事件持續發酵，網上又出現了一個更加驚人的數字：50人

當時有日本媒體和網絡討論提到，乙武洋匡在長達15年的婚姻期間，可能與多達50名女性有過關係。這個說法迅速傳播，也讓事件的關注度進一步擴大。

日本媒體當時也報道了大量網友的反應。有人表示對他的行為感到失望，也有人認為，最讓人無法接受的不是他有感情問題，而是妻子竟然也需要出面為事件發表聲明。還有網友質疑，為什麼丈夫的婚外情曝光後，妻子也要承擔向外界解釋和道歉的壓力。

這些討論反映出，當時日本社會關注的已經不只是乙武洋匡的私人感情，而是公眾人物的責任、家庭關係，以及長期建立起來的社會形象究竟應該如何面對現實。

妻子曾嘗試挽回，最終還是走向離婚

當時，仁美表示，夫妻雙方已經認真溝通，希望能夠為了三個孩子重新面對家庭生活。她的聲明中也提到了自己對事件的反省，這一做法當時引發了不少討論。有網友認為，丈夫的不忠不應該由妻子承擔責任，也有人對她試圖修復婚姻的選擇表示理解。

乙武洋匡本人也曾公開表示，希望重新審視自己，與家人重新建立關係。但現實並沒有按照最初的設想發展。2016年6月，日本媒體報道稱兩人已經分居。到了同年9月14日，乙武洋匡正式宣佈與妻子仁美離婚，結束了長達15年的婚姻。

在離婚聲明中，他感謝妻子多年來為家庭付出的努力，並表示雖然兩人不再以夫妻身份生活，但自己仍然會承擔父親的責任。從婚外情曝光到最終離婚，只用了不到半年時間。曾經被外界視為幸福家庭的婚姻，最終還是沒能維持下去。

乙武洋匡的事件在日本網絡上引發了相當大的討論。由於他過去的公眾形象與這次醜聞形成強烈反差，很多網友表示難以接受。

如今再被提起，為什麼還是讓人印象深刻？

多年過去，乙武洋匡並沒有完全離開公眾視野。離婚後，他繼續參與媒體活動，也經營個人社交平台和YouTube頻道，分享生活觀點，並繼續參與社會及公共議題。不過，2016年的婚外情事件始終是他人生經歷中繞不開的一部分。每當類似的公眾人物感情風波出現，他的名字就很容易再次被提起。

這次黃仁勳的婚外情風波，也讓兩個人的名字被放在一起討論。黃仁勳長期以成功企業家和顧家形象受到關注，而乙武洋匡則曾經是日本社會熟悉的勵志作家。兩人的背景不同，但公眾最初對他們的印象，都與後來曝光的感情問題形成了強烈反差。

說到底，公眾人物也是普通人，但越是站在聚光燈下，越要為自己的言行負責。曾經再光鮮的形象，也經不起現實的考驗。你覺得黃仁勳和乙武洋匡，誰的感情風波更讓人意外？

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