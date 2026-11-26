座椅是給人坐，不是用來放行李的！近日網上流傳1張照片，循環來往啟德郵輪碼頭及尖沙咀的20X線城巴上，有乘客竟將3個大行李箱放在下層兩個座椅上，目擊乘客直斥「真過分」。



網民批評，「破壞公物！咁樣搞，啲凳好易爛，又整污糟晒啲凳！人坐㗎！」，呼籲應即時向車長反映，「先拍照，喺車停定後同車長講，車長冇得唔處理，因為碌咗落嚟整到人保險唔包」。



近日網上流傳1張照片，循環來往啟德郵輪碼頭及尖沙咀的20X線城巴上，有乘客竟將3個大行李箱放在下層兩個座椅上。（facebook群組「啟德居民自由講～」圖片）

目擊乘客於facebook群組「啟德居民自由講～」發文發相道：「20X，真過分。」

3個行李箱放城巴座椅上 乘客斥：真過分

照片見到，有乘客竟將3個大行李箱放在下層兩個座椅上，霸佔座位之餘，輪子方向全對着椅背，有衛生問題之嫌。而行李箱前方坐有兩名乘客，若不幸發生交通意外，行李箱恐會飛出壓向兩名乘客。

事發於循環來往啟德郵輪碼頭及尖沙咀的20X線城巴上。（城巴圖片）

網民：一剎車極度危險

「真係過分咗，就算冇乜人大把位都係，啲轆仔拖過地㗎」



「一剎車，極度危險，如遇交通意外，即有乘客傷亡！」



「因為日本嘅機場巴士即係旅遊巴嗰款，有啲城市嘅機場巴士旅遊巴第一排嘅座位係唔會畀人坐，而係將佢封起變咗係擺小型行李位，可能啲人以為部車冇行李架可以咁樣放，因為可能佢哋去過日本，日本係咁樣放」



網民呼籲應即時向車長反映，「先拍照，喺車停定後同車長講，車長冇得唔處理，因為碌咗落嚟整到人保險唔包」。（《愛·回家之開心速遞》畫面截圖）

網民：麻煩一定要通知司機

「其實好多位可以擺行李，點解你唔提下佢唔可以咁樣擺」



「有禮貌大聲叫，冇人應照搬走」



「麻煩一定要通知司機，一定要出聲！以前未見過呢啲嘢，唔知點解呢幾年愈來愈多！」



「因為20X往來啟德郵輪碼頭，以前未有呢條線，啲人多數要坐的士或call車，而家有咗，巴士公司漏招啦，應該改派有行李架嘅車行走呢條線！」



網民批評，「一剎車，極度危險，如遇交通意外，即有乘客傷亡！」。（《阿索的故事》劇照）

城巴乘客須知：物品或行李不得佔用任何座位

城巴乘客須知提到，每位乘客只可攜帶總重量不超逾5公斤及總體積不超逾0.1立方米之物品登車，而所有登車之物品或行李亦不可有任何危險性或厭惡性。

車長有權拒絕攜帶着不符合以上規定之物品或行李的人士登上或乘搭巴士。該物品或行李不得佔用任何座位，亦不得放置在巴士的通道上或樓梯上。

（facebook群組「啟德居民自由講～」／城巴）