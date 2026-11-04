通宵城巴行錯路！車長道歉認不懂折返　乘客變人肉GPS幫帶路獲讚

凌晨乘搭通宵巴士，原本只想盡快回家，卻遇上車長「蕩失路」，乘客會有何反應？近日有網民於11月1日凌晨零時許，在Threads分享一段難忘經歷，表示前一天（10月31日）「坐N車（通宵巴士），嗰時大概凌晨2:30」，城巴車長突然行錯路，「馬上同我哋道歉，並且承認自己唔知點樣行返去」。雖然有乘客建議直接飛站，但是「因為有好多人要喺嗰個站落車」，數名乘客「就主動教佢點樣行返去」。



樓主形容「感覺到大家雖然無奈，但司機態度誠懇，最後都為麻煩到各位而再道歉」，所以大家表現體諒，其間無人大發脾氣，無人表現不滿，樓主「覺得幾有愛」。



從樓主上載的影片看到，數人站在城巴下層車頭位置，有一名男乘客臨時充當「人肉導航」，指出「呢度應該有條巴士線，挨左邊」，另外，車內路線顯示器顯示巴士前往東九文化中心和港鐵九龍灣站，未知是否正確路線。



數人站在城巴下層車頭位置，有一名男乘客臨時充當「人肉導航」，指出「呢度應該有條巴士線，挨左邊」。（Threads@white_eeee23影片截圖）

帖文引來許多網民大讚乘客和車長態度：

「行錯路人之常情」



「香港需要大愛精神」



「唔錯都錯咗，歉都道埋，大家諗下點搞返掂好過」



「在香港做錯事只要你承認自己的錯誤，你就會收到很善意嘅幫助」



車內路線顯示器顯示巴士前往東九文化中心和港鐵九龍灣站，未知是否正確路線。（Threads@white_eeee23影片截圖）

另外，有網民轉載另一名網民的帖文，對方批評「N796神級司機，我到𠵱家都仲未落到車」、「X你老X，司機行錯路，飛咗2個站又唔識路，全車男人教佢一步一步兜返返去，喺九龍灣兜咗成半個鐘都未落到車」、「我想回家」，未知是否同一單事件。

事實上，巴士司機駕駛時偶爾可能因路況複雜或不熟悉道路而偏離原定路線，但遇到這類情況，並非可以隨意掉頭或自行決定跳過車站。根據城巴及前新巴曾刊發的員工刊物，車長如不慎行錯路，應保持鎮定，在安全情況下停車，切勿突然轉向、急煞或倒車，強行返回正確路線。

車長如不慎行錯路，應保持鎮定，在安全情況下停車，並向乘客解釋致歉，聯絡車務控制中心，報告情況及尋求指示，以安全地返回原定路線。（資料圖片/非涉事城巴）

車輛停定後，車長應向乘客解釋及致歉，並聯絡公司的車務控制中心，報告情況及尋求指示，以安全地返回原定路線；若環境許可及安全，亦可安排乘客在沿途巴士站下車。至於能否直接跳過原定車站，則須視乎實際路況及車務安排，並非由乘客或車長自行決定。

運輸署亦指出，專營巴士車長須接受職前及持續訓練，並以乘客安全為首要原則，乘客即使希望提供協助，亦應避免在巴士行駛期間干擾車長，以免影響行車安全。

（Threads@white_eeee23）