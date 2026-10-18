城巴男手機播片被罵露笑容　女乘客：話佢仲專登大聲　終報警收場

乘搭公共交通工具如要開聲看影片應戴上耳機，避免騷擾到其他乘客。近日網上流傳城巴罵戰影片，1名穿灰色外套男子在車廂用手機大聲播放影片，引來兩名男女乘客不滿圍罵，女子批評「話佢仲要專登大聲」，其間男子態度囂張「爆粗」反擊，又舉起手機露出笑容反拍。之後女子和樓主愈發激動怒罵，女子更舉起中指在男子眼前晃動，事件最終演變至男子報警收場。



網民留言指出，「雖然潑婦，但欣賞夠膽出聲，好過敢怒不敢言的人！呢啲X街欺善怕惡，咁惡都唔驚，更何況好聲好氣」。有網民建議，「唔使勞氣，同車長講」、「遇到呢啲一律開YouTube（播）大悲咒，最大聲喺佢耳邊畀佢慢慢享受」。



近日網上流傳城巴罵戰影片，1名穿灰色外套男子在車廂用手機大聲播放影片，引來兩名男女乘客不滿圍罵。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該城巴乘客於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文發片表示，「開大大聲電話睇抖音，後面位太太好聲好氣叫佢細聲啲，之後仲大聲X人老X」。

城巴男手機大聲播片被乘客圍罵

影片見到，坐在斜後方的女子不斷怒罵穿灰色外套的男子，「X街，落車啦，冇自尊心呀，呢啲人唔X要面㗎」，男子態度囂張地反擊「係呀，唔鍾意呀，你都冇面㗎，戇X」，樓主向男子說「繼續講呀，繼續X呀，頭先好過癮嘅你」，男子其後舉起手機拍攝。

落車啦，呢啲人唔X要面㗎 女子大罵播片男子

男子舉機反拍。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有另1名女乘客加入罵戰指出「我絕對唔會喺公眾場合放咁大聲」，女子隨即舉起拇指讚好。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

女子怒斥：話佢仲要專登大聲

此時，有另1名女乘客加入罵戰指出「我絕對唔會喺公眾場合放咁大聲」，女子隨即舉起拇指讚好，批評男子「大聲到咁都做得出㗎，話佢仲要喺度咁樣，話佢仲要專登大聲」，而男子邊拍攝邊向樓主鏡頭露出笑容。

話佢仲要專登大聲 女子大罵播片男子

面對男子態度傲慢無禮，女子愈發激動爆粗怒罵，又舉起中指不斷伸到男子眼前，直言「成個香港被你搞到亂晒」。在女子和樓主你1句我1句連珠炮發下，男子選擇「休戰」默不作聲，最後竟「出大招」報警。

男子邊拍攝邊向樓主鏡頭露出笑容。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子邊拍攝邊向樓主鏡頭露出笑容。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

女子激動舉起中指怒罵。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民讚圍罵教育無公德心者：好彩有人幫拖

「其實係咪平平地幾10蚊嗰啲耳機都買唔起？」



「公共場所設施，大家應有同理心」



「呢位太太好嘢，不過都要好彩有人幫拖」



「做得好！香港人最緊要團結！」



女子激動舉起中指怒罵。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子繼續露出笑容。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民建議播片反擊：播觀音、南無阿彌陀佛

「唔使同呢啲冇文化嘅人嘈，你睇抖音，我播觀音，仲要大聲過佢」



「使乜咁勞氣呀，下次咪喺佢耳邊大大聲播警車消防車聲音畀佢聽囉」



「下次試下喺佢身邊播南無阿彌陀佛，一齊播功效會更好！真的！」



女子激動舉起中指怒罵。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子最終報警。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

城巴乘客須知：乘客勿以手提電話播放過大聲浪

城巴乘客須知提到，乘客「勿在車廂內作出影響其他乘客的行為，例如：把腳放於座椅上、以手提電話或其他裝置播放過大聲浪等」。

雖然男女乘客出聲教育播片男子引來網民讚賞，但也要留意言行切勿過火。城巴乘客須知同時提到，乘客「勿以恐嚇、辱罵或淫褻性的言語或動作，或以任何其他方式騷擾車長或車廂內之乘客」。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）