有「北一女神」之稱的30歲台灣藝人蔡瑞雪，昨日（24日）在社交平台宣布已於上月與年長7歲的醫美診所院長蔡沁晁登記結婚，並計劃12月赴芬蘭度蜜月。然而婚訊公布不足24小時，網民隨即翻出男方黑歷史，包括他於2017年任職住院醫生時違規帶2名女性友人進入值班室，以及今年6月曾被指控私接醫美業務並以低價透明質酸冒充高價貨的帖文。



針對相關指控，蔡沁晁於24日深夜在社交平台澄清值班室事件當年已向院方交代。此外，因在通訊軟件收到陌生訊息勒索，蔡沁晁已於今日（25日）凌晨親赴警局報案，目前警方已受理並追查涉案對象。



有「北一女神」之稱的30歲台灣藝人蔡瑞雪，昨日（24日）於社交平台宣布已於上月與年長7歲的醫美診所院長蔡沁晁登記結婚。（網上圖片）

有「北一女神」之稱的30歲台灣藝人蔡瑞雪，昨日（24日）於社交平台宣布已於上月與年長7歲的醫美診所院長蔡沁晁登記結婚。（IG@snowbabyq）

婆婆10年前已是粉絲 蔡瑞雪大讚丈夫

蔡瑞雪在公開婚訊時透露，2人近期才透過Facebook重新聯繫，聊天後發現有不少共同話題，很快便擦出愛火。她笑言，婆婆早在10年前已是自己的忠實粉絲，甚至比兒子更早認識她，當年還鼓勵兒子主動追求，如今婆媳關係融洽，偶爾夫妻拌嘴時婆婆更會站在她這一邊。

然而婚訊公布不足24小時，網民隨即翻出男方蔡沁晁黑歷史。（IG@snowbabyq）

此外，蔡瑞雪大讚丈夫真誠體貼，指對方為了給予她足夠安全感，不僅主動取消追蹤社交平台上的其他女性帳號，更直接將個人帳號密碼交給她隨時登入查看。2人預計下月飛往芬蘭度蜜月欣賞極光及歡度聖誕節，正式婚禮則安排在明年舉行。

蔡沁晁亦於24日深夜在社交平台以黑底白字發布限時動態回應，澄清值班室事件已是近10年前往事。（網上圖片）

婚訊曝光即掀舊聞爭議 蔡瑞雪親自留言護夫

婚訊公布後，輿論焦點迅速轉向男方背景。有網民翻出今年6月的網上帖文，指蔡沁晁私接醫美業務並以低價透明質酸冒充高價貨。同時重提他於2017年擔任住院醫生時，違規帶2名女性友人進入值班室的舊聞。蔡瑞雪隨即於留言區護夫，蔡沁晁亦於24日深夜在社交平台以黑底白字發布限時動態回應，澄清值班室事件已是近10年前往事。

當時僅與2位女性友人聊天，並非單獨相處，相關情況當年也已向院方說明。 蔡沁晁

疑收勒索訊息凌晨報警 警方證遭恐嚇取財

風波其後進一步升級，蔡沁晁在通訊軟件LINE收到陌生訊息，對方出言勒索，要求他「拿錢出來喬」（意指私下花錢擺平），否則將持續在網上散佈其負面資料。

至今日（25日）凌晨4時許，蔡沁晁親赴台北市政府警察局南港分局玉成派出所報案。（網上圖片）

至今日（25日）凌晨4時許，蔡沁晁更親赴台北市政府警察局南港分局玉成派出所報案，並在社交平台公開受理案件證明單。他發文態度強硬表示：

對於任何惡意抹黑、恐嚇及侵害本人名譽之行為，絕不姑息。一切交由司法處理，不再另作回應。 蔡沁晁

南港分局初步證實已於今日上午接獲相關報案，目前已鎖定涉案對象持續追查，並呼籲民眾切勿透過通訊軟件或社交平台私訊恐嚇他人及索取財物，以免觸犯《刑法》恐嚇取財罪。