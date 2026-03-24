相差24歲黃昏戀！老人院6旬翁娶91歲婆婆　相識3個月閃婚修成正果

真愛無分年齡！馬來西亞有老人院一對相差24年的姊弟戀，在相識不足3個月便決定結婚，院方更為兩人辦了一場溫馨的婚禮，在親友與院友的見證祝福下，順理結為夫婦。新娘指其實新郎未有向她求婚，但仍發表愛的宣言，「但我想跟他一起生活，所以我們就結婚」。



老人院主管表示，這場婚禮特別之處是，一對新人的伴郎伴娘其實是對70多歲、相愛2年多的戀人，兩人同樣在該院認識。雖然當中一方不願被婚姻束縛，所以未有結婚，但是次安排2人為擔任伴郎伴娘，認為意義非凡。



馬來西亞一對相差24年的黃昏姊弟戀，在老人院相識不足3個月便決定結婚。（網上圖片）

馬來西亞一對相差24年的黃昏姊弟戀，在老人院相識不足3個月便決定結婚。（網上圖片）

相差24歲黃昏姊弟戀！ 相識3個月閃婚

綜合馬來西亞媒體報道，檳城有老人院於3月17日迎來喜事，一對相差24歲的黃昏姊弟戀修成正果。91歲的婆婆胡瑞蓉年輕時忙着照顧父母，亦未曾打工，故沒有機會認識異性談戀愛，至年紀漸長體力變弱，不得已入住老人院，已將近7年；而67歲的伯伯吳彩興則於2025年12月才入住老人院，由於兩人在飯堂用餐時坐前後座位，雙方逐漸認識熟絡，之後每天一起吃飯聊天，相識大概3個月便決定共諧連理。

67歲的吳伯伯迎娶91歲的胡婆婆。（網上圖片）

院方爆新娘極照顧男方 似是「女追男」

據老人院的主管觀察，她覺得是「女追男」，事關留意到女方一直很主動照顧男方，當得知兩人有意結婚時，院方更分別和他們進行對話，吳伯伯亦表示自己喜歡胡婆婆，願意和對方長相廝守。院方於是為他們圓夢，舉行一場既簡單又溫馨婚禮。

親友和院友見證祝福 新郎輕吻新娘臉頰

從當天現場拍攝畫面可見，婚禮沒有華麗排場，新娘胡婆婆坐在走廊的椅子上化妝，像個尋常的待嫁女子；新郎吳伯伯則在男宿舍更換衣服，行動不便的他被攙扶下，逐步走近胡婆婆。兩人在親友和院友的見證祝福下，吳伯伯害羞地輕吻新娘臉頰，現場人士亦輪流與這對新人拍照留念，一對新人之後牽手返回屬於他們的雙人房。

新娘胡婆婆像個尋常的待嫁女子。（網上圖片）

新娘胡婆婆和。（網上圖片）

吳伯伯在親友和院友的見證祝福下，輕吻新娘臉頰。（網上影片截圖）

一對新人之後牽手返回屬於他們的雙人房。（網上圖片）

一對新人之後牽手返回屬於他們的雙人房。（網上圖片）

新娘發表愛的宣言：想跟他一起生活

新娘胡婆婆接受當地媒體訪問表示，大喜之日雖然開心但不緊張，「都這麼老，沒什麼好怕了」，又指吳伯伯其實未有向她求婚，「但我想跟他一起生活，所以我們就結婚」。胡婆婆透露，兩人拍拖時光除了一起在飯堂用餐，晚上亦會牽手散步談心。老人院主管就表示，這是她上任第4年，首次有如此隆重且有儀式感的婚禮。

伴郎伴娘皆為院友 是對相愛2年多戀人

老人院主管續稱，其實這對新人的伴郎伴娘，是對70多歲、相愛2年多的戀人，兩人同樣在該院認識。她透露，院方曾撮合兩人結婚，但由於女方不願被婚姻束縛，認為彼此相愛作伴就足夠，所以是次安排2人為新人擔任伴郎伴娘，認為更具意義。

婚禮並無任何收費 全由社區團體及義工協助

老人院管理委員會成員、兼婚禮發起人表示，這對新人年紀老邁，在晚年相遇相知，院方決定連同社區團體，以及義工為這對新人圓夢，打造充滿幸福感的婚禮，但實際上一對新人未有在國民登記局註冊結婚，只是舉行華人傳統的迎親嫁娶儀式，而婚禮則是由各善心企業、機構及個人自發性贊助，並無任何收費。

胡婆婆用餐時，細心照顧新郎吳伯伯。（網上圖片）

（綜合）