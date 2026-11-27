近年香港經濟急劇轉變，各區迎來「大洗牌」？有網民在連登討論區以「香港邊個地方衰落得最嚴重」為題發文，集思廣益，引來大批網民熱烈討論。不少人點名昔日多個旅遊及核心商業地標，當中赤柱、灣仔、尖沙咀及銅鑼灣時代廣場等昔日熱門地點均榜上有名，當中赤柱被指「真係靜到癲」，還有1個核心商業區「有如半個死城」，惹來共鳴。



不過亦有網民持相反意見，認為「人流減少」未必是壞事，更笑言「靜有靜嘅好」。



網民熱議「香港邊個地方衰落得最嚴重」。（資料圖片）

昔日旅遊勝地失色 赤柱被指「靜到癲」

樓主在以「香港邊個地方衰落得最嚴重」為題的連登討論區帖文中，先拋磚引玉點名「赤柱」，指其人流跌幅比西貢更誇張，同時好奇鄰近的淺水灣是否一樣冷清「少咗好多人」。不過他亦疑惑，大圍、荃灣、將軍澳是否「愈嚟愈旺嘅地區」。

赤柱被指是「香港衰落最嚴重地區」之一。（資料圖片）

赤柱被指是「香港衰落最嚴重地區」之一。（資料圖片）

帖文一出，不少網民認同赤柱是「香港最衰落地區」之一，直言「赤柱真係靜到癲」，認為主因是赤柱本身欠缺獨特賣點：

「赤柱真係靜到癲」



「赤柱本身個地方冇乜特別，都係得條街，住附近chill下就ok，山長水遠去冇乜意思」



「對一個離開咗香港就嚟20年嘅人嚟講，基本上每年都會返香港一次，赤柱因為近屋企每年都會去，以前經常同個老死由赤柱行返去屋企，大約個零兩個鐘，最近幾年赤柱變化非常大，基本上新冠肺炎之前已經好靜，不過而家情況更嚴重」。



多個昔日主打遊客的傳統市集被批失去特色。（資料圖片）

指傳統市集失去特色

除了赤柱，多個昔日主打遊客的傳統市集亦被批失去特色。有網民點名旺角「女人街」、油麻地「廟街」與赤柱市集相同，「全部賣淘寶嘢嘅地方」，難以吸引本地人及旅客消費，而鯉魚門亦被指人流大減。

核心商業區爆吉舖潮？灣仔被指淪「半個死城」 銅鑼灣名場同遭殃

昔日繁華的商業及購物核心區，同樣成為網民眼中的「衰落重災區」。包括銅鑼灣時代廣場、尖沙咀，以及灣仔等：

「尖沙咀可以成條街吉鋪，灣仔都開始見多咗吉鋪，住宅區吉鋪都唔少」



「灣仔直頭半個死城」



「銅鑼灣時代廣場，連foodcourt都摺埋」



屬於核心商業區的灣仔，被指「直頭半個死城」。（資料圖片）

銅鑼灣時代廣場亦榜上有名。（資料圖片）

尖沙咀同樣上榜。（資料圖片）

高租金遇上網購包郵衝擊！新界大型綜合商場逆市爆場人流大遷徙

對於傳統旺區及零售業式微原因，有網民分析出兩大主因是「網購盛行」及「香港租金貴」，「剩係講零售，香港一來租貴，二來多咗好多人上網買嘢包郵上門，仲使乜畀錢租門店」。

對於傳統旺區及零售業式微原因，有網民分析主因是「網購盛行」及「香港租金貴」。（資料圖片）

不過，亦有網民為部份地區平反，指西貢逢星期六、日依然人頭湧湧，淺水灣亦不乏人流，而旺角花園街、鴨寮街市道仍算不俗，旺角亦靠「四大商場」支撐。

然而，也有網民認為香港並非全線冷清，人流只是出現「大遷徙」，舉例沙田新城市廣場、屯門市中心及元朗YOHO「經常爆場」，或反映市民消費模式已傾向當區大型綜合商場。

網民反應兩極：人多先叫好？

然而有網民認為人少未必是壞事，對追求慢活空間的市民而言，或許是難得的喘息空間，「靜有靜嘅好，有一次自己一個人入去赤柱，坐低靜靜地睇書睇咗個零兩個鐘，都不知幾爽」、「典型低下階層思想。一個地方一定要塞滿一大堆人先至叫好？食嘢一定要一大份飽肚？買嘢一定要夠抵高CP值？住屋一定要夠方便近地鐵站？」。

從宏觀數據審視，香港零售市道呈現明顯的「結構性分化」。（資料圖片）

不過，若從宏觀數據審視，香港零售市道並非如部份網民體感般全面崩潰，而是呈現明顯的「結構性分化」。根據香港政府統計處於2026年11月發表的最新臨時統計，2026年9月香港零售業總銷貨價值達334億港元，較去年同月上升6.4%，延續8月按年升5.6%的復甦勢頭。與此同時，國際物業顧問世邦魏理仕（CBRE）的2026年第三季報告亦顯示，香港核心區主要街道商舖空置率已按季回落0.5個百分點至6%，創2019年第四季以來第二低水平，租金更連續17個季度錄得溫和增長，反映資金與品牌正高度集中於核心一線地段及大型地區綜合商場，而缺乏交通優勢或特色老化的二、三線街道及傳統旅遊市集，成為這場「洗牌潮」下的輸家。