港鐵是香港人最常用的交通工具之一，車站設施及設計，市民習以為常，但原來當中1個「神級設計」，竟獲內地網民讚歎！近日有在香港留學的港漂於內地社交平台小紅書發文，大讚港鐵入閘機旁一款設備「簡單清晰」、「簡潔明亮」，感嘆「咱大陸的地鐵啥時候能學學這個」。



帖文引來內地網民共鳴，紛紛讚港鐵這設計「真的很有用」，建議內地地鐵學習。



港鐵1個「神級設計」，獲內地網民讚好。（資料圖片）

「咱大陸的地鐵啥時候能學學這個」。該港漂近日在小紅書發布帖文，大讚港鐵入閘機旁的「發車時間資訊屏（列車到站時間顯示屏）」，設計「簡單清晰」、「簡潔明亮」，期望內地地鐵有相應安排。

港漂大讚港鐵香港站「列車到站時間顯示屏」設計人性化

從相片看到，該「列車到站時間顯示屏」呈長方形，設於港鐵香港站入閘口圓柱顯眼位置，清晰列出東涌綫未來4班列車到站時間，以及月台號碼，讓乘客入閘前就能夠預先做好準備。



該港漂大讚港鐵入閘機旁的「發車時間資訊屏（列車到站時間顯示屏）」，設計「簡單清晰」、「簡潔明亮」。（小紅書）

該港漂大讚港鐵入閘機旁的「發車時間資訊屏（列車到站時間顯示屏）」，設計「簡單清晰」、「簡潔明亮」。（小紅書）

內地網民共鳴：值得內地地鐵學習

港鐵「神級」設計引來不少內地網民羨慕，認為值得內地地鐵學習：

「真的很建議，入閘或者上電梯前能看到多久到，1分鐘我就跑上去，幾分鐘我就不急」



「這顯示屏真的很有用，有時候上班時會根據顯示資料，決定先買早餐才入閘，或是到站後才買早餐」



「看車快來了可以走快點，有時候到月台上差兩秒趕上車也挺崩潰的」



「廣州地鐵什麼時候能學一下港鐵這樣子的設計。能在站廳層看見列車到達時間」



「我也是坐地鐵的時候，剛從扶梯下去就看見車要走了，想從扶梯跑下去，又怕沒趕上被別人看見自己急急忙忙窘迫的一樣。如果掃碼進站的時候就能看見時間表，那我就可以提前想好要不要抓緊趕過去，還是等下一趟」



「學不了，怎麼可能進步」



不過也有內地網民指出港鐵及內地地鐵列車間隔只相距幾分鐘，不宜因趕時間衝門，以免發生危險：

「沒必要吧，再等一輛也沒多少時間，衝門不安全」



「（內地地鐵）不顯示這個就是怕人流大的情況下，看見快開車了都衝下樓隱患高」



「乘車間隔大，放閘機外方便你跑兩步。深圳行車間隔普遍小，沒有跑的必要」



有內地網民表示，部份內地地鐵站也有類似設計，但介面或許不及港鐵簡潔。（小紅書）

內地網民列內地地鐵顯示屏缺點：廣告多，不簡潔

另有內地網民表示，部份內地地鐵站也有類似設計，但因大範圍顯示廣告等原因，介面或許不及港鐵簡潔：

「廣州地鐵番禺廣場站也有這種提示屏，是提示18和22號線到站時間，因為這個站換乘時間長需要四五分鐘，18/22號線行車間隔也長。其他線路一兩分鐘一趟，或者換乘時間短根本不需要這種屏」



「這種在閘機外的，武漢地鐵也有，一般在扶梯下來進閘機之前，兩個方向的時間都會顯示」



「月台上倒是都有提示。廣告多，不簡潔，確實是缺點」



有內地網民表示，部份內地地鐵站也有類似設計，但「廣告多，不簡潔，確實是缺點」。（小紅書）

有內地網民表示，部份內地地鐵站也有類似設計，但「廣告多，不簡潔，確實是缺點」。（小紅書）

真身是港鐵「智慧出行」及升級「乘客資訊顯示系統」

這項備受內地網民讚賞的細節，是港鐵近年積極推動「智慧出行」及升級「乘客資訊顯示系統」（Passenger Information Display System，簡稱 PIDS）的成果之一。根據港鐵官方資料顯示，為配合「Go Smart Go Beyond 載·向未來」的發展方向，港鐵已在多個車站的付費區內外增設大型智能顯示屏。這類採用高對比度、無廣告干擾設計，能實時連接數據中心的大數據分析系統，預測列車到站時間。部份車站亦引入了「車廂載客情況顯示」，讓乘客在入閘前已能全面掌握行程，提升效率與體驗。